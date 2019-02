Prefectul Mircea Duşa, anunţ important în atenţia primarilor mureşeni

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, și-a exprimat intenția de a participa la ședințele Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale din județ în care se prezintă raportul anual privind starea economică, socială și de mediu.

”În conformitate cu prevederile Legii administrației locale nr. 2015/2001, în primul trimestru al fiecărui an, primarul este obligat să prezinte în fața Consiliului Local un raport privind starea economică, socială și de mediu a localității. În această perioadă, în toate unitățile administrativ-teritoriale se organizează aceste ședințe care fac un bilanț al activității anului anterior și dezbat obiectivele localității, mai ales cele care privesc dezvoltarea economică și socială. Am dorit, în calitate de prefect, să particip la cât mai multe astfel de ședințe și cred că participarea mea este benefică pentru că facilitează și un dialog direct cu consilierii locali, care au posibilitatea să ridice anumite probleme, care pot fi rezolvate împreună cu dânșii în decursul unui an de zile. Am avut ocazia ca, la ședințele la care deja am participat, să aflu o serie de preocupări ale cetățenilor, ale consilierilor locali, pe care ei le consideră foarte importante în întreaga activitate administrativă. În funcție de posibilități, voi încerca să particip la cât mai multe astfel de ședințe”, a declarat Mircea Dușa.

Prefectul județului Mureș a participat marţi, 26 februarie, la ședința Consiliului Local Luduș, unde consilierii l-au informat și despre proiectele pe care ar dori să le realizeze în perioada următoare. Printre acestea se numără construirea unui nou pod peste râul Mureș, realizarea unei legături cu Autostrada A3 și asfaltarea unei porțiuni de 4 kilometri de drum local, care să lege Ludușul de Ocna Mureș.

