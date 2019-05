Încep Zilele şi Festivalul Studenţesc din Târgu-Mureş!

Share



Pe data de 8 mai își ia startul a 22-a ediție a Zilelor și Festivalului Studențesc din Târgu-Mureş. Evenimentul organizat inițial doar pentru studenți a devenit festivalul de primăvară al orașului. Organizatorii, ca și în anii precedenți, așteaptă pe toată lumea cu un program variat și experiență muzicală bogată.

Evenimentul este organizat pentru a 22-a oară, între 8-11 mai de către Asociația Studenților Maghiari din Târgu-Mureș (ASM). Ca în fiecare an, și această ediție are o tematică specială: Mexic.

Programul va fi asemănător cu cel al edițiilor anterioare; în timpul zilei vor fi jocuri de echipă, de abilitate, sport și logică, la care participă aproximativ 1.500 de studenți.

Seara festivalul își deschide porțile tuturor persoanelor doritoare de petrecere.

Lista trupelor și muzicienilor din această ediție este cât se poate de diversificată. Cei interesați vor putea asculta interpreți cu renume internațional, de exemplu Bagossy Brothers Company, Brains, Lóci Játszik sau Parno Graszt. Vor apărea și mulți artiști locali: FUNKorporation, No Sugar, Teddy Queen și 4S Street. După petrecerea oferită de trupe nu se termină seara, ci scena va fi dedicată DJ-lor, ei fiind Tesco Disco, Drop The Cheese, DJ Tőtöttcigi, Andriss, DJ Rosso Bruno and Thomas PCZ și Andrei Chelbezan. Ei sunt cei care vor asigura buna dispoziție pe GoKart.

Abonamentele sunt disponibile în birourile ASM și msHÖK. Pentru mai multe informații despre eveniment accesați pagina de Facebook sau pagina oficială.

Evenimentul este organizat cu ajutorul Consiliului Local Târgu-Mureș, Consiliului Județean Mureș, Consiliului Local Sângeorgiu de Mureș, Fundației Studium și Casei de Cultură a Studenților Târgu-Mureș.

Geréd BIBORKA