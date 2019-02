13 societăți din județul Mureș au certificatul de funcționare anti-doping

Share



Agenția Națională Anti-Doping a publicat în nr. 204 din 25 februarie din Monitorul Oficial, lista societăților comerciale care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2011 cu privire la Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, au obținut certificatul de funcționare antidoping.

Normă obligatorie pentru sălile de fitness

Potrivit normelor stabilite de Legea 104/2008, autorizarea activităților desfășurate în sălile de culturism si de fitness, efectuate de persoane juridice, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, se face de catre Agenția Națională Anti-Doping, prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementarilor antidoping. Certificatul eliberat de Agenția Națională Anti-Doping este valabil pe o perioadă de 3 ani.

Pentru a fi autorizate activitățile, este necasar ca unul dintre angajați să facă dovada deținerii a atestatului de absolvire a unui curs de instruire antidoping.

Astfel, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care desfașoară activități sportive de culturism și/sau de fitness au fost obligate să solicite eliberarea certificatului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a normelor metodologice.

13 certificate în județul Mureș

În total, din județul Mureș, 13 persoane juridice, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale au obținut acest certificat de la începutul anului 2018. Acestea sunt SC Voiajor SRL, din str. Gheorghe Doja, nr. 143, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 001157 emis în 11 ianuarie 2018, SC Oldager Com SRL din str. Măgurei, nr. 5, ap. 15, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 001179 din 16 februarie 2018, SC Tarța Com SRL, din Bd. Pandurilor, nr. 3, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 001235 din 17 mai 2018, Asociația Clubul Sportiv Titanic din Bd. 1848, nr. 85, ap. 14, Târgu-Mureș cu certificatul AD 001266 din 30 iulie 2018, SC Feel-Fit SRL, din str. Nicolae Titulescu, nr. 8 Sighișoara, cu certificatul AD 01303 din 12 octombrie 2018, PVL Invest SRL, din str. Vasile Goldiș, nr.5, ap. 7, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 01315 din 20 octombrie 2018, SC 12 Fitness Gym SRL din str. Avram Iancu, nr. 42, Târnăveni, cu certificatul AD 01324 din 20 noiembrie 2018, Filip Dan Persoană Fizică Autorizată cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 52, Sighișoara, cu certificatul AD 01325 din 20 noiembrie 2018, SC Kalamia Decor SRL din str. Mihai Eminescu, nr. 7, Reghin, cu certificatul AD 01326 din 20 noiembrie 2018, ACS Dodikyo, din str. Suceava, nr. 49, ap. 9, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 01339 din 10 decembrie 2018, SC We Can Be Fit SRL, din str. Liviu Rebreanu, nr. 22, ap. 4, Târgu-Mureș, cu certificatul AD 01340 din 10 decembrie 2018, Întreprindere Individuală Răduț Andrea, din str. Zorilor, nr. 2, bl. A, ap. 14, Târnăveni, cu certificatul AD 01341 din 10 decembrie 2018 și SC Paco Power Gym SRL-D, din str. Dobrogea, nr. 8A, Luduș, cu certificatul AD 01343 din 10 decembrie 2018.