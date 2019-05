Scriitoarea Láng Orsolya le-a oferit o experiență aparte elevilor Liceului de Artă

Share



Programul „Scriitori la școală” a continuat cu a opta întâlnire dintre elevi târgumureșeni și scriitori contemporani. Láng Orsolya a vorbit, în timpul orelor de limba și literatura maghiară, cu elevi și eleve din trei clase ale Liceului Vocațional de Artă. Întâlnirile au fost organizate cu ajutorul profesoarei Kozma Edit.

Láng Orsolya este absolventă a Liceului de Artă din Târgu Mureș. A publicat microromanul „Tejszobor” (Sculptura de lapte), în 2015, și volumul de poezii „Bordaköz” (Între coaste), în 2016. De asemenea, publică constant în reviste literare de limba maghiară.

A studiat regie de film la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, apoi, în 2017, a absolvit masteratul de animație în cadrul Universității de Artă și Design „Moholy-Nagy”(MOME) din Budapesta, cu filmul „Szezon után” (Off Season).

„Am avut nevoie de o discuție ca aceasta”

Elevii au rezonat cu atitudinea deschisă, firea calmă și prietenoasă ale scriitoarei și au apreciat informațiile pe care le-au primit de la aceasta.

„Ora inedită a fost susținută de Láng Orsolya în clasa cu profil de muzică XI B. Această oră specială a fost o experiență aparte pentru noi toți. Am avut nevoie de o discuție ca aceasta pentru că noi acum ne căutăm drumul. Sunt câțiva care știu deja spre unde se îndreaptă și ce vor să devină, dar povestirea lui Láng Orsolya a fost un exemplu perfect pentru noi, că în timp ce noi facem cunoștință și învățăm despre o singură branșă a artelor zi de zi, o creatoare reușește să se pronunțe în diferite domenii ale artelor și se simte acasă în toate acestea. Ca să reușească să resimtă unitatea și miracolul artei. Fiecare domeniu al artei este extrem de frumos, și pentru mine a fost mereu o dilemă uriașă între artele plastice, muzică și literatură. Povestirea invitatei m-a ajutat să înțeleg că acest lucru nu a fost niciodată o singură decizie. Domeniile artelor se completează reciproc“, a declarat eleva Székely Anita.

„S-a întâmplat în așa fel încât am vorbit cu fiecare clasă despre ceva diferit, deoarece nu am pregătit nici un discurs, neștiind exact cum se desfășoară de fapt acest eveniment, și m-am gândit că va merge totul spontan, de la sine. Și cumva fiecare clasă are dinamica ei proprie cu care trebuie rezonat, așa că ar fi fost păcat să mă pregătesc dinainte și să mă țin rigid de vreo regulă sau formă“, a fost de părere scriitoarea.

Scriitori la școală 2019 – 10 autori în 6 licee

În perioada februarie-mai, zece scriitori se întâlnesc cu elevi din șase licee din Târgu Mureș. Fiecare autor va conduce minimum trei ore de literatură contemporană. Proiectul „Scriitori la școală” este desfășurat de Asociația Podium, printr-o cofinanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul companiei Reea, sponsor „hardcover” al proiectului și al jurnalistei Ligia Voro, sponsor „paperback”.

Până acum, nouă autori s-au întâlnit, în timpul orelor de literatură, cu liceeni din Târgu Mureș: Gabriela Feceoru a fost la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Demény Péter – la Liceul Teologic Romano-Catolic, Elise Wilk și Vida Gábor au fost la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, Kali Ágnes și Alex Văsieș – la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tudor Ganea – la Liceul Vocațional de Artă, iar Marin Mălaicu-Hondrari – la Colegiul Național „Unirea”

Următoarea întâlnire va avea loc în 16 mai, când László Noémi va merge la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”.

Partenerii Asociației Podium în cadrul proiectului „Scriitori la școală” sunt: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, revista Vatra și revista Látó, iar parteneri media sunt Radio Guerrilla, cotidianul Zi de Zi, Erdély TV și Radio Târgu Mureș.