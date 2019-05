Discursul emoționant al fostului președinte al PE: ”Este minunat că președintele Klaus Iohannis i-a unit pe liderii UE la Sibiu. Acest lucru nu va fi uitat niciodată”

Share



Hans-Gert Pöttering, reprezentant pentru afaceri externe al Fundației Konrad-Adenauer-Stiftung, fost președinte al Parlamentului European în perioada ianuarie 2007 – iulie 2009 și membru constant din 1979 până în 2014, a ținut un discurs în cadrul conferinței internaționale „Viitorul Europea. Perspective de dezvoltare contemporane”, organizat în perioada 8-10 mai la Sibiu:

”Este pentru a noua oară când alegem Parlamentul European, structură care împlinește 40 de ani. Când a fost ales primul Parlament – în 1979 – pentru mine a fost un miracol. Menționez acest an pentru a arăta ce am reușit până acum și pentru a ne uita la ce s-a întâmplat cu 40 de ani mai devreme de 1979, în 1939, când au murit atât de mulți oameni europeni, când am luptat unii împotriva altora, iar drept rezultat 55 de milioane de oameni au murit. Pornind de la 1939 și vorbind despre 1979, când am ales Parlamentul European, a fost un adevărat miracol. Noi am învățat lecția istoriei și sper foarte mult ca nici pe viitor să nu uităm lecțiile pe care istoria ni le oferă.

Am fost prima dată la Sibiu în anul 2008, pe vremea când eram președintele Parlamentului European. Am fost invitat de primarul de atunci al Sibiului și acum președintele acestei țări, Klaus Iohannis. Am fost atât de impresionat să fiu aici și să am onoarea să fiu întâlnit cu onoruri militare. Pe atunci, președintele țării mele nu avea dreptul să facă acest lucru, dar președintele Parlamentului European a putut. Președintele Iohannis a apreciat Uniunea Europeană și Parlamentul European ca fiind foarte importante și nu voi uita niciodată acest lucru.

Dacă în 1979 cineva ar fi spus că Germania se va reuni în pace, că Bulgaria, că România vor deveni țări membre ale UE aș fi spus că este un vis care ar putea deveni realitate, dar nu în timpul vieții noastre. Spun asta pentru ca să înțelegem că orice este posibil în viitor. Este posibil orice, fie bine sau rău.

Desigur, putem critica foarte mult UE, putem critica Bruxelles-ul așa cum putem critica și Bucureștiul atunci când ceva nu merge corect, dar trebuie să fim corecți cu UE. Desigur că avem interese, iar interesele sunt importante. Dar valorile sunt cele care ne unesc, iar esența valorilor noastre reprezintă demnitatea fiecărei ființe umane, indiferent de religie. Fiecare persoană are demnitate și aceasta este respectată. Mai vorbim despre principiul libertății ființei umane, despre principiul democrației, despre principiul păcii. Solidaritatea și subsidiaritatea sunt nucleul principiilor noastre, de asemenea.

Despre provocări

Cred, cu profunzime, că există provocări atât în interiorul UE, cât și din afara UE. Noi avem atât de multe provocări externe și dacă UE se va întoarce la naționalism, dacă fiecare țară crede că se poate descurca pe cont propriu, atunci suntem pierduți. Nici Germania, nici Franța, nici România, nicio țară nu se poate descurca pe cont propriu. Trebuie să acceptăm că viitorul reprezintă unitatea și că trebuie să mergem în viitor împreună.

O dată am făcut o greșeală, iar eu învăț întotdeauna din greșeli, și am spus în discursurile mele timp de decenii că de la Declarația lui Schuman este pace în Europa, iar acest lucru nu este adevărat. Pace este în țările care au participat la procesul de unificare a UE, dar Uniunea Europeană nu reprezintă întreaga Europă. Am avut război, precum în estul Ucrainei. Deci, trebuie să vedem că există război în afara Uniunii Europene. Cel mai mare avantaj al UE este că noi discutăm toate problemelor pe care le avem în cadrul tratatelor internaționale și în baza legii.

SUA are acum un președinte, primul după Harry S. Truman, care pune la îndoială unificarea continentului nostru și a fost fericit în privința Brexit. Ne aflăm, așadar, într-un context politic nou. Uniunea Europeană nu este paradisul pe pământ, dar este cu siguranță una dintre cele mai bune părți ale lumii și ar trebui să ne mândrim și să apărăm aceea ce avem.

Cea mai mare provocare pentru UE acum este migrația și trebuie să găsim soluții europene la această problemă. Oamenii nu trebuie să sufere din cauza regimurilor autoritare, noi trebuie să-i ajutăm. Dar trebuie să fie clar că noi nu putem accepta migrația ilegală. Noi nu putem soluționa probleme sociale sau economice ale altor țări pe continentul European. Trebuie să găsim o abordare legală a acestei probleme.

A doua cea mai mare provocare este cea de a face un efort mai mare de a ne uni în jurul ideii de apărare și securitate. Am prea puțin timp pentru a vorbi despre asta, dar cred că trebuie să facem tot ce este necesar pentru a ne uni mai mult și mai mult în privința aspectelor de siguranță și toți trebuie să facă parte din acest proces, fără excepții.

În continuare, avem problema schimbărilor climatice. UE a fost prima care a abordat această problemă, prin schimbarea legislației. Trebuie să facem mai mult, dar nu putem de unii singuri. Avem nevoie de parteneri în întreaga lume.

Suntem 28 de țări acum, dacă ar fi să numărăm și Marea Britanie. Dacă ar fi voia mea, mi-aș dori ca Marea Britanie să fie alături de noi, dar cetățenii săi trebuie să decidă unde vor să meargă și vedem cât de complicat și epuizant este acest proces. Nimeni nu știe ce se va întâmpla, dar dacă Marea Britanie pleacă, deși noi nu ne dorim acest lucru, mai rămân 27 de state. Și este minunat că președintele Klaus Iohannis i-a adus împreună pe liderii acestor țări, pe liderii instituțiilor europene. Ei sunt aici la Sibiu și acest lucru nu va fi uitat niciodată. Și sper foarte mult că va fi adoptată o rezoluție, un angajament față de valorile noastre europene.

Mulți vorbesc despre țări mari și despre țări mici, puternice și mai puțin puternice. Dar avem exemplul Țărilor Baltice care ar putea părea mici, ca și număr de populație și suprafață, dar istoria lor și forța lor de a se dezvolta au demonstrat că nu există țări mici. Dacă astăzi există țări care nu pot să facă parte din UE, să lăsăm ușa deschisă pentru mâine. Nu trebuie să excludem nicio țară.

Ultimul lucru pe care îl voi spune astăzi aici la Sibiu este că tendința spre naționalism ne va duce în trecut. Naționaliștii spun că „națiunea este identitatea noastră”. Națiunea este o singură identitate, dar nu este unica. În limba germană avem cuvântul „heimat” care este dificil de explicat. Se referă la o identitate locală, la „acasă”, acolo unde este familia ta, unde te simți ca acasă. Dar mai este identitatea națională – cea de român, de german, de cetățean. Iar identitatea națională înseamnă și identitate europeană. Așadar, avem cel puțin trei identități – locală, națională și europeană.

Este o mare tentație a naționalismului de a vorbi doar despre identitatea locală, dar cei care se limitează la ea nu sunt protejați. Cei care spun că națiunea lor și țara lor este cea mai mare și cea mai puternică greșesc, căci istoria ne-a arătat că naționalismul duce la război.

Este cea mai mare credință a mea – că putem să ne descurcăm numai fiind împreună, în acest spirit de unitate”.

