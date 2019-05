INEDIT: Copac plantat de un mureşean într-o groapă din carosabil!

Share



Consilierul judeţean Marius Cerghizan (PNL) a publicat duminică seară, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit în care anunţă plantarea unui copac într-o groapă adâncă de 20 de centimetri din comuna Sântana de Mureş.

“20 de centimetri. Primarul din Sântana își măsoară mândria în adâncimile gropilor din comună. Și pentru că de azi dimineață, când o mașină a făcut pană la două roți nu s-a întâmplat nimic, am acoperit groapa și am “plantat” un copac. Să fie avertisment pentru cei care ne traversează comuna și pentru primar, să nu cadă în ea și s-o vadă mâine mai ușor”, a scris liberalul Marius Cerghizan.

