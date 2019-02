FOTO. Elise Wilk a familiarizat elevii Liceului „Gheorghe Șincai“ cu „Pisica verde“ și cu dramaturgia contemporană

Share



Elise Wilk a susținut trei ore de dramaturgie română contemporană pentru elevii de la trei clase de liceu ale doamnelor profesoare Cristina Timar, Ruxandra Soțan și Diana Cîrnațiu. Întâlnirile scriitoarei cu elevii au avut loc în data de 28 februarie, la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai“, chiar de ziua de naștere a personalității care dă numele instituției de învățământ.

În perioada februarie-mai, zece scriitori se vor întâlni cu elevi din șase licee din Târgu Mureș. Fiecare autor va conduce minim trei ore de literatură contemporană. Proiectul „Scriitori la școală” este desfășurat de Asociația Podium, printr-o cofinanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul companiei Reea, sponsor „hardcover” al proiectului și al jurnalistei Ligia Voro, sponsor „paperback”.

Autorii care au acceptat invitația Asociației Podium sunt: Tudor Ganea, Márton Evelin, Elise Wilk, Gabriela Feceoru, Kali Ágnes, Vida Gábor, Alex Văsieș, Marin Mălaicu-Hondrari, Demény Péter și László Noémi.

Elise Wilk este cea de-a treia autoare care a participat la întâlniri cu liceeni, după Gabriela Feceoru și Demény Péter.

Elise Wilk a absolvit Facultatea de Jurnalism (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca). Are un masterat în literatură şi comunicare (Universitatea Transilvania Braşov) şi unul în scriere dramatică (Universitatea de Arte din Târgu Mureş). În prezent este doctorandă la Universitatea de Arte din Târgu Mureș cu o teză despre teatrul pentru publicul tânăr.

În 2008 s-a numărat printre câştigătorii concursului dramAcum5 cu primul ei text de teatru, „S-a întâmplat într-o joi”. De atunci, textele ei au fost montate în teatre din România şi din străinătate, fiind traduse până acum în 10 limbi.

Scriitorii de azi sunt abordabili și deschiși

Deși este obișnuită cu interacțiunile cu elevii și cu universul acestora (una dintre temele preferate ale autoarei este universul complex și frecvent înșelător al adolescenței), experiența de a vorbi despre dramaturgia contemporană în cadrul proiectului „Scriitori la școală” a adus-o pe Elise Wilk pe un teren nesigur și provocator.

„Nu e ușor să ții trei ore de literatură una după alta, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Am avut puține emoții la început, trebuie să mărturisesc, pentru că eu m-am întâlnit des cu elevi, dar au fost de fiecare dată elevi direct interesați de teatru, care fie că văzuseră niște spectacole după niște texte de-ale mele sau după niște texte contemporane, fie jucaseră în spectacole pentru tineri, adică aveau un pic mai multă tangență cu teatrul și cu literatura dramatică. Iar acum eu știam că nu prea merg la teatru și nu prea citesc și atunci mi-a fost puțin teamă pentru că n-am știut exact cum să-i abordez, dar a fost totul atât de natural încât am și uitat că am avut emoții. Chiar din prima clipă a mers foarte bine și am fost foarte plăcut surprinsă de ei”, a recunoscut autoarea dramatică.

Elise a mărturisit că în copilărie citea cu mare plăcere o scriitoare suedeză, căreia îi scriau mii de alți copii din toată lumea și, deși a fost îndemnată să îi trimită și ei o scrisoare, n-a reușit să își facă curaj, fapt pe care acum îl regretă.

„Eu aș fi crezut înainte că un scriitor este o persoană inabordabilă și că e undeva pe un soclu și că nu pot să-l ating, dar ei acum, și cu evoluția tehnologiei, sunt mult mai aproape de oameni și își dau seama că și scriitorii sunt oameni ca mine și ca tine, oameni obișnuiți, cu care se poate discuta, și cred că de aceea sunt mai dezinvolți decât eram noi”, a fost de părere Elise Wilk.

Empatie și atenție la reacțiile elevilor

Profesoara Cristina Timar a apreciat oportunitatea oferită celor trei clase de elevi de a se apropia de dramaturgia contemporană românească, având acces direct la sursă.

„Teatrul contemporan e viu, e dinamic, e cool, fiindcă e interesat de problemele reale ale oamenilor reali, fie ei tineri sau adulți, oferindu-li-se deopotrivă ca spațiu artistic, de experimentare a unor noi forme de exprimare, cât și ca unul terapeutic. Cam aceste lucruri le-au descoperit elevii Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” care au participat la maratonul dramatic din 28 februarie având-o ca invitată pe scriitoarea Elise Wilk, în cadrul Proiectului „Scriitori la școală”.

Cele trei ore de teatru contemporan derulate sub coordonarea Elisei i-au pus pe adolescenții noștri din clasele a X-a A, a XI-a B și a XII-a A într-o situație inedită, ei având șansa de a cunoaște și dialoga cu un scriitor contemporan în plină ascensiune și de a intra în laboratorul de creație al Elisei, care le-a răspuns cu generozitate la întrebări comode sau incomode, fie că vizau dimensiunea personală sau cea profesională. De cealaltă parte, Elise i-a provocat să-și exprima preferințele în materie de literatură și teatru, fără teama că ar putea greși, că ar putea fi cenzurați sau judecați, să-și manifeste curiozitatea în privința scrierii piesei „Pisica verde”, să descopere posibile afinități între destinul personajelor piesei în jurul căreia s-a derulat întreaga dezbatere și provocările propriei vieți, să fie spontani și dezinhibați, privind-o ca pe un prieten cu ceva mai multă experiență în materie de lectură și creație literară.

Cele trei ore, conduse cu naturalețe, empatie și maximă atenție la reacțiile adolescenților pe care-i avea față au creat o breșă de aer proaspăt binevenită în programul oarecum rigid al unei zile obișnuite de școală, invitând la cunoaștere și autocunoaștere. Orele din clasă s-au dovedit a fi, în fond, o invitație de a continua experiența teatrală și de a gusta teatrul la el acasă, scriitoarea Elise Wilk făcând la finalul întâlnirii câteva recomandări privind spectacole de teatru de neratat din această stagiune, care pot fi văzute la Teatrul Național din Târgu Mureș. Așadar, stimată Elise Wilk, cu siguranță ați câștigat astăzi câțiva iubitori de teatru și sperăm că ne vom revedea cât de curând pe holurile teatrelor sau în culise, felicitându-vă pentru spectacolele puse în scenă după piesele dumneavoastră!”, a transmis Cristina Timar.

Vor urma scriitorii Vida Gábor și Kali Ágnes

În Târgu Mureș, putem vedea următoarele spectacole după texte ale Elisei Wilk: „Camera 701”, regia Rareș Budileanu, la Teatrul Național, și „Semnale disperate către planeta Pluto”, regia Theo Marton, la Teatru 3G.

Partenerii Asociației Podium în cadrul proiectului „Scriitori la școală” sunt: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, revista Vatra și revista Látó, iar parteneri media sunt Radio Guerrilla, cotidianul Zi de Zi, Erdély TV și Radio Târgu Mureș.

Următorii autori care vor susține ore de literatură contemporană vor fi Vida Gábor, la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai“ (secția maghiară), în 7 martie, și Kali Ágnes, la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, la finalul lunii martie.