EXCLUSIV! RE/MAX deschide un birou în Târgu-Mureș

Numărul 1 mondial în imobiliare, compania RE/MAX, va avea din data de 1 iunie un birou și pe piața imobiliară din județul Mureș. Redacția cotidianului Zi de Zi a aflat de această mișcare importantă în economia orașului și a reușit să obţină primele informaţii de la Ionuț Mărian, reprezentantul biroului RE/MAX Prestige din Târgu-Mureș.

Reporter: Spuneți-ne, vă rog, câteva date despre RE/MAX și cum ați luat decizia să deschideți un birou în Târgu-Mureș.

Ionuț Mărian: Încă de la început trebuie menționat faptul că RE/MAX este lider mondial în imobiliare. Este principalul motiv pentru care am decis să lucrăm sub umbrela acestei mari companii, deoarece a dezvoltat un sistem de afaceri extrem de inteligent, benefic atât pentru cumpărători cât și pentru deținătorii de proprietăți imobiliare. RE/MAX are peste 7.000 de birouri în întreaga lume cu peste 125.000 de agenți imobiliari. În România rețeaua are peste 47 de birouri cu peste 400 de membri, cu o Academie ce oferă traininguri specializate pentru deținătorii de francize dar și pentru agenții RE/MAX.

Rep.: Cu ce veniți nou în acest domeniu?

I.M.: Fondatorii RE/MAX, Dave și Gail Liniger, originari din SUA, au creat un sistem care funcţionează în toată lumea încă din anul 1973. În anul 1995 au apărut primele birouri RE/MAX în Europa, iar în România din anul 2006. Informații despre evoluția RE/MAX și despre sistemul de business se găsesc pe site-ul www.remax.ro, însă ce pot să mai adaug este că un agent RE/MAX va fi recunoscut dintr-o sută. Mă refer aici la modul de prezentare al agentului RE/MAX – limbaj, etică, etc. Și ceea ce este cel mai important aspect, agenţii vor avea în spate tot sistemul RE/MAX. Serviciile oferite de RE/MAX în domeniul imobiliar este extrem de vast, iar pe lângă intermedierea tranzacțiilor agenții noștri vor fi capabili să ofere consultanță, dar și să efectueze evaluări clare, corecte a proprietăților. RE/MAX este numărul 1 în lume în ceea ce privește tranzacțiile imobiliare și acest fapt este dovedit cu cifre. RE/MAX este și lider național cu cea mai mare rețea de birouri şi număr de agenți. Așa cum am precizat și la începutul interviului, RE/MAX a dezvoltat un model de afaceri din care toată lumea are de câștigat. E ca și cum ai conduce o mașină performantă, iar odată ce deții o astfel de mașină, e greu să mai schimbi marca, nu? În concluzie, RE/MAX funcționează pe baza unor strategii adaptate perfect dezvoltării unei reţele puternice de agenţi şi birouri – aşa cum deja a făcut-o în zeci de alte ţări din Europa şi din întreaga lume.

Rep.: Câți agenți aveţi la Târgu-Mureș?

I.M.: RE/MAX Prestige din Târgu-Mureș se va afla mereu într-un proces de recrutare de agenți. Campaniile de recrutare vor fi publicate atât on-line cât și în presa scrisă, astfel încât informația noastră să ajungă la cât mai mule persoane ce doresc să facă parte dintr-un model de business de succes. Fie că vorbim despre persoane care vor să ajungă la o independență financiară sau să aibă un program de lucru flexibil, posibilitatea de câștiguri nelimitate și acces la cursuri de pregătire profesională, cu RE/MAX pot fi atinse toate aceste obiective. Ne-am propus ca până la sfârșitul acestui an să avem 10 agenți imobiliari, dar nu excludem varianta colaborării cu mai multe persoane.

Rep.: Cum vedeți piața imobiliară din Târgu-Mureș?

I.M.: Reprezentanții RE/MAX vorbesc doar pe baza cifrelor. Piața imobiliară din Târgu-Mureș a fost studiată şi analizata, iar din punctul meu de vedere este o piață foarte ofertantă. Nu există dezvoltatori imobiliari care să se plângă de lipsa clienților. Mai mult, în ultimii ani în Târgu-Mureș au apărut noi dezvoltatori care construiesc ansambluri rezidențiale la cele mai înalte standarde.

Rep.: Ce ne puteţi spune despre misiunea RE/MAX România?

I.M.: Misiunea RE/MAX România este să ofere unelte, standarde şi servicii pentru agenții de top din industria imobiliară, astfel încât aceştia să se poziţioneze ca experţi imobiliari locali şi să devină prima alegere a clienţilor.

A consemnat Alex TOTH