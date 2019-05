FOTO, VIDEO: A treia zi de Paște, cu joc și voie bună la Urisiu de Sus

Share



A devenit o tradiție ca de marile sărbători oamenii din comuna Chiheru de Jos să se bucure de un spectacol folcloric oferit cu generozitate de către conducerea comunei. Nu a făcut excepție nici sărbătorile pascale din acest an, fapt pentru care, în a treia zi de Paști, căminul cultural din Urisiu de Sus a fost gazda celei de a doua ediții a spectacolului folcloric „S-o oprit Mureșu-n loc”, eveniment organizat de Primăria, Consiliul Local Chiheru de Jos și Centrul Multimedia Proart Maria.

„Am venit aici la Urisiu cu toată dragostea pentru a sărbători împreună, în acest mod, Învierea Mântuitorului Nostru. Ca de fiecare dată, Primăria și Consiliul Local al comunei Chiheru de Jos se străduiesc să ofere tuturor celor din Chiher și Urisiu câte un spectacol prin care să marcheze bucuria unui eveniment. Acum, după perioada postului, după ce ne-am curățat trupul și sufletul este momentul pentru bucurie , este momentul pentru cântec, pentru joc, exact cum este aici la Urisiu în a treia zi de Paști”, a precizat Iulia Maier, prezentatorul spectacolului.

Spectacolul „S-o oprit Mureșu-n loc” a fost deschis de dansatori din cadrul Ansamblului „Moștenitorii” din comuna Chiheru de Jos, coordonați de de instructorii Valentina și Nicolae Bologa, cu o suită de jocuri de pe Mureș, moment urmat de recitalul susținut de solista Adriana Dunca. Spectacolul a continut cu Grupa mică de dansatori din cadrul Ansamblului „Moștenitorii” cu un joc din Oaș, aplaudat la scenă deschisă de publicul care a umplut Căminul Cultural din Urisiul de Sus , și recitalul susținut de Larisa Cotoi.

Dansul popular a continuat cu Grupa mare de dansatori din cadrul Ansamblului „Moștenitorii”, scena vibrând pe Jocul fetelor de la Crihalma și Fecioreasca din Chimitelnic.

Recitalul tinerilor instrumentiști

Un moment mult așteptat a fost cel al tinerilor instrumentiști din cadrul Ansamblului „Moștenitorii” coordonați de maestrul Puiu Râmba, urmat de recitalul susținut de Iulia Maier. După un nou moment de dans popular, în scenă a intrat solista Anca Manoilă, aflată la a doua prezență în mijlocul celor din comuna Chiheru de Jos.

„Mă bucur foarte mult să fiu din nou în mijlocul celor din comuna Chiheru de Jos. Sunt emoționată, mă aflu pentru doua oară în această comună, unde am întâlnit oameni cum rar mai găsești în zilele noastre. Mulțumesc primarului Eremia Pop și prietenei mele Iulia Maier pentru invitația de cânta aici la Urisiu în a treia zi de Paști”, a precizat Anca Manoilă.

Grupa mare de dansatori din cadrul Ansamblului „Moștenitorii” a încântat publicul cu o suită de jocuri din Bistra Mureșului, urmate de ultimul recital al spectacolului susținut de Andrei Romanică.

„Am creat o atmosferă caldă, de sărbătoare”

La final, toată lumea s-a declarat mulțumită de spectacol, de la publicul prezent până la organizatori, în frunte cu Iulia Maier,

„În calitate de director artistic al Centrului Multimedia Proart Maria, organizez din anul 2016 evenimente culturale în comuna Chiheru de Jos. La fel ca și în celelalte dăți, am adus în fața publicului chiherean artiști îndrăgiți de aceștia și am creat o atmosferă caldă, de sărbătoare. Sunt mândră de prestația Ansamblului „Moștenitorii” din Chiher care au prezentat mai multe suite de dansuri populare, dar am fost uimită de evoluția grupului de viori care au fost grozavi. Mă bucur că am avut inițiativa de a fonda acest ansamblu artistic, întrucât în comună sunt mulți tineri și copii, iar azi, la un an și jumătae de la înființarea lui ne mândrim cu 80 de copii care activează ca și dansatori, instrumentiști sau soliști în grupul vocal”, a precizat Iulia Maier.

Mulțumiți s-au declarat și gazdele, în frunte cu Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

„Am încercat să marcăm sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos în acest mod. Pe lângă ceremoniile și slujbele religioase, în prima și a doua zi de Paști, în cea de a treia zi am organizat la Urisiu de Sus un spectacol folcloric variat, cu dansuri, cântece și recitalul tinerilor noștri instrumentiști. Spre bucuria noastră, i-am avut pe scenă pe dansatorii din cadrul Ansamblului „Moștenitorii”, instrumentiștii ansamblului pregătiți de maestrul Puiu Râmba, tineri care au progresat extrem de mult, dar și soliști din diferite zone, Cluj și Mureș. Cu acest program artistic am reușit să umplem sala căminului cultural din Urisiu de Sus, să oferim oamenilor un motiv de bucurie de Paști, pe lângă tot ce a însemnat partea religioasă, și această formă de spectacol cu ocazia sărbătorilor pascale”, ne-a declarat Eremia Pop.

Bucuria comuniunii

Dar cel mai important aspect a fost cel al comuniunii dintre omenii, aspect subliniat de primarul Eremia Pop.

„Mi se pare extrem de important ca oamenii să se adune, să socializeze , să povestească, să schimbe impresii, păreri. Mai ales la țară, în afară de slujba de la biserică, nu sunt prea multe ocazii în care oamenii să se întâlnească, să sociaalizeze, să-și ofere un aer de bucurie zilelor vieții. Sărbătorile marcate în acest fel sunt binevenite, îi văd că se simt bine. Mă bucur că au venit și au umplut căminul cultural, ceea ce înseamnă că spectacolele noastre, de Crăciun, de Paști, și-au atins țelul, de a aduce bună dispoziție, de a descreți frunțile, de a aduna lumea împreună și de a se simți bine”, a subliniat primarul comunei Chiheru de Jos.