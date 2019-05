Corespondenţă specială de la Sibiu. Unitatea, leitmotivul liderilor europeni într-o Europă lovită de valul eurosceptic

Share



Întruniți la Summit-ul informal de la Sibiu, șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană, cu excepția primului-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Theresa May, țară care tot ezită în ceea ce privește părăsirea comunității europene, au dat un mesaj de unitate celor peste 500 de milioane de cetățeni pe care îi numără uniunea și i-au îndemnat să participe la alegerile europene care se vor desfășura între 23-26 mai. În afară de problemele politice, liderii Europei unite au atacat teme economice, de la uniunea economică, monetară și bancară la politica comercială în competiția cu China și în alianță cu Statele Unite ale Americii sau cea a energiei în contextul schimbărilor climatice.

În această dimineață, după ce am trecut de filtrele obligatorii de securitate, a fost bătălia pentru un loc cât de cât bun pentru a-i prinde pe liderii Uniunii Europene când ajungeau la Primăria Municipiului Sibiu, unde era programată prima parte a întâlnirii.

Primii au ajuns pe covorul roșu întins în Piața Mare a orașului primarul Sibiului, Astrid Fodor, și președintele României, Klaus Iohannis, gazda Summit-ului informal.

Președintele s-a oprit în fața jurnaliștilor înainte de a ajunge în sediul primăriei pe care a păstorit-o pentru câteva mandate și a transmis un mesaj de unitate pe covorul roșu. “Aici, din centrul României, de la Sibiu, se va decide viitorul Europei. Peste câteva minute vor începe liderii de state, liderii de guverne să sosească aici, în Piața Mare. Ne vom întruni și vom decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Avem pregătită o declarație pentru cetățenii europeni, Declarația de la Sibiu care va arăta că suntem hotărâți, că suntem uniți, știm ce vrem, dorim să ne implicăm pentru un viitor foarte bun al Uniunii Europene. O zi foarte importantă pentru România, o zi foarte importantă pentru români. Astăzi, Europa vine la noi, România contează, românii contează”, a spus Klaus Iohannis, după care a răspuns la întrebări.

În primul rând a explicat de ce a semnat apelul către cetățenii europeni, întrebare la care avea să răspundă câteva ore mai târziu și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

“Sunt printre semnatarii acelui apel și nu întâmplător a fost lansat astăzi, de Ziua Europei, toți președinții de state din Uniunea Europeană am semnat un apel prin care îi chemăm pe europeni la urne. Aceste alegeri europarlamentare nu sunt alegeri obișnuite, la aceste alegeri se decide realmente viitorul Uniunii Europene. Vedeți că avem peste tot partide eurosceptice, politicieni populiști, politicieni care nu vor să continuăm în această frumoasă Uniune Europeană, iar cetățenii europeni sunt chemați să decidă prin vot ce fel de viitor vrem pentru Uniunea Europeană. Este clar că avem de ales între partide tradiționale, partide care vin cu soluții, și partide populiste, extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu soluții. Iată, și pentru noi, și pentru români, acest vot contează, acest vot contează și la europarlamentare și la referendum. Referendumul pe care l-am convocat este despre viitorul nostru în Uniunea Europeană, acum se decide calea pe care vom merge în Uniunea Europeană și merită să votăm, pentru că noi toți am muncit ani de zile, ca să ajungem aici. România este o țară europeană, este o țară respectată, se vede, vor veni toți liderii europeni astăzi, aici, la noi. Haideți să fim proeuropeni, să mergem la vot, să votăm pentru viitorul nostru european. Votul românilor contează, contează în România și contează în Europa”, a spus acesta.

“Ce contează este să ne gândim și la apartenența politică a șefilor de state, e normal să ceară apărarea democrației, consolidarea democrației și să ceară cetățenilor să meargă la vot. Ei au dorit să ceară cetățenilor să participe în număr mare la vot, pentru că nu ne dorim să se mărească absenteismul și numărul celor care se abțin în cadrul alegerilor europene. Fiecare cetățean are dreptul să voteze pentru partidul care îi place, are dreptul să își exprime liber cu cine dorește să voteze”, a apreciat președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

Mai aproape de Spațiul Schengen?

Destul de sigur pe el și anticipând o decizie favorabilă României, președintele Iohannis a vorbit despre admiterea țării noastre în Spațiul Schengen.

