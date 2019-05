Anca Manoilă, din dragoste pentru cântecul popular

Share



Pentru Anca Manoilă, cântecul popular reprezintă mai mult decât o pasiune, este un crez pe care îl simte cu toată ființa, dăruit din suflet tuturor celor care simt și iubesc folclorul.

Reporter: Să facem cunoștință. Cine este Anca Manoilă ?

Anca Manoilă: Este o tânără interpretă, care încearcă treptat să urce pe culmile afirmării, originară din Tîrgu Mureș, având rădăcini în câmpia mureșeană. Este licențiată în filologie, și încă din primii ani de viață a prins drag de cântec, manifestând o sensibilitate aparte pentru acesta.

Reporter: De unde această pasiune pentru folclor, pentru muzică ?

Anca Manoilă: Pasiunea pentru folclor, și mai cu seamă cea pentru muzică populară, are rădăcini tocmai în familie. Această pasiunea a fost lăsată moștenire, eu fiind mezina care duce mai departe acest talant.

Reporter: Când ai descoperit acest har al cântecului ?

Anca Manoilă: Harul pentru cântec ?… La început aș spune că a fost doar drag de cântec, ca mai târziu să realizez cu adevărat că am primit acest har al cântecului, binecuvântată fiind de Dumnezeu. Iar pentru că darurile Lui Dumnezeu nu trebuiesc ascunse, mă simt datoare să slefuiesc acest minunat talent și să îl împart la rândul meu cu cei dragi. Nu avem nimic al nostru. Untdelemnul și vinul ni le-a dat Dumnezeu pentru a le împărți.

Reporter: Care au fost pașii care i-ai urmat din punct de vedere al studiului muzicii?

Anca Manoilă: Am cântat, am cântat și iar am cântat încă de mică. Glumesc! Ba nu glumesc, de mică am cochetat cu muzica, însă, adevărata muzică și respectiv studiul intens au început în urmă cu vreo 5 ani, când, am fost admisă la Școala Populară de Artă din Tîrgu Mureș, în cadrul căreia am fost elevă timp de 3 ani, sub atenta îndrumare a doamnei profesor, artistul profesionist al generației de aur, doamna Dorina Oprea. Iar în prezent îmi perfecționez tehnica vocală prin studiu în privat.

Reporter: Cât a contat Dorina Oprea în formarea ta ca și solistă ?

Anca Manoilă: Dacă ar fi să dau un răspuns scurt, aș spune doar atât: a pus temelia artistului Anca Manoilă, în devenire. Întâlnirea cu doamna profesor, privilegiul de a fi elev al artistului Dorina Oprea, dar și șansa de a fi unul dintre puii dumneaei, așa cum obișnuia mereu să ne alinte, a fost pentru mine rampa de lansare în lumea muzicii. Dacă ai șansa să pășești dincolo de ușa ”laboratorului muzical” al doamnei profesor, ești din start un om câștigat. Cum am spus de fiecare dată când mi s-a dat ocazia, îi voi fi mereu recunoscătoare pentru dăruirea, răbdarea, profesionalismul și priceperea cu care m-a învățat toate tainele muzicii populare.

Reporter: De ce muzică populară și nu altceva ? Ce te atrage la ea ?

Anca Manoilă: Gândindu-mă la un răspuns pentru această întrebare, îmi vine în minte o afirmație a unui profesor care m-a auzit cântând la una din preselecțiile unui festival-concurs. Și îmi permit să îl citez: ,,No asta într-adevăr e o voce pentru muzică populară!”. Nu știu dacă m-am gândit vreodată de ce muzică populară și nu altceva, un lucru e cert: îmi curge prin vene.

Reporter: Cât de mult au contat pentru tine concursurile la care ai participat ?

Anca Manoilă: Dacă mă întreba cineva acum 3-4 ani acest lucru probabil că aș fi spus că e doar o etapă a tinereții, în care cunoști colegii din toate colțurile țării. Însă pe măsură ce a trecut timpul am realizat că participarea mea în cadrul festivalurilor mi-a fost de un real folos. De la faptul că am cunscut colegii din țară, am legat prietenii, și până la faptul că am cântat pe cele mai mari scene, în fața unui juriu de specialitate și în fața publicului numeros, cu orchestre de renume în frunte cu maeștrii dirijori, toate acestea și-au lăsat amprenta asupra mea și m-au ajutat să evoluez și să mă formez, dar mai ales să îmi doresc să valorific în cel mai bun mod posibil ceea ce Dumnezeu mi-a rânduit.

Reporter: Dar întâlnirea cu marii artiști ?

Anca Manoilă: Întâlnirea cu marii artiști mi-a dat de fiecare dată fiori, bineînțeles! Să cânt alături de maestrul Nicolae Botgros și orchestra condusă de dumnealui ,,Lăutarii” din Chișinău, a născut în mine un sentiment aparte. A fost într-adevăr ceva inedit care se petrece poate o dată-n viață. M-aș bucura de o reîntâlnire cu maestrul Botgros. Apoi, întâlnirea cu maestrul Ovidiu Barteș a fost o încântare de fiecare dată. Spun de fiecare dată tocmai pentru că, reușesc să vin mai des în contact cu dumnealui deoarece meticulozitatea, originalitatea, profesionalismul și dăruirea care îl caracterizează, m-au determinat să îmi doresc să lucrez cu dânsul în alcătuirea repertoriului personal. De asemenea, amintesc aici și de maestrul Gheorghe Cîlțea, dirijor al Orchestrei Naționale ,,Drăgan Muntean” din Deva, de maestru Ștefan Cigu, dirijorul Orchestrei Naționale ,,Dor Românesc” din Bistrița, maestrul Gabriel Popescu, dirijor al Orchestrei Naționale ,,Cindrelul” din Sibiu etc. Fiecare a lăsat o părticică din priceperea lui asupra evoluției mele.

Reporter: Cât de greu este să îți croiești un drum ca și artistă în ziua de azi ?

Anca Manoilă: Dacă aș răspunde la această întrebare prin tipicul ,,foarte greu”, probabil ar urma să fiu întrebată de ce mai fac atunci asta dacă e foarte greu. Câtă vreme fac cu plăcere ceea ce fac, nu aș putea să spun că e greu. Dacă scopul meu e foarte bine definit, sincer nu mai țin cont de greutăți. Până la urmă ce satisfacție aș mai avea dacă aș primi totul de-a gata? Crezul meu, în general în orice aleg să fac, nu numai în muzică: consider că atâta vreme cât te ajuți pe tine însuți, și Cerul și tot universul te ajută, crez care mi s-a dovedit de nenumărate ori.

Reporter: Care sunt planurile tale de viitor ?

Anca Manoilă: Pentru că îmi plac lucrurile concrete, aș vorbi despre un viitor mai apropiat. Ca urmare, pentru perioada următoare, unul din multele planuri este să aduc în fața publicului un nou proiect muzical. Așa că stați prin preajmă, dragii mei.

Reporter: Unde te va putea vedea și asculta lumea în perioada următoare ?

Anca Manoilă: Publicul, cei care mă îndrăgesc și apreciază activitatea mea, mă pot urmări pe rețelele de socializare Facebook, Youtube, dar și pe undele radiourilor și menționez aici: Radio Tîrgu Mureș, Radio Cluj Napoca, Radio Balada, Radio Someș. Cei care petrec timpul în fața televizoarelor mă pot urmări pe televiziunile de specialitate: Hora TV, Balada TV, Orizont TV, As Tv Bistrița, Tv As Târnăveni, Ardeal TV etc.