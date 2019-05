Renate Weber (ALDE), mesaj pro-european la Târgu-Mureş

Share



Europarlamentarul ALDE Renate Weber a prezentat miercuri, 8 mai, cu prilejul unei conferinţe de presă organizată la sediul ALDE Mureş, principalele obiective pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai.

Brexit, incertitudine pentru viitorul UE

În debutul întâlnirii cu mass media mureşeană, Renate Weber a făcut o scurtă radiografie a actualei situaţii din Uniunea Europeană şi a considerat că alegerile din 26 mai sunt foarte importante pentru viitorul proiectului european.

„Cred că sunt cele mai importante alegeri din istoria Uniunii Europene de până acum, pentru că această construcţie europeană la care eu ţin foarte, foarte mult şi căreia îi doresc să mai dureze câteva sute de ani e o construcţie care a dus pacea în Europa, a adus prosperitate cetăţenilor Europei şi totuşi, în ciuda acestor realizări observăm că există un val de euroscepticism care se manifestă tot mai mult în diferite state membre, din fericire nu şi în România. Îl vedem foarte clar şi Brexitul nu este decât vârful aisbergului, Brexit care încă nu ştim cum se va finaliza, dar este cert că Uniunea Europeană o să plătească nota de plată la aceste alegeri. De ce există acest val de euroscepticism şi chiar antieuropenism pe ici pe colo. Cred că sunt întrebări legitime, cred că oricât de mult ţii la proiectul european trebuie să identifici neajunsurile lui actuale, tocmai ca să poţi să propui soluţii de reformare pentru viitor”, a precizat europarlamentarul care se află pe locul 3 pe lista candidaţilor ALDE din data de 26 mai.

„Să sperăm că în urma votului din 26 mai, la care participă şi colegi din Marea Britanie, vom avea un răspuns mai în favoarea Uniunii Europene şi atunci probabil asta ar justifica un nou referendum în Marea Britanie, care să schimbe situaţia actuală. Dar astea sunt speranţe, până la urmă ceea ce vedem este că de unde noi am realocat numărul de mandate între celelalte state membre, acum am revenit la ce aveam înainte, colegii britanici candidează, vor veni în parlamentul European, nu ştiu pentru cât timp. Sunt multe necunoscute şi cred că în general oamenii nu mai vor să aibă de-a face cu situaţii din acestea de incertitudine”, a completat Renate Weber.

Antidot pentru birocraţia europeană

Totodată, europarlamentarul ALDE a recunoscut că „avem o birocraţie excesivă la nivelul Uniunii Europene”, respectiv că cetăţenii îşi doresc o flexibilitate mai mare în privinţa procesului legislativ de la nivel european.

„Nu mă feresc să spun acest lucru. O birocraţie care a devenit autosuficientă, care a pierdut legătura de fapt cu cetăţenii şi oamenii observă tipul acesta de aroganţă şi sunt neumlţumiţi. Sunt domenii în care mai puţin decid politicienii şi mai degrabă această birocraţie, pentru că ea se bucură de stabilitate. Policienii, ştiţi bine, vin şi pleacă, or atunci avem nevoie din partea acestei birocraţii şi de analize foarte pertinente, de soluţii, nu mai vrem ca Uniunea Europeană să fie tot timpul luată prin surprindere. De la „Primăvara arabă”, la tot ceea ce se întâmplă în general în lume şi Brexit, totul ne ia prin surprindere. Cred că nu este normal, cred că trebuie să lucrăm mult mai inteligent. Legiferăm mult, poate prea mult, şi în prea multe domenii, şi poate că oamenii ar vrea să vadă mai multă flexibilitate în adoptarea acestei legislaţii şi în implementarea ei. Sunt doar câteva aspecte pe care le pot identifica acum”, a arătat Renate Weber.

„Europa cu două viteze” şi interesele României

O altă temă abordată de Renate Weber s-a referit la „Europa cu două viteze”, concept care ar avantaja unele state în detrimentul altora. În acest context, europarlamentarul ALDE a fost de părere că România trebuie „se se bată pe mai multe voci pentru ceea ce este important la noi acasă” pentru protejarea intereselor cetăţenilor români şi ale economiei din România.

„Ele sunt foarte importante (alegerile europarlamentare – n.a.) pentru România, pentru că în ultima vreme constatarea mea personală, şi nu doar a mea, este că acea Europă cu două viteze despre care am tot vorbit deja există. Până să conceptualizăm noi Europa cu două viteze în studii aprofundate, în realitate văd la lucru în legislaţia care se adoptă acum în Uniunea Europeană, practicile pe care le văd puse în mişcare, şi vă pot da uşor câteva exemple. Este o Europă cu două viteze pentru că este o Europă a unui limbaj dublu, a standardelor duble şi de fapt în spatele acestui lucru se ascunde o politică protecţionistă a unor state din Europa de Vest şi Europa de Nord-Vest”, a precizat Renate Weber, care a dat ca exemplu Directiva lucrătorilor detaşaţi, Pachetul „Mobilitate” care se referă la transportatorii internaţionali şi Directiva privind protecţia consumatorului.

