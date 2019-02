Exemple de bune practici din străinătate pe zona medicală pot fi implementate la Târgu-Mureș

Share



În timp ce unii medici care aleg să-și completeze studiile de specialitate în străinătate rămân să practice medicina, în continuare, acolo, alții se reîntorc acasă, în România, pentru a contribui la dezvoltarea sistemului sanitar românesc prin cunoștințele pe care le-au dobândit. Pasionat de cercetare pe zona oncologică a patologiei urologice, medicul urolog Mihai Dorin Vartolomei și-a completat studiile de specialitate în străinătate, dar a ales să se întoarcă la Târgu-Mureș pentru a implementa aici ceea ce a învățat în marile centre medicale europene și anume să poată contribui la crearea unui management integrat al pacienților cu boli oncologice din sfera urologiei, exact cum se întâmplă în centrele medicale din Viena, Berna și Milano.

Mihai Vartolomei este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș și s-a specializat în urologie, având o aplecare către zona oncologică și de cercetare a acestei specialități. Dorința de a a cerceta și de a găsi răspunsuri l-a condus spre teza de doctorat cu tema Managementul pacientului cu tumoră vezicală, a adunat date din baza de date a Clinicii de Urologie din Târgu-Mureș, a urmărit evoluția pacienților tratați aici, dar nu a fost suficient și, cu pași timizi, a încercat să vadă ce se face în acest domeniu și în străinătate. A efectuat stagii de perfecționare, atât cu ajutorul unor burse, cât și cu finanțare proprie, la Berna (Elveția), Viena (Austria) și Milano (Italia), aici având ocazia să vadă care este managementul pacientului cu afecțiuni uro-oncologice, a reușit să participe la intervenții chirurgicale alături de specialiști de renume din domeniul urologiei și și-a continuat cercetarea pe zona de uro-oncologie.

Management integrat al pacientului ca în străinătate

”În Milano mi s-a propus să rămân, având în vedere că aveam recunoscute studiile. Dar mi-am dorit mereu să mă întorc pentru că eu sunt 100% un produs al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș și în viață este important să respecți instituția și mentorii care te-au format. Am considerat că este de datoria mea să mă întorc și să implementez aici ceea ce am învățat mai ales că am fost susținut în efectuarea de stagii în străinătate de conducerea universității și a clinicii de urologie. Drumul este lung, trebuie discutat cu factorii de decizie, astfel încât să putem oferi pacienților cu boli oncologice din sfera urologiei tot ceea ce este mai bun și cred că putem ajunge la nivelul clinicilor din străinătate care au în plus față de ce avem noi un management integrat, comisie oncologică pentru fiecare boală în parte, un registru al pacienților neoplazici. În toate clinicile unde am fost existau atât un departament de urologie cât și unul de îngrijire a cancerului. Pacientul nu mai este nevoit să facă drumuri între clinica de urologie și cea de oncologie, acest lucrul fiind în beneficiul pacientului”, a precizat dr. Mihai Vartolomei, medic urolog în cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș.

Ce înseamnă acest lucru pentru un pacient cu tumoră vezicală, de exemplu? După intervenția endoscopică de rezecție a tumorii pacientul trebuie urmărit în clinica de urologie din trei în trei luni prin examinare cistoscopică în primii ani pentru a depista în timp util o eventuală recidivă/progresie a bolii, în anumite cazuri este nevoie poate de o nouă rezecție a zonei tumorale, iar între timp cei mai mulți pacienți trebuie să înceapă un tratament adjuvant chimioterapic intravezical, prescris de medicul oncolog. ”Dacă am reuși să formăm o echipă multidisciplinară la Târgu-Mureș, dedicată acestei patologii, pacientul va beneficia de un management integrat și totodată personalizat, cu un impact semnificativ asupra calității vieții și, de ce nu, asupra supraviețuirii. Pentru a se realiza acest lucru este nevoie de patologi, oncologi și urologi dedicați acestei patologii urologice, care să formeze o comisie oncologică permanentă și implementarea unui registru al bolnavilor cu cancer vezical, care în final vor duce la terapie și urmărire individualizată”, a conchis medicul urolog.

Arina TOTH