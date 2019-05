Galerie FOTO: Maifest, bucuria de mai a sașilor reghineni

Share



Forumul Democrat al Germanilor din Reghin și Biserica Evanghelică C. A. Reghin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin și al inimoșilor sponsori, au organizat duminică, 12 mai, tradiționala serbare de Maifest, zi care simbolizează și Ziua Mamei.

Motto-ul ediției din acest an al serbării de suflet a sașilor reghineni a fost “Wo man singt, da lass dich ruhig nieder”/”Unde se cântă, ești binevenit”, care a reunit oaspeți din Reghin, Batoș, Bistrița, Sighișoara, Carei, precum și invitați din Elveția, Germania și Austria. Printre oaspeții de marcă amintim prezența părintelui Klaus Werner Neugeboren din Elveția, soprana Barbara Buhofer din Elveția și președintele Asociației Sașilor Transilvăneni din Austria, prof. dr. ing. Manfred Schuller.

Sărbătoarea a debutat cu oficierea slujbei religioase în Biserica Evanghelică, oaspete special fiind părintele Neugeboren Klaus Werner din Elveția, cel care a slujit în Biserica Evanghelică din Reghin în urmă cu cinci decenii. Slujba fost completată cu un program artistic susținut de elevii secției germane dedicat Zilei Mamei, unul din simbolurile sărbătorii Maifest.

După oficierea slujbei a urmat tradiționala paradă a portului popular, pe acordurile Fanfarei Municipiului Reghin spre locul de desfășurare a Maifestului, Pădurea Rotundă.

Aici a avut loc un program artistic susținut de elevii secției germane a Școlii Gimnaziale „Augustin Maior”, Ansamblul „Doina Mureșului” al Casei de Cultură „Eugen Nicoară”, Ansamblul de Dansuri al Forumului German din Reghin, Echipa de dansuri “Vergissmeinnicht“ din Bistrița, Echipa de dansuri a Forumului Germanilor din Sighișoara, Echipa de Dansuri „Rosenkranz” din Batoș , Echip de Dansuri „Die Lustige Schwaben” din Carei, și echipele de dansuri „Edelweiss”, ”Goldregen” și ”Vad Rozsa” din Reghin.

„Și ei iubesc România”

Vizita oaspeților din Austria a fost salutată de primarul Maria Precup, care nu a uitat de vizita efectuată anul trecut în Austria cu ocazia jubileului Asociației Sașilor Transilvăneni.

„În toamna anului trecut am fost invitată în Austria de către reprezentanții sașilor, Manfred Schuller și soția Ingrid. Deși nu s-au născut în România, doar părinții dânșilor, au făcut un eveniment care mi-a schimbat viața. Au adunat sașii din Austria, iar eu am fost îmbrăcată în costumul popular românesc cu tricolor. I-am întrebat dacă nu cumva îi ofensez cu ținuta mea românească, iar ei mi-au spus că pot să mă îmbrac în voie în costumul nostru popular. Vreau să spun că, sașii din jurul Reghinului plecați de atâția ani, cu o vârstă destul de înaintată, au venit și mi-au mângâiat tricolorul și costumul național românesc, și efectiv le-au dat lacrimile. Am plâns împreună, ne-am bucurat împreună de momentul de sărbătoare. Mai mult de atât, de la familia Tămășan am dus două lăzi cu mere, și fiecare din sașii prezenți își luau câte un măr și îl miroseau, minunați că sunt mere din România. Și ei iubesc România așa cum o iubim noi, dar ei stau departe de noi, de aceea este important să ne bucurăm de fiecare zi în care suntem împreună, să le fim recunoscători că nu au uitat de țara noastră, și fac eforturi să ne trimită lucruri, astfel ca nouă să nu ne lipsească nimic, spitalul să fie bine dotat datorită acestor oameni plecați din România ”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

„Este foarte important ca această frumoasă tradiție să fie continuată”

„Sunt extrem de fericit pentru invitația care ne-a fost făcută de a fi prezenți la această frumoasă sărbătoare, Maifest și Ziua Mamei, prilej să felicit pe toate mamele prezente. Sunt încântat să văd atâta lume îmbrăcată în costum popular. Este o mândrie pentru mine faptul că toată lume s-a adunat aici la Pădurea Rotundă. De aceea, cred că este foarte important ca această frumoasă tradiție să fie continuată. Motto-ul acestei sărbători, ”Unde se cântă, ești binevenit” se folosește de foarte multă vreme în Austria și se potrivește de minune cu acest Maifest de la Reghin” – Prof. dr. ing. Manfred Schuller, președintele Asociației Sașilor Transilvăneni din Austria

„Cât de frumos putem trăi împreună”

„Sunt onorată să fiu prezentă la toate evenimentele din Reghin. Simt aici, mai mult ca oricând, că putem trăi frumos împreună, putem să ne apărăm identitatea, putem să ne apărăm demnitatea, putem să ne apărăm limba, putem să ne iubim și să trăîm în pace. În Reghin, de fiecare data am dat dovadă de cât de frumos putem conviețui, de cât de frumos putem trăi împreună. De aceea este important să ne bucurăm de fiecare eveniment, și cel mai bun exemplu suntem noi” – Maria Precup, primarul municipiului Reghin

„De fiecare dată când revin la Reghin mă bucur nespus”

„Îmi amintesc de foarte mulți din cei prezenți, iar când vine cineva la mine și îmi spune dacă îmi aduc aminte de ceva, atunci realizez că am plecat de mult din Reghin. Dar de fiecare data când revin la Reghin mă bucur nespus. Am speranța că, ce s-a început între omenii din Reghin, prietenia și tot ce însemnă buna conviețuite, să continuie pe mai departe. Doresc tuturor mult succes, iar colegului meu, părintele Johann Zey, să aibă atâta putere să reprezinte acestă mica comunitate săsească să poată supraviețui cu ajutorul vostru, al tuturora” – Părintele Neugeboren Klaus Werner din Elveția