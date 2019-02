Spectacol handbalistic la Sighișoara, încheiat triumfal

Share



În penultima etapă a turului 2 din cadrul seriei D din Diviziei A la handbal masculin, CSM Sighișoara a obținut victoria pe teren propriu, 35-29 (18-16) cu Szejke Odorheiu Secuiesc. Partida era una pentru primul loc, sighișorenii având în urma etapei precente cu 2 puncte mai mult decât hargitenii. Sala Sporturilor „Radu Voina” din municipiul mureșean a fost luată cu asalt de iubitorii sportului veniți să susțină noul lider, echipă care în urmă cu câteva luni și-a schimbat numele din HCM în CSM (schimbarea nu a fost semnalată!). Cei peste 1000 de spectatori nu au avut ce regreta, favoriții oferindu-le un spectacol agreabil, încheiat cu o victorie care le-a consolidat poziția de lider. Jocul a fost unul demn de un derby, echilibrat și spectaculos până la final. Prima repriză a fost una în care ambele echipe s-au aflat pe rând la conducere. Oaspeții au înscris primul gol și au reușit să se desprindă la 4-1 după doar cinci minute. Cu câteva parade ale portarului Costin și un recital Nicolae Pop în atac sighișorenii revin și egalează la 6 în minutul 12 prin extrema Nuțu. Prima aruncare de la 7metri a jocului a fost dictată abia în minutul 16, când Ganea a egalat la 8, după care tot el și-a adus pentru prima dată echipa în avantaj. Până în minutl 25 se merge din nou cap la cap, pentru ca apoi gazdele să aibă pentru prima dată avantaj de două goluri. Acesta a fost înregistrat și la pauză.

Mai deciși și purtați de public spre victorie

Debutul reprizei secunde a lăsat impresia că gazdele vor defila în partea a doua. Două goluri au dus rapid scorul la 20-16, dar harghitenii au ripostat prompt și au egalat la 22. Un important atuu de partea sighișorenilor a fost omogenitatea lotului, din care rând pe rând câte un jucător se remarca, reușind goluri succesive. Un adevărat recital a făcut în acele minute Căpățână și la jumătatea reprizei s-a ajuns la 27-23. Intervențiile celuilalt portar, Seieșan au contribuit și ele la desprinderea decisivă. În minutul 20 era 30-23 și victoria se contura. Gazdele și-au permis spre finl chiar să facă spectacol, cu un gol al portarului Marius Seieșan din poartă în poartă. Acesta a fost aproape și de un al doilea, dar mingea a lovit bara. De remarcat faptul că CSM Sighișoara a punctat prin alți 11 jucători. Marcatorii au fost: Dragoș Ganea 8 goluri, Nicolae Pop 6, Alex Căpățână 5, Cătălin Nuțu 4, Claudiu Răduț, Andrei Santeiu, Ovidiu Irimia și Bogdan Barb câte 2, Mihai Baba, Vlad Sicelean și Radu Țurcanu câte 1 gol. Au mai jucat Eduard Cristea, Alin Solcanu, Ioan Nica și Răzvan Costin în poartă.

Promovarea, condiționată de susținere

CSM Sighișoara se menține pe prima poziție, cu 30 puncte, 3 mai multe decât CSM Oradea, învinsa lor din etapa trecută, care a depășit astfel echipa din Odorheiu Secuiesc, care are 25 puncte. Până la desemnarea celor două locuri participante la baraj mai sunt 6 etape, ultima din turul 2 și cele 5 din retur. Sighișorenii sunt acum principalii favoriți, dar drumul se nunță unul greu și promovarea este condiționată de susținerea financiară. „Deocamdată avem intenția de a merge cât mai departe, chiar și pentru experiență. Despre promovare este greu vorbim fără sprijin financiar. În acest moment acesta lipsește și din acest motiv nu ne propunem mai mult. Echipa a fost înființată pentru publicul sighișorean, care vine și umple aproape la fiecare meci sala și ei ar merita o echipă în Liga Națională. Vom merge așadar probabil la baraj, dar pentru a trece de acesta consider că am mai avea nevoie de doi sau trei jucători”, este părerea antrenorului sighișorenilor, Sorin Mureșan.