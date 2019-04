Amenajarea Canalului Morii, o investiție mult așteptată în Reghin

Share



Este un proiect complex, implementat de Administrația Bazinală de Apă Mureș, și a cărui realizare va rezolva atât o problemă de mediu, cât și una de siguranță și confort al cetățenilor care locuiesc în imediata apropiere și nu numai.

Ing. Cristian Bratanovici, directorul Administrației Bazinale de Apă Mureș, a declarat pentru Telegraful de Mureș că în acest an vor începe lucrările de amenajare a Canalului Morii și a afluentului său, pârâul Trandafirilor: „Investiția a fost aprobată de de ANAR în luna februarie a acestui an. Este vorba despre o amenajare complexă a Canalului Morii care are ca scop apărarea zonei împotriva producerii inundațiilor în perioadele cu cantități însemnate de precipitații și realizarea unui peisaj urban corespunzător al Municipiului Reghin.”

Valoarea investiției este de 26.600.398,9 lei, sumă alocată din bugetul de investiții al ABA Mureș.

Conform fișei tehnice a proiectului vor fi amenajați, în total, 5,7 kilometri de albie, din care 2,7 kilometri pe pârâul Trandafirilor și 3 kilometri pe Canalul Morii. Proiectul prevede casetarea albiei cu elemente din beton, după modelul regularizării albiei râului Dâmbovița în București, astfel încât apa uzată va curge pe sub aceste casete, la suprafață rămânând doar un luciu de apă curat.

Municipiul Reghin a beneficiat de finanțarea mai multor lucrări de investiții majore în ultimii ani, din fonduri guvernamentale, cum ar fi: construirea halei agroalimentare moderne în locația „Pieței de joi”, investiție finanțată prin CNI, în valoare de 7.752.490,49 lei; prin PNDL I au fost finanțate asfaltarea străzii Pietroasei și a străzii Pășunii cu 282.121,77 lei, extinderea – mansardarea clădirii noi – Ateliere Școală la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”, în valoare de 499.211,66 lei, extinderea rețelei de canalizare menajeră în Cartierul Apalina în valoare de 542.351,18 lei, reabilitarea Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din Municipiul Reghin – 500.000 de lei, modernizarea străzii Orizontului în valoare de 500.000 lei.

Prin PNDL II Guvernul finanțează extinderea canalizării menajere pe strada Salcâmilor cu 511.054,27 lei, extinderea si reabilitarea corpurilor C6 si C7 la Gimnaziul de Stat „Alexandru Ceușianu” cu 1.894.937,8 lei, construcție corp nou la Școala Gimnazială „Augustin Maior” cu 5 săli de clasă în valoare de 1.564.672,90 lei și modernizarea unor străzi în municipiul Reghin – lot 3, în valoare de 4.311.845,35 lei.

(Redacţia)

(Sursa foto: Klaus Birthler)