Un nou set de bilete pentru spectatorii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Al treilea și ultimul set de bilete pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a fost pus în vânzare.

#FITS2019 se desfășoară între 14 și 23 iunie, în 75 de spații din Sibiu și împrejurimi și propune 540 de evenimente culturale care includ teatru, dans, muzică, circ contemporan și operă, ateliere și masterclass-uri, spectacole lectură, conferințe, expoziții și instalații, lansări de carte sau proiecții de filme.

„Ne respectăm promisiunea făcută publicului, și anume de a oferi acest al treilea și ultim set de bilete pentru Festival în timp util, cu o lună înainte de începere, în așa fel încât toți cei care doresc să se bucure de această sărbătoare a artelor spectacolului să-și poată planifica agenda din vreme.

Noi am pregătit cu drag și prețuire fiecare eveniment și vă așteptăm la Sibiu”, spune Constantin Chiriac, Director General TNRS și Președinte FITS.

Printre spectacolele ale căror bilete pot fi achiziționate de astăzi se află:

Bucuria/Joy ne prilejuiește bucuria de a-l revedea pe Pippo Delbono într-o nouă călătorie artistică alături de compania sa de teatru și de Emilia Romagna Teatro Fondazione. Călătorim prin memoria unui șaman care eliberează suflete, navigăm în sute de bărcuțe de hârtie, conduse pe pânze colorate ca valurile Mediteranei și ajungem într-un final în mijlocul unei explozii colorate de petale. Aceasta este Bucuria!

Peer Gynt, în montarea Dramaten – The Royal Dramatic Theatre of Sweden, sub bagheta regizorală a lui Michael Thalheimer – propune o noua variantă a textului clasic semnat Henrik Ibsen: o combinație unică și amețitoare între satiră, suprarealism și saga. Dulce procrastinare și realism lipsit de sentimentalism!

Starea de asediu – Théâtre de la Ville-Paris și regizorul Emmanuel Demarcy-Mota aduc pe scena sibiană un spectacol despre revoltă și rezistență, libertate și manipulare, curaj sau resemnare, umanitate împotriva pasivității, precum și idealul unei lumi unde femeile și bărbații beneficiază de avantajele umanismului asumat. Opera lui Camus ridică întrebări despre viitor: ce fel de orașe și comunități umane trebuie construite, cum ne putem reconecta cu natura, respectând-o și preluând din ea forța de a fi umani?

Hamlet-ul lui Dodin, nu orice Hamlet ci chiar cel imaginat de Lev Dodin în montarea de la Maly Drama Theatre, Theatre of Europe, St. Petersburg, Rusia, un spectacol-eveniment în care „A fi sau a nu fi„, celebrul citat, e sursă pentru mult mai multe întrebări ancorate în foarte-prezentul nostru: Oare cei care fac rău sunt conștienți că acțiunile lor sunt negative? Sunt ei oare sănătoși sau nebuni? Este posibil ca un nebun să fie conștient de nebunia lui? Ce ne motivează acțiunile: dorința de a face ceva ori imposibilitatea tragică de a face orice altceva?

Cununa de tinichea, spectacol japonez de la Yamamoto Noh Theater, cel mai vechi teatru noh din Osaka, cu o istorie de peste nouă decenii. Spectatorii FITS au ocazia sa se bucure de performanțele actoricești ale artiștilor japonezi, teatru, operă, măști, muzică, dans, în regia lui Akihiro Yamamoto. O poveste clasică despre iubire și suferință.

Carnavalul, un spectacol în regia lui Alexa Visarion, montat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, readuce pe scenă un text clasic al inegalabilului I. L. Caragiale. Nu e nevoie de alte prezentări: echipă de excepție, piesă iubită, spectacol de văzut!

Republica Melania, de Irina Nechit, regia Gelu Colceag, o prezintă pe Rodica Mandache în dialog cu Emanuel Varga într-o incursiune prin amintirile unei bătrâne, nostalgice, dar nu lipsite de umor, calde și, pe alocuri, ușor amare, un personaj pe care ți-ai dori să-l iei cu tine acasă. Un spectacol al Teatrului Odeo din București.

Fenomenul Woodstock, un spectacol a cărui premieră a avut loc pe 27 aprilie 2019, este o coproducție Germania-Rusia a Teatrului Thalia din Hamburg. Spectacolul-instalație redă povestea unor utopii sociale și a unor iluzii pierdute, invitând totodată publicul să-și schimbe perspectiva: Coruri de femei din mici orașe din Rusia interpretează cântece de Janis Joplin și Jimi Hendrix, iar studenții moscoviți recită biografiile învățate pe de rost ale unor faimoși membri ai generației Beat, scriu formula chimică a LSD-ului pe tablă și discută efectele sale psihedelice. Cum ar fi fost?!

Sunt un orb, o producție Asociația Teatrului de Comedie – „George Mihăiță”, îl aduce pe scena sibiană pe Horațiu Mălăele într-un tur de forță actoricesc cu un text (improvizat) de același Horațiu Mălăele și colaj din opera unor poeți cunoscuți, în care este vorba despre mine, dar este vorba și despre dumneavoastră, spune protagonistul.

Furtuna lui K., de la Matsumoto Performing Arts Centre din Japonia, are la bază „Furtuna” lui Shakespeare, considerată o piesă romantică specifică perioadei sale de creație târzie. Spectacolul atinge mai multe teme, cum ar fi magia, trădarea, răzbunarea și familia, iar muzica evocă spiritul insulei fermecate. Regizorul, Kazuyoshi Kushida, spune că „Furtuna” pare un basm, iar minunile neînțelese ale planetei și ale universului nu pot fi revelate decât prin metode teatrale.

Dansul Pinguinului Imperial, un spectacol de la Teatrul Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, regia Vlad Popescu, propune povestea tragi-comică a unui cuplu de bătrâni care trăiesc izolați în propriul magazin second-hand. Rămași singuri după ce copiii lor au plecat la muncă în străinătate, cei doi foști învățători trec zilnic, cu cadența unui ceas stricat, prin rutina luării medicamentelor. Dacă vi se pare întrucâtva familiar este pentru că reunoașteți povestea atâtor bătrâni din preajma fiecăruia dintre noi.

De asemenea, tot în acest ultim set de bilete pentru FITS se află și patru spectacole de patimoniu prezentate de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu: Faust, Metamorfoze, Povestea prințesei deocheate și Un tramvai numit Popescu.

***

Biletele puse în vânzare pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală din Sibiu (strada Nicolae Bălcescu 17), de marți până sâmbătă, între 11 și 18, și duminică, în intervalul 10:00 – 14:00.

Bilete online și mai multe informații despre spectacolele FITS 2019 se găsesc pe www.sibfest.ro.

Prețul biletelor achiziționate de pe site-ul festivalului este același ca la Agenția Teatrală.

Sursă: www.sibfest.ro