Încredere în echipa ALDE

Europarlamentarul ALDE a mai subliniat că viitorii europarlamentari trebuie să îşi susţină puncte de vedere prin argumente şi să fie buni negociatori, şi a apreciat că echipa propusă de ALDE pentru alegerile europarlamentare din data de 26 de mai este alcătuită din candidaţi care deţin atât competenţe profesionale, cât şi politice.

„Ce pot spune despre ALDE este că şi-a propus să fie partidul care să nu accepte abuzurile şi ori de câte ori le vede să intervină, să le denunţe public, şi să facă şi ceva concret. Noi am optat pentru o echipă de oameni cu foarte multă competenţă profesională, cu experienţă profesională. Să ştiţi că e foarte important în Parlamentul European, am văzut asta nu o dată, când am reuşit să schimb linii de vot ale unora care au venit cu ideile lor şi au plecat după argumentele oferite cu ideile mele, dar şi experienţa politică este foarte importantă şi echipa pe care o avem cu brio cred că ar face faţă în viitorul Parlament European. Sper să ne întoarcem într-un număr cât mai mare, mi-ar plăcea să depăşim chiar şi targetul pe care ni l-am pus, dar să sperăm că vom reuşi măcar să îl atingem”, a menţionat Renate Weber.

Viziune pentru destinaţia fondurilor de coeziune

O altă prioritate aflată pe agenda ALDE se referă la fondurile structurale, de coeziune, care ar trebui să fie folosite şi pentru dezvoltarea infrastructurii la nivel local, respectiv a infrastructurii de cale ferată.

„Ideile noastre sunt destul de ferme, noi vrem folosirea fondurilor de coeziune tocmai pentru ca România şi mai ales regiunile care sunt defavorizate să poată să crească din punct de vedere economic şi să ştiţi că din perspectiva asta chiar a fost o bătălie din nou în Parlamentul European. Am colegi din Europa vestică, ce gândesc că fondurile de coeziune ar trebui să meargă numai pe protecţia mediului, pe inovare… Tocmai termenul de coeziune ne arată de fapt unde anume avem nevoie de ele. Din fericire, am reuşit să ne impunem punctul de vedere în raportul pe care l-am votat şi fondurile de coeziune trebuie să meargă pe dezvoltare regională şi aici cred că fiecare ţară trebuie să ne definim foarte clar regiunile şi tipul de susţinere de care e nevoie. Pe de o parte, vorbim de subvenţiile din agricultură, care sunt din altă zonă şi acolo categoric trebuie să avem subvenţii, agricultorii români, fermierii români nu au de ce să aibă subvenţia jumătate din ce primesc francezii. Nu normal”, a afirmat Renate Weber.

Referendumul din 26 mai, „o cheltuială inutilă”

Întrebată care este poziţia ALDE vis a vis de referendumul propus de preşedintele Klaus Iohannis pentru data de 26 mai, Renate Weber a declarat că acesta este „de o sublimă inutilitate”.

„Este o cheltuială inutilă. Mă rog, câtă cheltuială e. E cu tipărirea buletinelor de vot, cu campania pe care o face preşedintele. Dacă domnul preşedinte ar fi constatat că aceasta este o temă foarte improtantă, eu cred că putea să facă şi înainte consultarea publică. În momentul în care o facem coincizând cu alegerile europarlamentare, e cumva o abatere a atenţiei de la aceste alegeri şi e păcat – vedeţi că subiectele sunt foarte serioase şi importante şi e păcat că de la înălţimea şefului statului în loc să dea un mesaj că vrem să rezolvăm problemele şi ale Uniunii Europene, şi să ne fie mai bine acolo, haideţi să discutăm despre un referendum. Pe de altă parte, eu ca jurist vă spun, şi am pretenţia că sunt jurist, nu doar absolvent de Drept, adică ştiu carte, eu identific în întrebările puse de preşedintele Iohannis, şapte ipoteze distincte. Eu personal nu sunt de acord să spun „Da” sau „Nu” la toate la grămadă, pentru că sunt abordări distincte. Din punctul meu de vedere, domnul preşedinte reuşeşte să ducă în derizoriu chiar temele pentru care vrea să cheme lumea la referendum, iar în momentul în care întrebările nu sunt clare, eu v-aş spune că aceasta este o formă de dispreţ faţă de cei pe care îi inviţi la referendum, aşa încât este inutil”, a explicat europarlamentarul ALDE.

„Uniunea Europeană este bună, necesară”

La finalul conferinţei de presă, Renate Weber a reamintit poziţia personală şi a ALDE vis a vis de proiectul european, afirmând că „fără Uniunea Europeană e o ipoteză la care nici nu vreau să mă gândesc.”

„Uniunea Europeană e bună, necesară şi nu vreau niciodată să o confundăm cu liderii ei vremelnici. Aceştia vor veni şi vor pleca, să sperăm că o să apară şi politicieni sau oameni de stat cu viziune. Deocamdată nu îi văd la orizont, dar speranţa trebuie să ne rămână în suflet”, a conchis europarlamentarul ALDE.

Alex TOTH