Viceprim-ministrul Daniel Suciu, în vizită de lucru la Luduș

Vineri, 17 mai, la Luduș a avut loc un eveniment important care a prilejuit unui marcant demnitar al Statului român să constate la fața locului finalizarea deciziilor luate la nivelul Ministerului Dezvoltării atunci când orașul Luduș a fost cuprins în Programele Naționale de Dezvoltare.

Viceprim-ministrul Daniel Suciu, care deţine şi funcţia de ministru al Dezvoltării, a fost primit, cu pâine și sare, la Primăria orașului Luduș unde era așteptat de primarul Cristian Moldovan, de viceprimarul Kis Istvan, administratorul public al orașului Marius Dudilă, consilierii Liviu Botezan, Sebastian Căpușan, Gelu Puia, Tiberiu Orban, Carmen Petac, Daniel Totu, de șefi de sectoare din primăria orașului, alături de membri simpatizanți ai PSD.

Viceprim-ministrul Daniel Suciu a fost însoțit în vizita sa la Luduș de senatorul Horea Soporan, deputatul Dinu Socotar, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș Ovidiu Dancu și de președintele organizației județene PSD, Vasile Gliga.

Activitate bine apreciată

Despre persoana viceprim-ministrului Daniel Suciu, Vasile Gliga ne-a declarat că: „Am fost colegi în Parlament, este un om mai puțin cunoscut pentru meritele sale personale, a fost lider de grup în Camera Deputaților și pentru calitățile sale incontestabile a ajuns să conducă un minister foarte important, cu foarte multe fonduri financiare, un minister care asigură lucrări pentru foarte mulți români”.

Într-adevăr, ministrul Daniel Suciu este o persoană deschisă, un interlocutor cu verb și vervă care și-a dorit din copilărie să vină la Luduș. De ce? Pentru că avea bunici la Miceștii de Câmpie unde ajungea cu „Ludușeanul”, trenul care mergea de la Bistrița la Micești.

„Ani de zile m-am întrebat, în copilărie, unde o fi Ludușul ăsta? A trebuit să devin ministru ca să ajung la Luduș. Am auzit doar cuvinte bune despre prietenul dumneavoastră Cristi Moldovan care este și prietenul meu, avem și prieteni comuni și am rugămintea să-l ajutați cât puteți de mult și așa voi face și eu, mai ales dacă am circulat și cu „Ludușeanul”. Despre Luduș în nevoile sale am discutat și aseară (16 mai – n.n.), dar nu putem să vin în județul Mureș și să nu trec și prin Luduș. Azi vom discuta, desigur și despre proiectele de viitor”, a spus ministrul Daniel Suciu.

Proiecte derulate

Primarul Cristian Moldovan a prezentat o situație amănunțită cu proiectele derulate de Primăria orașului prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu fonduri guvernamentale și Programul Operațional Regional (POR) cu fonduri europene. Una dintre investițiile importante este „Extinderea și modernizarea imobilului PSI unde s-a executat o extindere a clădirii pe orizontală și verticală, plus dotarea clădirii cu o suprafață desfășurată de 162 de metri pătraţi, valoare 360.465 de lei, din care 338.076 de lei (94%) este contribuția MDRAP.

O finanțare consistentă a PNDL, 11.782.125 de lei, din care 11.460.010 de lei (97%) sunt contribuția MDRAP a fost realizarea Proiectului „Modernizare străzi prin metode alternative” când s-a modernizat carosabilul, s-au amenajat trotuare și accese în lungime de 11,407 de kilometri pe 23 de străzi din oraș.

