S-a dat startul înscrierilor la Concursul Internațional Jazz in The Park – ediția a V-a

Tinerele trupe de jazz din țară și străinătate se pot înscrie de astăzi, 28 februarie, la cea de-a cincea ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, cel mai important concurs de jazz din România, ce își propune să descopere trupe talentate de jazz din toată lumea și să le dea ocazia să se afirme pe scenele românești și europene.

Conform unui comunicat remis de către Laura Laurențiu, PR Manager al Asociației Fapte, competiția va avea loc la Cluj Napoca în perioada 3-5 mai și va oferi premii totale în valoare de peste 10.000 euro, finaliștii având, de asemenea, șansa de a cânta atât la festivalul Jazz in the Park 2019, cât și la alte festivaluri din România sau din străinătate.

Dacă primele patru ediții ale concursului s-au desfășurat în timpul festivalului Jazz in the Park, din acest an Fapte, asociația organizatoare a celor două evenimente, a decis separarea lor.

„Pentru a da șansa trupelor care câștigă concursul de a cânta în cadrul ediției de anul acesta a festivalului Jazz in the Park și nu în cea de anul următor, cum se întâmpla până acum, am modificat structura festivalului. Astfel, concursul va avea loc mai repede, în luna mai, iar festivalul propriu-zis în 4-7 iulie. De asemenea, am împărțit categoriile de concurs în două: open air și club, deoarece unele trupe, chiar dacă sunt talentate, nu se potrivesc cu atmosfera pe care un eveniment open air o impune”, a explicat Alin Vaida, directorul Fapte.

Dorința declarată a organizatorilor este de a ajuta trupele tinere de jazz, în special cele care reprezintă România, pentru a se afirma și impune în industria muzicală. „Dat fiind că acum suntem membri în European Jazz Network, avem contacte bune cu alte festivaluri și alți promoteri care ar putea să ajute trupele românești să cânte mai mult pe afară. O să începem un prim astfel de schimb în acest an, cu un festival din Bulgaria. De asemenea, vom aduce reprezentanți de la alte festivaluri sau cluburi din Europa la concurs, doar pentru a asculta trupele, în speranța că vor lucra cu cei pe care-i vor descoperi”, a detaliat Alin Vaida.

La fel ca la edițiile de până acum, în concurs se pot înscrie tineri muzicieni de jazz indiferent de nivelul lor de experiență, de instrumentul la care interpretează sau naționalitate. Sunt eligibile piese din stilul generic jazz: de la acid jazz, bossa nova sau cool jazz la funk, free, blues, jazz rap, jazz rock, nu jazz, punk jazz sau swing. Concertele din timpul concursului vor avea loc atât în aer liber, în Iulius Mall Park, cât și într-unul din cluburile clujene, publicul fiind invitat să participe în număr cât mai mare. Accesul la concertele din concurs este liber.

Juriul internațional care va desemna trupele câștigătoare este format din: Ștefan Vannai – membru onorific, coordonatorul festivalului studențesc Jazz Napocensis, Peter Dimitriov – directorul festivalului A to Jazz (Bulgaria), Mihai Moldoveanu – bassistul trupei Jazzybit, George Durbălău – podcaster, ex-redactor șef revista Sunete și Horea Marc – stage managerul festivalului Jazz in the Park.

Premiile acordate anul acest vor fi structurate astfel:

Secțiunea Open Air:

Premiul I: 9.500 lei net și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park (onorariu 2.250 lei net)

Premiul 2: 4.750 lei net și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park (onorariu 2.250 lei net)

Premiul 3: monitoare de studio oferite de compania Acoustic Density

Secțiunea Club:

Premiul special: turneu în patru orașe din România (onorariu total 6.000 lei net).

Secțiunea Compoziție:

Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 1.000 lei net.

Premiul Best Romanian Band:

Turneu de șapte concerte în România oferit de Staropramen și organizat de Jazz in the

Park (onorariu 2.250 lei/concert + costuri de cazare și transport incluse)

Mențiuni speciale:

Trei mențiuni pentru cei mai buni muzicieni – premiu 1.000 lei net, oferite de Bosch și AV Store

„Premiile de anul acesta sunt gândite să ajute cumva trupele aflate la început de drum și sunt de patru categorii: bani, echipamente audio sau muzicale, concerte plătite și promovare media. Lista de premii publicată acum nu este finală”, a mai precizat Alin Vaida.

Trupele de jazz care doresc să intre în concurs trebuie să completeze online formularul de înscriere până în data de 1 aprilie, ora 23.59. Mai multe informații despre concurs și regulamentul acestuia se găsesc pe: jazzinthepark.ro/concurs.

Concursul Internațional Jazz in the Park și festivalul Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Național și susținute de Primăria Cluj-Napoca.

Site: jazzinthepark.ro

Facebook: http://facebook.com/jazzintheparkromania