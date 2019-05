GALERIE FOTO: ”Summitul” școlilor reghinene, de Ziua Europei

Share



Dacă la Sibiu s-a reunit toată crema Uniunii Europene, în schimb la Reghin, elevii au fost cei care și-au dat întâlnire în Parcul Central pentru a marca într-un mod inedit Ziua Europei. Unitățile de învățământ din Reghin au serbat Ziua Europei printr-o activitate menită să pună în valoare diversitatea și particularitățile țărilor europene. Evenimentul a fost inițiat de Primăria Municipiului Reghin, prin compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, în care unitățile de învățământ din oraș au reprezentat una din țările Europei.

Parcul Central s-a transformat preț de câteva ore într-o mică Europă , prin cele șapte standuri prezente, particularitățile celor opt țări europene fiind scoase la iveală de către Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” – Olanda, Liceul Tehnologic „Petru Maior”- Franța, Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” – România, Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” – Marea Britanie, Spania, Școala Gimnazială „Florea Bogdan” – Ungaria, Școala Gimnazială „Augustin Maior” – Germania și Școala Generală Nr. 4 Apalina – Italia.

„Am dorit să marcăm această zi de 9 mai într-un mod mai inedit, fapt pentru care, în Parcul Central au fost prezente trei licee și patru școli gimnaziale. Fiecare dintre acestea și-a ales o țară, chiar două, pe care să o reprezinte, pe baza colaborărilor pe care aceste unități școlare le-au avut de-alungul timpului și a schimburilor de experiență. Fiecare școală a trebuit să-și aleagă o țară care să o prezinte așa cum au considerat de cuvință. Au fost aduse și degustări, deci putem spune că am simțit și gustul acelei țări, la standul Franței am văzut și parfumuri, deci am putut simți țara respectivă prin gust, prin miros, dar și vizual prin frumoasele exponate prezente la fiecare stand. Evenimentul dedicat Zilei Europei va continua și în ziua de vineri, 10 mai, la grădinițele din Reghin precum și la Creșa „Universul Prichindeilor”, unde va fi prezentată ca și țară Belgia”, a precizat Simona Loredana Bogdan, referent în cadrul Primăriei Municipiului Reghin.