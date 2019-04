Conceptul de University to Business, lansat la UMFST Târgu-Mureş

Share



Cu toții ne-am gândit la un moment dat în viață la cum am putea să facem ceva nou, cum am putea aduce o inovație care să ne ajute, să ne facă traiul mai ușor. Evident, nu mulți pot spune că au adus inovații în domenii complexe, dar cei mai mulți dintre noi ne putem lăuda că am descoperit o metodă nouă de a prăji ouăle sau de a face mămăligă. Evident, exemplele acestea sunt mult prea simpliste, dar chiar și în asemenea situații putem vorbi de inovație. Dar cum am putea aduce gândirea inovativă în domenii precum medicina, bussiness-ul, educația ori altele. Sau, mai bine spus, putem face asta? Răspunsul este „desigur că putem!”, idee care a făcut obiectul workshop-ului „Politici regionale pentru susținerea strategiilor de inovare și digitalizare”, organizat de Digitrans în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Mureș, găzduit într-o sală pusă la dispoziție de Camera de Comerț și Industrie Mureș.

Workshop-ul a unit oameni din diferite domenii de activitate, reprezentanți ai unor ONG-uri, reprezentanți ai UMFST din Târgu-Mureș, firme, educatori, cercetători, inovatori, antreprenori, studenți. Simplu spus, workshop-ul a fost destinat tuturor celor interesați de inovație și gândire inovativă și de modalitățile de implementare. „Mă bucur că la mingea aceasta ridicată au venit oameni din toate zonele invitate. Mă întristează puțin, poate, că nu au venit mai mulți reprezentanți din autoritățile locale, dar sunt convins că au lucrat pentru noi, pentru toți, și că în viitor vom face proiecte comune, deoarece, după cum spuneam și în timpul prezentării, perseverența dă roade”, a afirmat Liviu Ciucan, liderul proiectului Digitrans și unul dintre vorbitori, pentru cotidianul Zi de Zi, cu ocazia unui interviu acordat la finele seminarului.

Ce este Digitrans?

“Proiectul a început oficial în 2017, dar în prima parte am încercat să găsim metoda potrivită. Am ieșit cu traininguri din toamna trecută. Am început din mediul oarecum organizațional, universitar. Am început în Târgu-Mureș, dar în Bistrița, Brașov o să mai avem colaborări și vom prezenta proiecte”, a spus Liviu Ciucan. Proiectul are ca scop ajutarea și sprijinirea IMM-urilor în vederea dezvoltării modelelor de afaceri. La ora actuală, proiectul Digitrans are legături internaționale cu 15 parteneri din 7 țări din regiunea Dunării.

Reporter: Cui i se adresează acest proiect?

Liviu Ciucan: Proiectul se adresează tuturor celor care vor să inoveze într-o formă structurată. Este un pachet complet de training pentru inovare. Noi susținem și digitalizarea. E ușor să vorbim despre digitalizare, e mult mai greu să fie alocată exact nevoilor dintr-o organizație și apoi și mai greu de transferat în proces de lucru, pentru că poate trebuie eliminate procese, structuri. Dar orice formă de inovare, în caz acesta digitalizarea, impune un proces structurat și noi asta aducem, un pachet de training structurat, întâlniri, workshop-uri, să spunem, de firmă sau de organizație și o platformă de lucru unde sunt toate informațiile la îndemâna celor care vor să insiste sau vor să le ia și vor să continue procesul.

Rep.: De ce avem nevoie de inovare?

L.C.: Inovarea este în natura umană. În primul rând, dacă ne gândim la nevoile de comoditate, vrem ca lucrurile să se petreacă mai ușor, mai simplu, mai repede, să facem mai puțin efort, să ne simțim mai bine, să ne stresăm mai puțin. Pentru toate acestea e nevoie de inovare. În business, inovarea aduce un salt pe altă treaptă de creare a valorii. De la o simplă automatizare de proces, până la un produs nou, mod nou de vânzare, mod nou de deservire, la o altă relație cu clientela sau un model de afaceri complet nou sau un domeniu strategic complet nou în care organizația dorește să se lanseze.

