S-au deschis înscrierile pentru competiția TOYP! Puteți propune cei mai demni mureșeni

Share



S-au deschis înscrierile pentru competiția națională care recunoaște, în fiecare an, zece persoane remarcabile din țara noastră.

Organizatorul competiției TOYP, Federația Junior Chamber International (JCI) România, vă invită să contribuiți la identificarea și recomandarea persoanelor remarcabile în cadrul competiției. Înscrierile sunt deschise până în 2 iunie 2019, urmând ca ulterior să aibă loc jurizarea candidaturilor.

Înscrierea în program se poate realiza de către orice persoană pe site-ul competiției, prin completarea formularului până în data de 2 iunie 2019. După această dată, un juriu specializat va selecta cei zece finaliști până în data de 30 iulie 2019. În data de 15 august JCI va anunța cine va reprezenta România în competiția internațională de anul viitor.

Candidații din cadrul competiției TOYP România 2019 trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care să fie cetățeni români, cu vârste între 18 și 40 de ani (intervalul de vârstă permis în cadrul organizației JCI) și să aibă realizări excepționale în unul dintre următoarele domenii: Economie, afaceri, antreprenoriat | Politic, Juridic, Guvernamental | Academic | Cultural | Moral, protejare mediu | Protecția copiilor, pace, drepturile omului | Umanitar, voluntariat | Științific, tehnic | Auto-depășire | Inovații medicale.

Gala de premiere a celor zece finaliști pentru România, selectați de juriu, se va desfășura la Timișoara, pe 5 octombrie 2019. Ceremonia, parte a programului Conferinței Naționale JCI România (3-5 octombrie 2018) va fi un prilej de întâlnire a antreprenorilor, autorităților, voluntarilor și partenerilor implicați în susținerea valorilor românești.

Puteți trimite nominalizările la reprezentantul local JCI, Alin Dedean, la alindedean@gmail.com.

Finala se va desfășura la Yokohama, Japonia

Finaliștii celei de-a IV-a ediții din România vor fi înscriși în competiția internațională din 2020, desfășurată la Yokohama, Japonia. „TOYP este un program care scoate în evidență anual, la nivel local, național și internațional tinerii de valoare cu tot ce au ei mai bun de oferit în societate, cu realizările lor prin care devin modele autentice de urmat pentru generațiile actuale și viitoare. Ne bucurăm de faptul că am intrat în cel de-al IV-lea an cu acest program care a căpătat prestigiul pe care îl merită iar 2018 a fost deja un an de excepție, cu o premieră, candidatul Cornel Amariei de 24 de ani fiind primul român care a ajuns în rândul celor 10 finaliști TOYP la nivel mondial pentru inovații medicale și ulterior ajungând în Topul celor mai influenți tineri din lume conform Forbes.”, a declarat Alina Munteanu, coordonatorul proiectului în 2019 și Deputy President 2019.

Din 1938, JCI a premiat aproape 300 de persoane din 57 de națiuni. Printre persoanele premiate de-a lungul timpului se numără personalități bine cunoscute ca: John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky și multe altele, toate premiate înainte de vârsta de 40 și înainte de a fi atins o recunoaștere internațională. Câștigătorii selectați în cadrul competiției au continuat să reprezinte adevărate modele pentru tinerii din întreaga lume, performând în domeniile în care au fost nominalizați.

Junior Chamber Internaţional (JCI), este una dintre cele mai importante organizaţii non-guvernamentale (ONG, non-profit) din lume, având peste 100 organizaţii naţionale afiliate, cu peste 200.000 membri, persoane între 18 şi 40 ani, cu filiale în peste 5.000 comunităţi locale de pe tot globul. Junior Chamber International România a fost întemeiată în 2003 și este alcătuită în prezent din organizațiile locale: JCI București, JCI Constanța, JCI Timișoara, JCI Cluj, JCI Iași, JCI Craiova, JCI Prahova, JCI Suceava, JCI Târgu Mureș și JCI Galați. Cu aproximativ 300 de membri activi, la nivel național, organizația națională JCI România are ca scop implicarea tinerilor activi cu vârste cuprinse între 18 – 40 de ani pentru dezvoltarea de impact pozitiv în comunități. JCI România este membră cu drepturi depline a organizației Junior Chamber Internațional.