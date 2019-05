Claudiu Maior, noul preşedinte al ALDE Târgu-Mureş

Share



Claudiu Maior, fost viceprimar al municipiului Târgu-Mureş în perioada 2008-2012 şi 2014-2016, în prezent consilier personal al primarului municipiului Târgu-Mureş, a fost ales miercuri, 8 mai, cu unanimitate de voturi, 235, în funcţia de preşedinte al ALDE Târgu-Mureş.

Alegerile care au desemnat structura noului Birou Politic Municipal al ALDE Târgu-Mureş s-au desfăşurat în incinta cinematografului „Arta”, în prezenţa primarului Dorin Florea şi a europarlamentarului Renate Weber, aflată la Târgu-Mureş în turneu electoral.

Renate Weber, oaspete special

În mesajul adresat celor prezenţi, europarlamentarul Renate Weber, aflată pe locul 3 pe lista de candidaţi ai ALDE la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, a subliniat importanţa scrutinului pentru Parlamentul European, atât pentru românii care trăiesc în interiorul graniţelor, cât şi pentru cei aflaţi la muncă în ţările europene.

„Vă rog să le spuneţi oamenilor în câte întâlniri veţi mai avea că ALDE este partidul care nu va accepta niciodată ca abuzurile să rămână nepedepsite. Noi suntem partidul care întotdeauna am aluat apărarea românilor care au fost abuzaţi, discriminaţi, în afara ţării. Nu mă bucur că au plecat aşa de mulţi la muncă în străinătate, dar nici nu văd cum pot să-i opresc. Şi atunci, mă gândesc că responsabilitatea noastră, ca oameni politici, e să ne asigurăm că oamenii aceia pot munci corect şi sunt trataţi cu demnitate şi nediscriminatoriu în ţările în care sunt”, a afirmat Renate Weber.

„Asta ne propunem să facem în continuare. Să vrem tratament egal pentru românii de acasă, să vrem o dezvoltare industrială care să ne permită să ne apropiem de ţările care sunt mai dezvoltate, o dezvoltare a agriculturii, subvenţii egale”, a adăugat europarlamentarul ALDE.

Dorin Florea, sfat pentru Claudiu Maior

La finalul alegerilor, Claudiu Maior a mulţumit colegilor de partid pentru încrederea arătată.

„Îmi spunea mai devreme domnul primar: felicitări, ai grijă, vezi ce faci, la care îi răspund: domnule primar, de acum încolo începe lupta. Lasă, că nu e prima dată când o iei de jos, mi-a mai spus. Noi ne cam cunoaştem, o luăm de la capăt, de data asta sper să reuşim să le arătăm celor din Târgu-Mureş şi din judeţ că vom face mult mai mult decât am făcut prima dată. Dacă vă aduceţi aminte, o parte între voi, la un moment dat am bătut şi UDMR-ul. A fost în istorie când am bătut UDMR-ul la Târgu-Mureş, în judeţ, deci sunt lucruri frumoase pe care le-am trăit împreună, sunt lucruri pe care le-am trăit cu fostul preşedinte, iar acum avem un preşedinte cu care mergem la sigur. Vă mulţumesc pentru vot, vă mulţumesc pentru echipă”, au fost vorbele noului preşedinte al ALDE Târgu-Mureş.

Structura Biroului Politic Municipal ALDE Târgu-Mureş:

Preşedinte : Claudiu Maior;

Vicepreşedinţi : Vasile Filimon, Sorin Lazăr, Sorin Nicuşan, Gheorghe Oancea, Mihai Doru Oprişcan, Andrei Puşcaş, Maria Răduţ;

Membri: Vasile Cerghizan, Cristian Valer Cherteş, Mihai Joza, Cristian Cherteş, Ovidiu Maier, Liviu Alexandru Matei, Constantin Nicuşan, Dumitru Pavel, Călin Pop, Zaharie Pop, Ani Teglaş, Horia Nemeş;

Membri supleanţi : Mihai Cristian Alexandru, Ioan Cucuiet, Viotel Gliga, Ioan Lateş, Horaţiu Tacşa, Gelu Teaca, Nicolae Suciu.

Alex TOTH