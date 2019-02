Tehnici moderne în domeniul chirurgiei vasculare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș

Share



Proceduri noi de chirurgie vasculară, mai mulți pacienți ce pot beneficia de intervenții de chirurgie vasculară sunt o parte dintre beneficiile aduse prin înființarea Clinicii de Chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. Mai multe detalii despre acest proces, despre investiții și planurile de viitor a oferit şef de lucrări dr. Adrian Mureșan, șeful Clinicii de Chirurgie vasculară.

Reporter: Secția clinică chirurgie vasculară este recent înființată în cadrul procesului de reorganizare a spitalului, ce a avut loc anul trecut. Vă rog să oferiți mai multe detalii.

Dr. Adrian Mureșan: Spitalul avea nevoie de această secție pentru a putea ajunge la un nivel superior de acreditare. Nici un spital regional sau de urgență nu putea să funcționeze fără secție separată, independentă, de chirurgie vasculară. Adresabilitatea este foarte mare, numărul de pacienți și îmbolnăviri de chirurgie vasculară sunt foarte mari și aveam posibilitatea, spațiul și resursele materiale și intelectuale pentru a înființa această secție. A fost o necesitate pe care noi am considerat-o primordială pentru a accesa și fonduri de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe programele naționale de chirurgie vasculară periferică. Până acum aceste programe s-au desfășurat, dar fiind o secție fondurile atrase de la Casa Națională sunt mult mai mari pe programele de chirurgie vasculară.

Rep.: Astfel vor putea fi tratați mai mulți pacienți?

A.M.: Da, înainte era un compartiment de 12 paturi, aveam în jur de 1.400 – 1.500 de intervenții chirurgicale pe an. Fiindcă acum s-a dublat numărul de paturi și fiind secție independentă, cu bloc operator separat, personal separat, deja în primele trei luni am depășit 600 de bolnavi internați și operați, atât deschis (n.red. – chirurgie pe cale deschisă) cât și endovascular.

Noi colaborăm foarte bine cu secția de Radiologie intervențională pentru că multe dintre aceste intervenții se fac împreună, atât deschis cât și endovascular. Am accesat, de asemenea, fonduri pentru chirurgia endovasculară și putem să ne lăudăm cu faptul că anul trecut am avut deja opt pacienți care au beneficiat de protezare endovasculară, EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair), prin program național, care aduce un beneficiu fantastic atât pacientului cât și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.

Rep.: Puteți să detaliați?

A.M.: Anevrismele de aortă abdominală de obicei apar la bolnavi mai în vârstă, tarați. Noi facem o evaluare preliminară, îi încadrăm într-un grad de risc și de urgență ori de urgență majoră sau urgență amânată, îi programăm, se introduc datele în programul național, ni se confecționează endoproteza în funcție de datele anatomice ale bolnavului. Ulterior, proteza este implantată endovascular, adică bolnavul nu suportă o intervenție chirurgicală de anvergură foarte mare, nu se pierde sânge, nu se pierde capacitatea ulterioară a bolnavului de a se reabilita, practic prin două incizii inghinale minore se introduce o proteză endovasculară și a doua zi bolnavul a plecat acasă. Perioada de recuperare este foarte redusă. Se adresează în special bolnavilor cu multiple tare, cu tare asociate, cardiace, pulmonare, la care prin chirurgia deschisă șansele scad până la 10%. Bineînțeles, dacă apar cazuri de urgență atunci operăm în urgență chirurgie deschisă.

Rep.: Sunt multe urgențe vasculare rezolvate în cadrul Clinicii?

A.M.: Sunt foarte multe urgențe vasculare mai ales acum că am înființat această linie de gardă de chirurgie vasculară. Deservim județele din jur, Harghita, Covasna, Alba, mai nou apar cazuri din Cluj, Iași, Suceava, Botoșani, Vâlcea, Baia Mare. Dispunem de resurse și oameni cu care ne putem descurca.

Rep.: Ce afecțiuni se operează la secția de Chirurgie vasculară?

