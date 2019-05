FOTO: Castelul Máriaffy prinde din nou viață la Sângeorgiu de Mureș

Share



Astăzi, 2 mai, de la ora 12.00 a avut loc un eveniment simbolic, și anume montarea primului geam al clădirii castelului Máriaffy. Castelul, reconstruit în forma sa actuală în 1870 la ordinul lui Albert Máriaffy era renumit pentru luxul său și operele de artă prezente în salonul castelului și galeria de artă.

Primăria comunei Sângeorgiu de Mureș a reușit să cumpere castelul în anul 2010, de la urmașii contelui Mariaffy, după ce Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preempțiune. Din bugetul propriu a reabilitat acoperișul, principala urgență, deoarece clădirea era în pericol iminent de prăbușire. În anul 2018 au demarat lucrările de renovare cu o finanțare europeană în valoare de 1,1 milioane de euro. După finalizarea lucrărilor de reabilitare, castelul va fi mobilat, datorită unui alt proiect european câștigat, iar apoi introdus în circuitul turistic și cultural al județului Mureș.

„Am dori prin această reabilitare a clădirii să nu fie doar o lucrare tehnică. Eu sunt inginer de profesie, dar am dori să redăm viață castelului și motto-ul acesta este, „Castelul prinde din nou viață”. Viață nu numai prin reabilitare, ci și prin ce va fi înăutru. De ce? Pentru că în Sângeorgiu de Mureș există atât de multe grupuri culturale, ansambluri de dansuri, pictori, scriitori, sculptori, fotografi și mulți alții. Sunt atât de multe trupe de multe persoane care fac lucruri pentru cultură, care au acceptat cu drag să vină să ne încânte de Zilele Sângeorzene, și practic i-am adunat ca pe un buchet de flori la evenimentele din zilele acestea. Și la castel la fel vom face, vom aduna toate asociațiile culturale și toți artiștii și le vom spune să vină cu propuneri referitor la programele care vor avea loc în castel. Acest gest simbolic prin care am montat acel geam înseamnă că deschidem geamul celor care trăiesc acum să arunce o privire în trecut, un trecut de care suntem mândri pentru că au realizat foarte multe lucruri bune și pentru că ajunge acest castel o perlă turistică a României și așa multă lume va afla cine a trăit aici și ce valori au creat și dorim să ducem aceste valori mai departe”, a spus Sofalvi Szabolcs.

Un tunel secret?

Reabilitarea trebuie să se încheie în aprilie anul viitor, ceea ce înseamnă că cea de-a 25-a aniversare a Zilelor Sângeorzene va avea loc în clădirea proaspăt reabilitată. Conform spuselor primarului, în mod sigur va fi deja în 2020-2021 un program foarte încărcat de evenimente: expoziții fotografice, de pictură, chiar și baluri, mini-concerte de muzică clasică, prezentări de cărți, și multe altele. De asemenea, va fi organizat un Muzeu Etnografic Român, unul maghiar și unul romanes și o Sală a Căsătoriilor. O legendă de la membrii mai în vârstă ai comunității spune că există în beci un tunel care duce la Biserica Greco-Catolică Sângeorgiu de Mureș. Abia acum încep renovările jos, până acum fiind o zonă periculoasă, și vom afla dacă este adevărat.

„Termenul de finalizare a lucrărilor conform proiectului este aprilie anul viitor, dar avem promisiuni de la executant că până în decembrie lucrările se vor finaliza. Suntem în grafic, mai avem nevoie de niște săpături arheologice care ne împiedică să ne desfășurăm lucrările exterioare la instalații, dar se va trece și la această cercetare arheologică și atunci putem lucra cu mult spor. Ca dificultăți, pereții din zidărie sunt de cărămidă veche și nu avem voie să folosim ciment la zidit, deci necesită o atenție sporită din partea executantului. Până acum s-au conformat acestor cerințe și nu sunt probleme deosebite”, ne-a spus Chirijan Ildiko, dirigintele de șantier.

La eveniment a fost prezent și un cetățean al comunei care este foarte bine familiarizat cu clădirea și fastuozitatea sa anterioară. „Am fost chelner aici în anii 40. Am servit familia Máriaffy 4 ani și aici am locuit într-o cameră. Am cunoscut toată familia și era foarte frumos, era proaspăt renovat în 1941. Cu vreo 2 săptămâni înainte de a pleca ei pentru că era războiul și veniseră sașii din Sighișoara, am plecat și eu de la castel și atunci a fost bombardarea. Eu cum plecasem la Mureș cu animalele, când au plecat ei de tot cu trăsura, iar eu mă întorceam acasă, m-au chemat să vin și eu cu ei, dar n-am mers. Am rămas cu familia. Aștept să văd cum va arăta că am văzut că s-au făcut multe modificări în interior, însă pe dinafară pare să rămâne la fel”, a spus Oltean Petre, în vârstă de 92 de ani.

Text și foto: Elena Polearuș