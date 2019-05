Peste 1.000 de medici rezidenţi, revoltaţi după majorarea de 10 ori a cotizaţiei de către Colegiul Medicilor

Share



Cei peste 1.000 de medici rezidenţi din centrul universitar Târgu-Mureş şi-au manifestat, luni, indignarea faţă de majorarea cotizaţiei lunare de la 5 lei, la 50 de lei, în baza unei decizii a Colegiului Medicilor din România, care le-a fost adusă la cunoştinţă de către Colegiul Medicilor Mureş.

Rezidenţii din centrul medical Târgu-Mureş susţin că după ce au fost obligaţi să se înscrie în Colegiul Medicilor pentru a putea profesa, începând cu 1 ianuarie 2019, Colegiului Medicilor din România a hotărât majorarea cotizaţiei lunare la 50 de lei, fapt pe care tinerii medici îl consideră un abuz.

“După ce ne-au obligat, la 1 ianuarie, să ne înscriem în Colegiul Medicilor, că altfel rămânem fără drept de liberă practică, ne-am dus, ne-am înscris. Văzând că suntem obligaţi să ne înscriem, s-a mărit cotizaţia de la 5 lei, la 50 de lei. Ori s-a luat o decizie abuzivă, ori s-a luat în necunoştinţă de cauză, fiindcă noi plătim acum 1% din salariul de rezident la Colegiul Medicilor. Este ceva absurd pentru nimic în plus faţă de ce era înainte. Dacă am beneficia de ceva în schimbul a 50 de lei pe lună, am fi înţeles. Asta înseamnă 600 de lei pe an, cât era înainte salariul lunar la unui rezident, la care se adaugă şi asigurarea de malpraxis, care se ridică la 175 de lei. E foarte mult pentru noi, iar din cauza asta peste 1000 de medici rezidenţi de la noi vor suferi”, a declarat, pentru Agerpres, medicul rezident Cătălin Moise Dogar.

Rezidenţii susţin că, pe lângă faptul că această cotizaţie a fost majorată abuziv, nu oferă niciun beneficiu clar care să justifice decizia Colegiului Medicilor din România. În plus, susţin aceştia, deşi medicul rezident nu are rol decizional în stabilirea diagnosticului, este obligat la plata asigurării de malpraxis, la acelaşi preţ cu medicii specialişti.

O altă nemulţumire a rezidenţilor este aceea că deşi au o răspundere medico-legală limitată, aceştia sunt obligaţi să încheie poliţe de asigurare pentru fiecare stagiu în parte.

Revolta medicilor rezidenţi din centrul medical Târgu-Mureş a izbucnit după ce, luni, au primit prin e-mail o înştiinţare de la Colegiul Medicilor Mureş prin care li se comunică faptul că, potrivit deciziei nr. 2 din 28 martie 2019 a Colegiului Medicilor din România, a fost modificată cotizaţia medicilor rezidenţi la 50 lei lunar, începând cu luna mai 2019.

“Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 RON. Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţi. Conform statutului Colegiului Medicilor din România, neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 6 luni duce la suspendarea dreptului de practică medicală”, se arată în adresa Colegiului Medicilor Mureş.

Deşi imediat după adoptarea Deciziei nr. 2/28 martie 2019 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România au existat reacţii din partea Societăţii Multidisciplinare a Medicilor Rezidenţi din România şi a Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB), care au dezaprobat decizia de majorarea cuantumului cotizaţiei de membru pentru rezidenţi, aceasta a rămas neschimbată şi a intrat în vigoare începând cu luna mai.

(www.agerpres.ro)