Târgu-Mureş: Investiţii de 100.000 de euro pentru modernizarea cabinetelor de medicină dentară din şcoli!

Primăria municipiului Târgu-Mureş a atribuit recent, în data de 11 februarie, un contract în valoare de 504.180 de lei (aproximativ 106.000 de euro), fără TVA, societăţii Halmadent SRL Braşov, pentru o achiziţie privind dotarea şi modernizarea cabinetelor de medicină dentară din cadrul instituţiilor de învăţământ aflate în administrarea Consiliului Local Târgu-Mureş, informează www.listafirme.ro.

Potrivit viceprimarului social-democrat al municipiului Târgu-Mureş, av. Sergiu Papuc, vor fi achiziţionate scaune stomatologice, mobilier şi instrumentar specific pentru cele cinci cabinete de medicină dentară existente în şcolile din municipiu.

“Acest punct, alături de dotarea şi modernizarea cabinetelor medicale din școli – investiție deja realizată și de alocarea de sume importante pentru investiții în școli – au fost principalele proiecte propuse de PSD pentru Târgu-Mureș în alegerile locale din 2016. Mă bucur că odată semnat acest contract le pot spune cetățenilor că ceea ce am spus că vom face am realizat. Pentru școli, prin construcția bugetară am alocat sume mai mari decât au fost alocate din 1989 până în 2018. Cabinetele sunt rezolvate, iar acum urmează cele cinci de stomatologie. Dacă ne ajută Dumnezeu și reușim cât mai repede să modernizăm parcul auto de la transport local vom avea și autobuze școlare pentru transportul elevilor la și de la școală”, a declarat, pentru Telegraful de Mureş, av. Sergiu Papuc.

Totodată, viceprimarul PSD al municipiului Târgu-Mureş a afirmat că proiectul de la Târgu-Mureş are la bază implicarea mai multor medici, precum şi programul de guvernare naţională, care prevede asigurarea de condiţii optime pentru cabinetele stomatologice din unităţile de învăţământ.

“La construcția programului propus de PSD pentru Târgu-Mureș au participat si mai mulți medici. Aveam date conform cărora circa 70% dintre elevi ar avea probleme stomatologice. De aici, am extins proiectul,f iind preluat si in programul de guvernare națională a PSD. Când vine vorba de copii, de elevi , aici la primărie, nu ne jucăm. Facem tot ce trebuie făcut”, a subliniat av. Sergiu Papuc viceprimar.

(Redacţia)