Comitetul Județean pentru Situații de Urgență convocat de prefect

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a convocat în această dimineață ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, ca urmare a pagubelor produse de precipitațiile abundente din ultimele ore.

Prin ordin de prefect s-au constituit echipe mixte, care se vor deplasa în zonele afectate pentru evaluarea situației și pentru stabilirea măsurilor pentru înlăturarea efectelor. Comisiile se vor deplasa în Beica de Jos, Brâncovenești, Gornești, Hodoșa, Lunca, Petelea, Reghin şi Vătava și sunt formate din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Mureş, Direcția Județeană pentru Agricultură Mureș, Unitatea de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior şi primăriile afectate.

După o primă estimare situația este următoarea:

– în loc. Iara de Mureș a intervenit SVSU Gornești pentru evacuarea apei dintr-o casă și un beci;

– în loc. Nadășa s-a intervenit pentru evacuarea apei din 4 beciuri;

– în loc. Petelea s-a intervenit în cooperare cu SVSU pentru evacuarea apei dintr-o școală și 4 beciuri;

– în loc. Hodoșa s-a intervenit pentru evacuarea apei din 4 beciuri, iar 6 familii s-au autoevacuat la rude;

– în loc. Sâmbriaș au fost afectate aproximativ 60 curți;

– în loc. Dumbrava s-a intervenit pentru evacuarea apei din 13 beciuri;

– în loc. Văleni de Mureș a intervenit SVSU Brâncovenești pentru evacuarea apei dintr-o casă și o curte;

– în loc. Reghin s-a intervenit pentru decolmatarea unui podeț și au fost afectate 5 curți;

– în loc. Brâncovenești au fost afectate aproximativ din 80 curți;

– DN 15 A a fost inundat pe o porțiune de cca. 1 Km. în loc. Sântu;

– DN 15 a fost inundat pe o porțiune de cca. 200 m. în loc. Brâncovenești.

”Ca urmare a ploilor torențiale din cursul nopții, am acționat împreună cu echipele ISU și comitetele locale pentru situații de urgență pentru sprijinirea populației. Nu există o situație deosebită, în urma precipitațiilor au fost inundate mai multe gospodării și subsoluri și, pe intervale scurte de timp, a fost întreruptă circulația rutieră pe drumurile comunale, județene și pe DN 15. Având în vedere aceste situații, am convocat în această dimineață Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am constituit echipe de evaluare care se vor deplasa în toate localitățile care au fost afectate de ploile torențiale din cursul nopții. Având în vedere că, pe pârâul Luț, în zona Voivodeni, debitele sunt în creștere, am dispus ca Administrația Bazinală de Apă Mureș să realizeze măsuri preventive, în sensul de a instala diguri din saci de nisip, pentru a nu avea situații deosebite în cursul acestei zile. Au fost atenționate toate comitetele locale pentru situații de urgență, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și toate instituțiile abilitate sunt pregătite pentru a interveni în situații deosebite”, a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

(Comunicat de presă, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş)