Cristian Chirteş (PNL): “Sunt convins că o lege a presei trebuie să înceapă să fie scrisă”

Liderul PNL Mureş, senatorul Cristian Chirteş, a declarat vineri, 3 mai, la o întâlnire informală cu mass media locală, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, că presa din România ar trebui să îşi desfăşoare activitatea pe baza unei legi care să cuprindă atât drepturi, cât şi obligaţii.

“În presă eu am încredere, este într-adevăr o putere în statul român, aşa cum este în fiecare stat al Uniunii Europene. Trebuie muncit mult la modul în care cei din presă trebuie să aibă anumite drepturi şi sunt convins că o lege a presei trebuie să înceapă să fie scrisă de oameni din domeniu, de asociaţiile profesionale ale oamenilor din presă şi sper să o vedem cât mai curând în Parlament, cu drepturi, cu obligaţii cu tot ceea ce trebuie ca să avem într-adevăr în viitor o dezvoltare a presei”, a declarat senatorul Cristian Chirteş.

În acelaşi context, preşedintele liberalilor mureşeni a recunoscut că deşi există parlamentari din toate partidele care provin din rândurile mass media, subiectul privind o viitoare lege a presei este un subiect tabu pentru clasa politică.

“Avem parlamentari care provin din rândurile presei, atât de la putere, cât şi din opoziţie, în aproape toate partidele sunt oameni care provin din presă, cred că ei trebuie să se strângă, să scrie o lege a presei, fiindcă ei sunt cei mai credibili. Până astăzi eu îl văd un subiect tabu, nu are nimeni curajul să înceapă să scrie un proiect de lege care, chiar cu o dezbatere lungă, de o jumătate de an, de un an, va fi un plus pentru toată presa din România”, a afirmat senatorul Cristian Chirteş.

Alex TOTH