“Această chestiune am pus-o în discuție de nenumărate ori și fiți siguri că și astăzi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Însă vedeți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne imaginăm, avem politicieni care, din păcate, au arătat Europei că nu avem numai o față frumoasă, avem și politicieni care atacă justiția din păcate, avem politicieni care, din păcate, atacă chiar și instituțiile europene, și în aceste condiții în loc să mergem mai departe, să fim acceptați cu totul și inclusiv în Spațiul Schengen au apărut acele discuții despre statul de drept din România, discuții care, evident, au fost antamate de politicienii noștri care vor altceva decât binele României. Românii își doresc să fie europeni și vă promit că vom rămâne și pot să vă promit că peste puțin timp, probabil nu astăzi, dar peste puțin timp vom fi și în Schengen și vom scăpa și de MCV”, a punctat șeful statului.

Un alt subiect la care a fost provocat, dar a răspuns diplomatic a fost cel al securității energetice, mai ales a statelor din Estul Europei care depind de resursele rusești.

“Pe agenda strategică, cu siguranță se va regăsi. Astăzi, bănuiesc că în cadrul discuțiilor vom aborda pentru a stabili liniile directoare pentru agenda strategică pentru următorul mandat și chestiuni legate de climă, chestiuni legate de securitatea energetică, toate acestea vor fi discutate. Veți vedea în Declarația de la Sibiu că multe chestiuni vor fi enunțate, dar următoarea fază este la consiliul din iunie când stabilim agenda strategică pentru următorul mandat”, a fost răspunsul președintelui.

Anunțați că vor sosi începând cu 11.45, șefii de state și de guverne din statele membre, s-au lăsat așteptați, primele apariții fiind după ora 12. Astfel, defilarea pe covorul roșu s-a prelungit până în jurul orei 13.

Rând pe rând au ajuns la sediul primăriei cancelarul Germaniei, Angela Merkel, cancelarul federal al Austriei, Sebastian Kurz, prim-miniștrii Belgiei, Charles Michel, Bulgariei, Boyko Borissov, Croației, Andrej Plenković, Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, Estoniei, Jüri Ratas, Finlandei, Juha Sipilä, Greciei, Alexis Țipras, Irlandei, Leo Varadkar, Italiei, Giuseppe Conte, Letoniei, Krišjānis Kariņš, Luxemburgului, Xavier Bettel, Maltei, Joseph Muscat, Poloniei, Mateusz Morawiecki, Portugaliei, António Costa, Republicii Cehe, Andrej Babiš, Sloveniei, Marjan Šarec, Slovaciei, Peter Pellegrini, Spaniei, Pedro Sánchez, Suediei, Stefan Löfven, Țărilor de Jos, Mark Rutte, Ungariei, Viktor Orbán, președinții Ciprului, Nicos Anastasiades, Franței, Emmanuel Macron, Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

Unii dintre aceștia au acordat declarații înaintea summit-ului, opriți de jurnaliștii din țările lor, aproape conferințe de presă acordând primul-ministru al Belgiei, președintele Franței, primul ministru al Suediei sau Federica Mogherini.

După o primă întâlnire în sediul Primăriei Sibiu, liderii Europei, contrar uzanțelor au ieșit în Piața Mare și i-au salutat pe cele câteva sute de sibieni care au asistat aclamând sau mai în liniște perindarea membrilor Consiliului European.

Antonio Tajani vrea drept de inițiativă legislativă

Odată baia de mulțime încheiată, ne-am îndreptat spre cortul principal pentru conferințele de presă, unde era anunțată o conferință a președintelui Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, sosit, de altfel, din Piața Mare și de la întâlnirea cu șefii de stat și de guverne care stabilesc agenda strategică a Uniunii Europene care într-un final devine legislație inclusiv prin rolul de co-legiuitor al Parlamentului European.

Acesta a susținut în începutul conferinței că Europa este mult prea birocratizată, îndepărtează astfel cetățeanul și că este nevoie de o schimbare de mentalitate.

Tajani a atacat, de asemenea, o serie de probleme economice, de politică economică, administrative și, pur și simplu, politice.

“Am subliniat cât de importantă este aproprierea între Europa și Statele Unite, pentru că problema noastră nu este America și problema Americii nu este Europa, ci pentru noi toți problema este ofensiva comercială chineză și asta este valabil și pentru Africa. (…) Ajung atâtea polemici între statele membre și a diferențelor de politici”, a punctat Tajani, amintind, de asemenea, de politica de apărare și de un nou model economic. “Firește și la capitolul schimbări climatice vrem să avem un rol de prim rang, nu e nevoie de un radicalism de mediu, este nevoie să mergem către o economie verde”, a subliniat președintele PE.

