Share



Smart City, Smart Living: un concept inovator adoptat în Cluj de Gardenia Residence!

Clujul este unul dintre orasele pioniere in ceea ce priveste adoptarea conceptului Smart City, implementat in toate metropolele lumii. Fiind un oras in continua dezvoltare, Clujul se confrunta cu aceleasi probleme ca si alte mari comunitati: trafic, aglomeratie, deseuri, poluare etc.

Pentru binele nostru si al generatiilor viitoare trebuie sa invatam sa folosim tehnologia in beneficiul nostru si fara repercusiuni negative asupra mediului inconjurator. Prin conceptul Smart City se urmareste cresterea calitatii vietii si a nivelului de confort ale cetatenilor din locatiile urbane. In Cluj, acest lucru se traduce prin implementarea platii online pentru toate taxele municipale, introducerea de autobuze electrice sau constructia de ansambluri imobiliare in care se poate trai smart.

Gardenia Residence, un ansamblu compus din 4 imobile cu 66 de apartamente si 28 case cu gradina, este proiectul care introduce in Cluj conceptul Smart City in imobiliare, un domeniu in care romanii, trebuie sa recunoastem, sunt obisnuiti cu haosul arhitectural si calitatea de multe ori discutabila a constructiilor.

Ansamblul construit pe un teren de 21.000 mp in Borhanci, la cateva minute de Piata Cipariu, ne-a atras atentia prin accentul pe care dezvoltatorii l-au plasat pe principiile smart living.

Ne-am intalnit cu Monica Gross, directorul executiv al dezvoltatorului imobiliar care implementeaza acest proiect, ca sa aflam mai multe.

”Ansamblul Gardenia Residence isi propune sa schimbe perceptia in ceea ce priveste calitatea constructiilor si a stilului de viata cu care ne-am obisnuit pe piata imobiliara din Romania. Proiectul apartine Gross & Gross Construct si Meir Invest, dezvoltatori imobiliari cu o vasta expertiza internationala in domeniul proiectelor imobiliare. Experienta din afara granitelor tarii se reflecta in calitatea constructiei si in adoptarea conceptului Smart City, inovator pe piata imobiliara din Cluj-Napoca.

Cativa dintre parametrii pe care i-am luat in considerare in dezvoltarea proiectului Gardenia Residence din perspectiva “Smart city, smart living” sunt:

• Cladiri inteligente: accesul automatizat in ansamblu si garajele subterane;

• Mobilitate inteligenta: mobilitate cu emisii reduse prin folosirea mijloacelor de transport sanatoase pentru adulti si copii, crearea de mici comunitati cu serviciile necesare locuitorilor pentru evitarea deplasarii in zonele centrale aglomerate si reducerea emisiilor din trafic;

• Cetatean inteligent: alegerea unui stil de viata inteligent, responsabilitate in consumul de energie si colectarea deseurilor.”

Smart Living: In mijlocul naturii, la doi pasi de centrul orasului

De ani de zile se discuta despre efectele nocive pe care traiul in mediul urban le are asupra organismului nostru. Stresul la care suntem supusi locuind intr-un mediu poluat, cu prea putine spatii verzi, supraglomerat si agitat, ne afecteaza negativ nu doar sanatatea fizica, ci si pe cea psihica.

Cu toate acestea, nu putem nega avantajele de care ne bucuram locuind intr-un oras mare si dinamic. Solutia nu este sa fugim din mediul urban, ci sa facem alegeri smart. Una dintre acestea este achizitia unei locuinte intr-o zona care sa ne ofere confortul specific marilor orase fara sa ne compromitem sanatatea.

Din acest punct de vedere, Gardenia Residence reprezinta alegerea ideala, ansamblul in care clujenii gasesc de vanzare apartamente cu 2 camere si apartamente cu 3 camere fiind localizat intr-o zona linistita, cu multa verdeata si aer curat, dar totusi foarte aproape de centru.

Smart Living: Calitate. Confort. Siguranta

In conformitate cu principiile “Smart city, smart living” sunt si aspectele care tin de calitatea materialelor de constructie, de confortul si siguranta pe care o cladire inteligenta le ofera locatarilor.

Pentru constructia imobilelor din Gardenia Residence s-au folosit materiale de cea mai buna calitate, cum ar fi termoizolatia cu vata bazaltica, termopane cu 3 sticle, finisaje de inalta calitate din greso-granit pentru zona de lobby, terase panoramice generoase finisate cu pardoseala din greso-granit si balustrade din sticla securizata.

Diferentele fata de alte ansambluri sunt evidente atunci cand ne gandim la facilitatile smart oferite de Gardenia Residence. Chiar daca vorbim despre constructii de S+P+2E+ER, acestea vor fi dotate cu lifturi electrice silentioase, cu usi si cabina din inox si acces din subteran.

Fiecare imobil este dotat cu un sistem de colectare selectiva inteligenta a deseurilor bazat pe platforme subterane si rampe de degivrare care asigura dezghetul rampelor de acces in garajele subterane.

Smart Living: Dezvoltarea unei comunitati

Un pas important in reducerea nivelului de poluare il reprezinta anularea necesitatii de deplasare pe distante lungi, cu masina sau cu mijloacele de transport in comun, pentru a avea acces la diverse facilitati: un parc pentru copii, magazine, farmacii, banci etc.

Intr-un oras smart se creeaza comunitati cat mai independente din acest punct de vedere, iar locuitorii din Gardenia Residence vor avea la dispozitie o multime de facilitati chiar in interiorul ansamblului.

Un punct forte il reprezinta Parcul Gardenia, dispus pe o suprafata de 3 600 mp, ce poate fi considerat inima comunitatii, find locul de intalnire perfect unde locuitorii ansamblului se pot relaxa, pot socializa si se pot bucura in tihna de aerul curat si de verdeata.

Accesibil exclusiv membrilor comunitatii si proiectat ca o oaza de relaxare si de bucurie pentru cei mari si cei mici deopotriva, parcul va fi amenajat cu spatii de joaca pentru copii, alei pietonale si spatii de relaxare.

Parterurile celor 4 imobile sunt destinate spatiilor comerciale, dezvoltatorii purtand deja discutii avansate cu reprezentantii unor supermarketuri, farmacii, banci si furnizori de servicii pentru inchirierea acestor spatii.

Toate initiativele prin care Clujul se transforma intr-un smart city sunt imbucuratoare. Putem privi astfel cu incredere spre un viitor in care sa traim in armonie cu natura in mediul urban, ca cetateni inteligenti.