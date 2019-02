Despre șezătorile de odinioară, cu Ilie Frandăș

Share



Prezent alături de seniorii din cadrul Ansamblului „Doina Mureșului” din Reghin la șezătoarea organizată sâmbătă, 23 februarie, la Dedrad, Ilie Frandăș a făcut celor prezenți o scurtă prezentare a șezătorilor de odinioară, tradiție respectată de cei de pe Valea Luțului, lăudați pentru modul în care știu să păstreze tradițiile.

„În această perioadă, după terminarea colindatului şi până la lăsarea Postului Paștelui, majoritatea comunităţilor de pe Valea Superioară a Mureşului, atât români cât şi maghiarii, făceau şezători. La aceste şezători se spuneau bancuri, dat fiind faptul că, omul cum îmbătrâneşte devine de râsul lumii, cum se spune. Am stat într-o şezătoare la noi şi am ascultat ce vorbeau babele: ”Tu, când eram nevastă nouă, auzeam cum pică rouă, şi acum nu aud nici când plouă. Când eram nevastă bună, auzem cum pică brumă, acum nu aud nici când tună”. Şezătoarea este o îmbinare a muncii cu petrecerea. Este o perioadă numită cârlegi, o perioadă de dulce după care începe postul. Dacă această şezătoare s-a făcut chiar înaintea începerii postului, este dovada că aici la Dedrad există o comunitate extraordinară, la care noi, cei din Reghin am venit cu multă plăcere. Am fost la multe şezători şi pot spune că cea de la Dedrad este una din cele mai frumoase, unde omul la frumos se adună, aşa cum s-au adunat cei de aici în această casă frumos împodobită, cu masa plină, dovadă că gospodinele de la Dedrad întotdeana au ştiut să gătească bine. Mă bucur că la astfel de evenimente participă şi administratorii comunei, în frunte cu primarul , dar şi preoţii din satele din comună, dascăli, dovadă a implicării fiecăruia în astfel de evenimente dedicate tradiţiilor noastre populare. La unele şezători care erau făcute în această perioadă, înainte de începerea postului, erau aduşi şi muzicanţi, şi atunci se făcea şi un pic de joc, acolo unde era casa mai mare. Aici, la căminul din Dedrad, e cea mai mare şi mai frumoasă casă, iar noi, grupul de seniori de la Doina Mureşului am făcut un pic de joc”, a spus Ilie Frandăș.