Rep.: La ce se referă metafora muzicianului leneș și performant care a fost menționată în timpul prezentării?

L.C.: Se referă tocmai la dorința omului de comoditate și pentru mine simbolul e vechea telecomandă. Acum avem telefoane, aplicații, desigur. Să fii comod, să îți aloci energia pe care o ai la dispoziție către lucrurile evident importante și care te duc înainte. Obiectivul unei inovații cu adevărat este ca o problemă pe care ai rezolvat-o o dată, să nu se mai repete sau, dacă situația apare, să existe toate instrumentele ca ea să nu mai solicite atâta energie. De aici vine formula leneș și eficient.

Rep.: S-a vorbit la acest workshop despre Thinkubator. Ce este acesta?

L.C.: Este un spațiu de lucru pe care l-am creat în parteneriat cu societatea antreprenorială studențească din UMFST Târgu-Mureș. O parte din traininguri le facem acolo, mai ales întâlnirile de lucru pe ideile deja structurate. Pe parcursul trainingurilor, noi incităm lumea să învețe stilul de a gestiona un proces de inovare într-o organizație sau la nivel de departament, după care la Thinkubator ne întâlnim. Dar Thinkubator este și un spațiu deschis de lucru pentru diverse întâlniri. Au fost întâlniri ale studenților, ale cadrelor didactice, de personal administrativ, oameni de afaceri. Vrem să devină un viitor hub de inovare.

Rep.: Care este succesul pe care l-ați avut cu acest proiect, până la ora actuală?

L.C.: În primul rând, am folosit metoda de aici în relație cu studenții, am avut și traininguri pentru companii, au fost mulți oameni interesați. Acum ieșim, să spunem, în partea publică și în partea de sustenabilitate în care ceea ce s-a creat în proiect este disponibil și vrem să continuăm, să-l implementăm. Tocmai de aceea întâlnirea de astăzi a fost cu ceea ce se numește „Quadruple Helix”, în limbajul nostru, cu autoritățile publice adică, cu mediul academic, educațional, cu mediul de business și alte forme de susținere. Și mă bucur că au fost reprezentanți ai băncilor, ai unor firme de consultanță, am avut invitați și din Cluj, din domeniul medicinei și IT.

Rep.: În încheiere, care sunt perspectivele de viitor?

L.C.: Perspectivele sunt foarte frumoase. Am avut întâlniri bune, deci vrem să strângem legăturile și metodele acestea. În primul rând vor fi preluate de UMFST Târgu-Mureș. Vom avea câteva întâlniri prin societatea antreprenorială studențească , vom dezvolta un hub în interiorul universității pentru a extinde, în primul rând, educația pro-antreprenorială și orientată spre inovare. În al doilea rând, implementarea, tot în Universitate, a unor platforme colaborative pentru studenți. Marele avantaj al UMFST din Târgu-Mureș acum este că e multidisciplinară și se pot face multe lucruri bune. În al treilea rând, lansăm conceptul de University to Business, în care să putem colabora cu mediul de afaceri. Să vedem ce putem pune noi la dispoziție, ce putem învăța, pentru că avem enorm de învățat, dar și mediul de afaceri trebuie să se deschidă, de la chestiuni simple ca practica studenților sau proiecte comune. Asta ne dorim pentru că în exemplele de bună practică din Germania, Croația, mediul de business susține cu patru mâini asemenea proiecte și asemenea hub-uri de inovare pentru că reprezintă niște poli de, cum spunem noi, gravitație economică. Sunt mulțumit că am reușit să atragem câțiva oameni. Trebuie energie. Așa cum s-a întâmplat și astăzi, lumea și-a rupt din programul cotidian care e tot timpul extrem de încărcat, și-a pus în zona de priorități faptul că ne întâlnim. Așa sper să meargă lucrurile și în viitor. Pentru cei interesați de gândirea inovativă și modurile în care poate fi aplicată în diverse domenii de activitate sau pentru cei care pur și simplu doresc să capete o perspectivă nouă asupra modelelor noi de inovație și doresc să participe la workshop-urile viitoare organizate de Digitrans, pot afla mai multe accesând site-ul proiectului, digitrans.me.

A consemnat Alex PĂTRAŞCU