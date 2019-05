INTERVIU cu Soós Tibor Zsolt, antrenor la LPS Târgu-Mureș: “Pentru a deveni sportiv de performanță, talentul trebuie combinat cu o muncă asiduă”

Share



Soós Tibor Zsolt, antrenor la LPS și CSM Târgu-Mureș pentru echipele de baschet juvenil și-a petrecut mai bine o treime din viață (a împlinit 35 de ani în 17 aprilie) – dacă o luăm pur matematic și simplist – în antrenorat. Într-un interviu pe care ni l-a acordat, acesta a sintetizat anul competițional 2018-2019 și ne-a vorbit despre activitatea propriu-zisă de antrenorat și de sportiv.

Reporter: Ne apropiem cu pași mari de finalul sezonului de baschet juvenil, ce echipe ați avut angrenate în competiții și ce rezultate au obținut?

Soós Tibor Zsolt: Pot să vă spun că a fost un an destul de aglomerat și greu pentru noi și țin să mulțumesc în mod deosebit conducerii Liceului cu Program Sportiv Târgu-Mureș pentru sprijinul acordat. În acest an competițional am fost angrenați în campionatul național cu două echipe, U14 (copii născuți în anul 2005 sau mai mici) și U13 (copii născuți în anul 2006 sau mai mici). A fost un sezon extenuant cu multe turnee cu deplasări lungi și obositoare.

De la începutul sezonului, în afară de sărbătorile de iarnă, n-am avut niciun sfârșit de săptămână liber. În ciuda faptului ca mai mereu am avut doi, trei și uneori chiar patru jucători accidentați, la U14 am reușit să ne calificăm la turneul final. Turneul Final al CN U14 Masculin se va desfășura în perioada 29 mai – 2 iunie 2019 în localitatea Cluj-Napoca. După evoluția echipei și lotul de jucători consider că și la categoria de vârstă U13, locul nostru ar fi fost printre primele 8 echipe din țară, dar, din păcate, anul acesta am ratat calificarea la turneul final. Privind în urmă, am avut un sezon cu multe momente frumoase, cu meciuri foarte bune, dar am avut și perioade mai puțin fericite care, din păcate, au dus la nerealizarea tuturor obiectivelor propuse.

Rep.: Ce vă propuneți în perioada imediat următoare în vederea continuării activității în extrasezon?

S. T. Zs.: Pentru noi sezonul competițional se va încheia imediat după turneul final de la U14, mai exact pe data de 2 iunie. Jucătorii vor primi o pauză de aproximativ 3 săptămâni, timp în care eu voi pregăti echipele de copii pentru turneele de baby și mini baschet de la Costinești. La începutul lunii iulie o să reluăm antrenamentele. Consider că, în vacanța de vară, jucătorii pot progresa enorm, însă acest lucru necesită multă muncă și determinare. De obicei, în prima parte a pregătirii, muncim mult la tehnica și tactica individuală, după care urmează să ne îndreptăm atenția către pregătirea fizică, cel mai probabil într-un cantonament.

Rep.: Cât de mult contează antrenamentul și timpul alocat pentru antrenament în dezvoltarea tinerilor sportivi?

S. T. Zs.: Pentru o organizare corectă a activităţii la nivelul copiilor şi juniorilor este necesar să se aibă în vedere caracteristicile fiziologice şi psihice specifice fiecărei vârste. Acestea sunt importante nu numai pentru stabilirea programului de desfăşurare a instruirii ci şi pentru stabilirea de criterii raţionale de evaluare şi identificare a talentelor. Cunoaşterea diverselor etape de dezvoltare şi ordinea acestora, permite evitarea greşelilor care s-ar putea face în pregătire.

Rep.: Credeți că tinerii care practică azi baschetul în România sunt hotărâți și își doresc să facă o carieră în acest sport?

S. T. Zs.: Din păcate, foarte puțini dintre tinerii sportivi se gândesc serios să-și facă o carieră din acest sport. Probabil că sunt mulți cei care visează să devină baschetbaliști de top, dar sunt puțini dispuși cu adevărat să facă sacrificiile necesare atingerii acestui obiectiv îndrăzneț. Pentru a deveni sportiv de performanță, talentul trebuie combinat cu o muncă asiduă, sacrificii dar și cu o motivație și determinare ieșite din comun.

Componenți echipa U13:

Kiss Roland

Bot Krisztian

Nagy Magor

Morar Dragos

Bukur Gabor

Markovics Gergő

Baba Oliver

Győrki Norbert

Trif Robert

Zólyomi Nandor

Pop David

Antal Vazul

Heim Milán

Kis Nimrod

Componenți echipa U14:

Kapusi Peter

Szász Tamas

Fazakas Gaspar

Major Koppany

Stoica Raul

Sipos Paul

Mihály Csaba

Péter Kalman

Kiss Roland

Bot Krisztian

Nagy Magor

Markovics Gergő

Bukur Gabor

Pop David

Baba Olivér

A consemnat Sandu TUDOR