Modernizarea străzilor Policlinicii și Pieței a constituit pe o lungime de 0,886 de kilometri refacerea carosabilului și amenajarea trotuarelor, valoarea investiției fiind de 1.293.888 de lei, din care contribuția MDRAP a fost de 1.144.727 de lei (89%). Printr-un proiect asemănător s-a modernizat carosabilul și s-au amenajat trotuare în lungime de 0,530 de kilometri pe străzile Avram Iancu și Florilor. Valoarea investiției, 964.758 de lei, din care 909.739 de lei (94%) de la MDRAP. Două dintre cele mai vechi străzi din oraș, Mureșului și Crângului au fost modernizate pe o lungime de 0,795 de kilometri printr-o investiție de 900.510 de lei, din care MDRAP a contribuit cu 823.990 de lei (92%).

Una dintre investițiile finanțate prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 este Proiectul de amenajare, modernizare și dotare a Parcului Tineretului. Proiectul în valoare de 8.034.910 de lei, din care valoarea eligibilă este de 7.875.015 de lei este în derulare cu termen de finalizare în luna decembrie 2019. Un alt proiect finanțat de POR este modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu”. Lucrările în valoare de 1.904.924 de lei au fost finalizate și sunt în garanție până în luna iulie 2019.

La pas, prin oraș

Rapoartele sunt interesante, cifrele sunt impresionante, dar viceprim-ministrul Daniel Suciu a dorit să vadă „pe viu” două dintre investițiile mai importante.

Prima oprire s-a făcut la Ambulatoriul de specialitate a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu”. Clădirea dată în folosință în anul 1963 a fost recompartimentată, renovată și dotată cu aparatură performantă, demnă de secolul în care trăim. Managerul Spitalului, Claudia Uțiu, dr. Raluca Măierean și asistentele medicale Luminița Boca și Ioana Sârbu au prezentat vicepremierului așezământul de sănătate de azi, bine dotat și întreținut.

„Nu este ușor să faci medicină în orașele mici, dar Guvernul a făcut mult bine sistemului medical în ultimul timp. Mai avem de lucru în acest sector, dar prin salarizare am oprit exodul medicilor în străinătate”, a spus Daniel Suciu.

Următorul obiectiv vizitat a fost modernul Bazin de înot didactic care i-a impresionat pe toți vizitatorii prin condițiile excelente de relaxare oferite. Explicațiile date de Cornel Luca, șeful Serviciului care administrează terenurile sportive și piețele, au fost cuprinzătoare și la obiect. O bună impresie a produs și Piața Mare cu aspectul său modern și bine dotat, dar din care lipsește ceva: o hală agroalimentară. Dar, despre acest subiect vom vorbi imediat.

După aceste două vizite, la Primărie, într-o atmosferă de prietenie și colegialitate s-au purtat discuții concrete despre nevoile reale ale orașului și credem că Ludușul și-a făcut un prieten important din ministrul Daniel Suciu.

Declarații

Daniel Suciu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării: „Am auzit foarte multe lucruri bune despre Luduș și despre primarul orașului și mă bucur că am ocazia să văd ce a făcut primarul împreună cu o echipă inimoasă, evident cu ajutorul Ministerului pe care îl conduc. Am venit să văd cinci investiții guvernamentale în Luduș, încă două în implementare pentru Programul Operațional Regional pe care tot Ministerul Dezvoltării îl gestionează și nu pot decât să mă bucur că am găsit rezultate foarte bune. Ludușul este un oraș foarte frumos și un asemenea oraș nu poate fi decât unul bine întreținut. Și, dacă arată atât de bine, înseamnă că este foarte bine gospodărit și nu pot decât să felicit echipa de la Primărie”.

Despre dezvoltarea viitoare a orașului, despre necesitățile prioritare, ministrul Daniel Suciu a spus: „Cred că în timp ce vorbim despre una dintre problemele cu care se confruntă orașul se discută acum cu unul dintre directorii din cadrul Ministerului meu. Am început discuția despre subiectul în cauză cu domnul primar în timp ce ne deplasam spre obiectivele vizitate. Vă pot spune că doi ardeleni serioși, primarul și ministrul, nu își asumă lucruri pe care nu le poate duce la îndeplinire, așa că, dacă Ministerul pe care îl conduc poate să finanțeze hale agroalimentare vă asigur că la Luduș se va realiza prima din țară. În al doilea rând cunosc preocuparea domnului primar în legătură cu podul rutier de peste râul Mureș, despre punerea lui în siguranță. M-am documentat despre stadiul în care a ajuns documentația și vă asigur că voi pune umărul pentru ca acest obiectiv să nu se degradeze, ba din contră să fie reabilitat”.