A.M.: În afară de arteriopatii cronice obliterante, periferice și centrale, intervențiile de elecție sunt și varicele membrelor inferioare. Avem aparatură de ultimă generație, ablație cu radiofrecvență, intervențiile pentru varice cu ablație de radiofrecvență sunt pe spitalizări de zi, dacă sunt mai complicate le facem prin proceduri deschise. Pentru bolnavi cu probleme neurologice efectuăm operații pentru afecțiuni neurologice, stenozele carotidiene severe se fac la noi în mod curent, bineînțeles în colaborare cu Neurologia, fistule arterovenoase pentru nefrologie, pentru cei cu dializă- deservim toată regiunea centrală a Ardealului. În rest, sunt operațiile vasculare obișnuite, bypass-uri aorto-bifemurale, femuro -poplitee, femuro -poplitee distale, folosim mult partea endovasculară în colaborare cu Radiologia intervențională. Avem o colaborare deosebită cu colegii noștri și sper să o dezvoltăm și pe viitor.

Rep.: Care sunt cel mai des întâlnite afecțiuni în cazuistica clinicii?

A.M.: Cele mai frecvente sunt afecțiunile vasculare periferice de tipul arteriopatiilor cronice obliterante, care de obicei apar la fumători înveterați și care prima dată se adresează la ortopedie, la reumatologie. De fapt este o obstrucție a arterelor principale a membrelor inferioare. 90% dintre cazuri sunt arteriopatii periferice, urmează după aceea cele centrale și în ultimul timp anevrismele de aortă, care sunt foarte frecvente, anul trecut am avut nouă cazuri operate, anul acesta sunt trei operate și sunt șase în așteptare. Pe locul trei se află varicele.

Rep.: Vă rog să faceți o prezentare a secției de chirurgie vasculară referitor la dotări, resursa umană și dacă aveți planuri de dezvoltare pe viitor pentru introducerea de noi proceduri medicale.

A.M.: Actualmente suntem trei medici primari, cu două specialități-chirurgie generală și chirurgie vasculară periferică, și un număr de 9 rezidenți de anul 1, 2 și 3 și un personal de 35 de asistente. Avem 25 de paturi, o sală de operație specifică pentru chirurgia vasculară. Pe viitor planurile sunt foarte mari, lucrăm acum pentru achiziționarea unui angiograf de ultimă generație, pe fonduri care nu aparțin de Ministerul Sănătății, ne luptăm demult pentru acest lucru, dorim să renovăm Clinica de la A la Z, să mărim numărul de medici angajați. Sunt promisiuni că vom putea angaja și dorim să aducem colegi care au plecat din țară dar doresc să se întoarcă când aud că avem clinică de chirurgie vasculară. Avem două promisiuni, o colegă din Anglia și un coleg din Germania, au plecat acum nouă ani și acum se întorc. Cu ce să lucrăm- aparatură consumabile, fire de sutură, proteze vasculare sunt, și pe program și pe spital, sperăm ca pe viitor în funcție de cum ne dezvoltăm să creștem și numărul de operații.

Rep.: Cum va ajuta acest angiograf de ultimă generație pe care doriți să îl achiziționați?

A.M.: Acest angiograf va fi amplasat în sala de operație pentru că atunci vom trece la tehnici hibride, atât deschis, efectuăm incizia, și după aceea endovascular, vin radiologii intervenționiști și în același moment punem facem și bypass-ul și facem și o stentare pe vasul restant, în aceeași sedință operatorie se efectuează complet toată intervenția chirurgicală. Beneficiul este major pentru că în trei zile pacientul merge acasă, se aduc mai mulți bani spitalului, crește rata de utilizare a paturilor.

Rep.: Există o disciplină care să se numească chirurgie vasculară, să se ocupe cu pregătirea studenților și a rezidenților?

A.M.: Pregătirea rezidenților de chirurgie vasculară se face la secția noastră. Pe viitor dorim să facem o disciplină de chirurgie vasculară separată, independentă, pentru că este nevoie de așa ceva. În toate celelalte centre sunt asemenea discipline de chirurgie vasculară. Pentru că suntem două cadre universitare putem să facem această disciplină și pe viitor vom mai aduce tineri care să predea la studenți și să instruiască în chirurgie vasculară.

A consemnat Arina TOTH