Dacă rămânem în zona economică, Antonio Tajani a mai menționat: “Am reiterat cât de important este să desăvârșim uniunea economică și monetară și, firește, să desăvârșim uniunea bancară. Am spus că sunt în favoarea unui buget pentru zona Euro, însă, bineînțeles, că acesta trebuie să fie dezvoltat în cadrul Uniunii Europene. (…) De asemenea, m-am exprimat în favoarea Ministerului Economiei și Finanțelor la nivel european, însă întemeindu-se acest lucru pe o autentică armonizare fiscală, nu e cazul să mai punem încă un scaun, un portofoliu”.

Liderul instituției europene a atins apoi problemele politice, președintele exprimându-se direct și fără niciun ocoliș pentru ca PE să aibă atributul de a iniția actele normative europene.

“Am subliniat cât de importante, indispensabile sunt câteva drepturi. În primul rând, dreptul de inițiativă legislativă să fie atribuit Parlamentului European, suntem singurul parlament care nu are drept de inițiativă și am cerut și subliniat cât de important să se consolideze politica de control și, mai ales, dreptul de anchetă a Parlamentului European. Am reiterat că pentru noi Consiliul trebuie să se transforme într-o adevărată cameră legislativă, sigur pe picior de egalitate cu parlamentul, și am reiterat și faptul că nu se mai pot lua decizii prin unanimitate, ci este indispensabil să se ajungă la o alegere care să fie făcută cu majoritate”, este opinia lui Tajani.

De asemenea, jurnaliștii prezenți au putut să sesizeze o disensiune între PE și Comisia Europeană, instituția europeană cu rol de inițiativă legislativă și de punere în aplicare a legislației europene.

“Comisia Europeană este un organism executiv, treaba ei este să pună în practică deciziile adoptate. Acum nu cred că toată puterea trebuie să fie concentrată în mâinile comisiei, am spus-o în repetate rânduri, Parlamentul este cel care controlează activitatea comisiei și nu invers, iar puterea democratică este în mâinile Parlamentului, noi suntem reprezentanții poporului. Problema este însă alta, să fim atenți să nu transformăm Comisia Europeană, să nu se transforme într-o domnie a tehnocrației și a birocrației. Sigur că trebuie supusă unui control, sigur că trebuie să se adapteze la alegerile pe care le face parlamentul și consiliul, dar comisarii sunt, până la urmă, numiți politic, chiar dacă nu sunt aleși cum este ales parlamentul, deci este răspunderea lor, a comisarilor și nu a directorilor generali”, a susținut Antonio Tajani.

Președintele a răspuns și la o întrebare legată de viitorul Parchet European și de susținerea pentru funcția de procuror european general a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, din partea PE. “Există o continuitate administrativă a Parlamentului European, dacă a luat deja o hotărâre, această hotărâre nu este revocabilă”, a conchis Tajani.

Britanicii participă la alegerile europene. Și totuși

Nu aveau cum să fie ocolite întrebările referitoare la situația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care deși cu un picior în afara Uniunii Europene va organiza totuși alegeri europarlamentare, deși primul ministru Theresa May a avansat data de 31 octombrie pentru BREXIT.

În aceste condiții, a punctat Antonio Tajani, “deputații britanici aleși în mai vor părăsi Parlamentul European în aceeași zi în care și Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană și având în vedere că deja s-a hotărât modul în care se va face această înlocuire, se va trece de la 751 la 705 europarlamentari, sigur va exista o creștere a numărului de parlamentari din diferite țări care în temeiul acordului și reformei au primit un număr mai mare de deputați”.

Președintele a sancționat subtil nehotărârea arătată de britanici: “ar fi trebuit să se hotărască destul de devreme ce doresc să facă, de luni de zile nu reușesc să se hotărască”, continuând „sigur că britanicii ne-au luat întotdeauna prin surprindere, se pregăteau să plece înainte de alegeri, apoi au cerut să se prelungească termenul, cred că ar trebui să întrebați la Londra ce vor face. Cred că nici ei nu știu în acest moment ce vor face”.

În acest răstimp, membrii Consiliului European încheiau prima parte a zilei și se îndreptau spre Muzeul Brukenthal unde erau așteptați la masă, ca apoi să se întoarcă în sala de ședințe din Primăria Sibiu.

La finalul Summit-ului informal, președintele României, Klaus Iohannis, președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au susținut o conferință de presă comună în care au expus concluziile întâlnirii la nivel înalt. În paralel, au avut loc conferințețe de presă ale șefilor de stat și prim-miniștrilor, membri ai Consiliului European.

Vom reveni.

Ligia VORO

(Articol publicat pe site-ul revistei Transilvania Business, în data de 9 mai)