Dintre interlocuitorii cu care a discutat ministrul Daniel Suciu, cu Anca Năsăudean, șefa Investițiilor din Primărie, a purtat cea mai îndelungată discuție. Ce ați pus la cale domnule ministru?, a fost întrebat. „Lucruri bune am pus la cale. Doamna Anca Năsăudean, numele acesta îmi place forte mult, ține în mână telefonul meu și de dânsa era vorba că am pus-o în legătură cu cineva de la minister”.

Senatorul Horea Soporan: „Am venit la Luduș cu ocazia vizitei domnului viceprim-ministru. Știu că la Luduș se muncește bine, Primăria are proiecte bune pentru viitor. Printre acestea este și situația podului rutier de peste râul Mureș. S-a pus problema unei bretele de acces la autostradă, dar cred că soluția unui pod nou este mai convenabilă. Sunt convins că primarul Cristian Moldovan și oamenii din Primărie vor face proiectele cele mai avantajoase pe care noi le vom sprijini. Despre candidatul PSD la alegerile Europarlamentare care va reprezenta județele Mureș, Harghita și Covasna vă pot spune că Dragoș Pui are 34 de ani, este căsătorit și provine din mediul privat”.

Vicepreședintele CJ Mureș, Ovidiu Dancu: „Viceprim-ministrul Daniel Suciu a avut o întâlnire foarte utilă și lucrativă cu toți primarii din județul Mureș în legătură cu cel mai important program de investiții pe care îl derulează România astăzi. Programul Național de Dezvoltare Locală 1și PNDL 2 au venit cu clarificări foarte pertinente cu referiri inclusiv la OG nr 114/2018 care dă posibilitatea finanțării comunităților locale prin fonduri de dezvoltare și de investiții, iată două surse foarte importante de a sprijini investițiile locale. În această vizită la Luduș, ministrul Daniel Suciu a dorit să cunoască noile proiecte pe care le dorește primarul, dar să vadă și realizările pe celelalte două programe vechi, atât prin finanțări guvernamentale, cât și pe fonduri europene. Iată, Ludușul se mișcă, are o dinamică foarte importantă, ascendentă, construcția autostrăzii în zona noastră, precum și viitoarea investiție de care vorbeam, podul rutier. Față de ceea ce putem constata că se vorbește la unele posturi TV în această campanie electorală, iată că realitățile din teritoriu spun cu totul altceva, nu există comunitate locală care să nu fi beneficiat de finanțări prin acest Program Național de Dezvoltare Locală”.

Președintele organizației PSD Mureș, Vasile Gliga: „În județul Mureș fiecare Primărie, indiferent de culoarea politică a beneficiat de sprijinul Ministerului Dezvoltării în realizarea unor proiecte importante caracteristice actualei guvernări. Pe 26 mai trebuie să votăm reprezentanții PSD, pe cei care țin cu poporul român și cu țara asta”.

Primarul orașului, Cristian Moldovan: „Bugetul anului 2019 este cam la nivelul celui de anul trecut și bineînțeles că banii nu sunt suficienți pentru rezolvarea tuturor problemelor care sunt în oraș. Investițiile sunt mari când vorbim despre canalizări și drumuri și din bugetul local nu le putem realiza pe toate, dar cu fonduri guvernamentale și europene vom încerca să facem cât mai mult pentru comunitatea noastră. Îi mulțumesc domnului viceprim-ministru Daniel Suciu pentru aprecierile făcute la adresa orașului și a mea și aștept cu încredere sprijinul promis”.

Ioan A. BORGOVAN