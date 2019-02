EXCLUSIV! Prof. dr. Benedek Imre, victorios în faţa ANI

Share



Fostul şef al Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, prof. dr. Benedek Imre, a anunţat luni, 25 februarie, că după mai bine de şapte ani de procese cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI), şi-a demonstrat nevinovăţia în ceea ce priveşte acuzaţiile care i se aduceau.

Denunţătorul, în colimatorul avocaţilor

Prof. dr. Benedek Imre a afirmat că va solicita, prin intermediul avocaţilor săi, daune materiale împotriva denunţătorului, iar despăgubirile vor fi donate către mai multe comunităţi, pentru diverse activităţi educative.

„După şapte ani de procese la nivelul Târgu-Mureşului şi Bucureştiului, la Curtea Supremă, am o decizie irevocabilă a instanţei în care se constată că nu există nicio incompatibilitate în ceea ce mă priveşte. M-au chinuit timp de şapte ani, şi având în vedere că am avut avocaţi renumiţi, am cheltuit resurse financiare importante ca să îmi dovedesc nevinovăţia. Intenţionez să aflu, împreună cu avocaţii mei, cine a fost denunţătorul şi să solicit în instanţă daune materiale, iar despăgubirile pe care le voi primi le voi dona pentru activităţi de şcolarizare în mai multe comunităţi”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. dr. Benedek Imre.

Acuzaţia de ultraj, clasată

Fostul şef al Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş a mai făcut un anunţ: dosarul în care a fost acuzat de ultraj în luna septembrie 2017 a fost clasat!

„După un an şi jumătate de cercetări la nivelul Procuratorurii care au ajuns şi la Procuratura Generală, privind acel incident cu poliţiştii, dosarul a fost clasat, neexistând nicio vinovăţie din partea mea, de care am fost acuzat de acei poliţişti şi de Procuratura locală. Ca o constatare hazlie, când am intrat la Bucureşti la audieri la Procuratura Generală mi-au spus că vor să îl vadă pe acel medic senior, cum a putut să intimideze şi să bruscheze cinci poliţişti tineri, de 28 şi 30 de ani”, a declarat prof. dr. Benedek Imre.

„N-ar fi fost mai bine să folosesc acest timp pentru activitatea mea binecunoscută atât în Târgu-Mureş, cât şi în România şi în lume? Decât să umblu pe drumuri cu procese şi declaraţii… Întrebarea mea este următoarea: oare acele instituţii care se ocupă de aceste chestiuni fac treabă serioasă sau nu?”, s-a întrebat, retoric, renumitul cardiolog.

De la linşaj mediatic, la succese medicale

Totodată, prof. dr. Benedek Imre a mărturisit că deşi a avut de suferit din cauza linşajului mediatic la care a fost supus în mod constant, a trecut cu bine peste aceste provocări ale vieţii datorită realizărilor de pe plan medical bifate alături de echipa sa.

„Norocul meu este că sunt o fire încrezătoare în propria persoană, în familia mea, în colectivitatea mea, şi mi-am continuat activitatea paralel cu aceste încercări şi am reuşit să realizări frumoase pentru comunitatea locală, pentru judeţ şi pentru România. Constat că nişte jurnalişti de la un săptămânal fac nişte afirmaţii eronate la adresa mea, care mi-am prezentat deschis realizările în faţa presei. Constat că ei vin cu întrebări tendenţioase cu care încearcă să mă denigreze. Eu am mers înainte, de-a lungul acestor ani am reuşit alături de echipa mea mai multe premiere medicale. Sunt mândru de aceste realizări, deşi sunt frecvent atacat poate şi pe bază etnică, deşi boala şi ştiinţa nu au etnie”, a punctat prof. dr. Benedek Imre, care a găsit, mai în glumă, mai în serios, soluţia pentru aplanarea tensiunilor de la UMFST Târgu-Mureş: „Tensiunile care sunt la Universitate sunt uşor de rezolvat, e nevoie doar de mici microbuze care să plece în Teleorman şi la Budapesta, care ar rezolva aceste probleme care sunt de mai mult timp. Norocul este că acum comunitatea noastră se dezvoltă într-un sens bun”.

Mândru de şcoala de cardiologie de la Târgu-Mureş

Nu în cele din urmă, prof. dr. Benedek Imre a transmis mulţumiri pentru susţinerea demonstrată în decursul anilor atât familiei, cât şi colegilor şi discipolilor săi, despre care a afirmat că îl fac să se simtă mândru de valoarea şcolii de cardiologie de la Târgu-Mureş.

„Nu poate decât să mă încânte că de când am început anul universitar, 40 de lucrări din şcoala mea au plecat la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, europene. Am reuşit împreună cu colectivul meu să dăm în funcţiune cea mai modernă clinică de cardiologie cu îngrijirea bolnavului critic, cu mortalitatea cea mai mică, de 4,5%, şi cu dotări fundamentale pentru cercetare avansată. De asemenea, sunt bucuros că alături de mine este o generaţie de profesori şi de profesori asociaţi, o generaţie în care cred şi care în decursul anilor a populat Arcul Carpatic, începând din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Mediaş şi Sighişoara. Ei sunt discipolii mei care cred că duc mai departe aceleaşi responsabilităţi pentru pacientul cardiovascular. Am realizat şi tot ce n-am visat”, a conchis prof. dr. Benedek Imre.

Alex TOTH