„Andra”, brand mureșean apreciat în toată țara

Share



Pentru mureșeni, la început, apoi pentru consumatori din întreaga țară, Andra a devenit un nume important în domeniul semințelor prăjite și sărate. Despre povestea „Andra” am discutat cu doamna Cornelia Meruță, administrator al companiei Mureșene SC Mondial Impex SRL.

Reporter: Cum a luat ființă compania SC Mondial Impex SRL?

Cornelia Meruță – administrator: Societatea și-a început activitatea în anul 1993, în domeniul comerțului cu încălțăminte și confecții de piele-blană.

La sfârșitul anilor 90 am considerat că este mai bine să investim în domeniul producției, așa încât, după o analiză elaborată, am ajuns la procesarea și ambalarea de produse alimentare.

Rep.: Ce greutăți ați întâmpinat în constituirea firmei, pornind de la fondurile necesare pentru achiziții de utilaje de prăjire și ambalare, întrunirea criteriilor de calitate ale produselor și ajungând până la partea cea mai dificilă, aceea de a găsi clienți și a realiza profit? Toate acestea în condițiile în care exista deja o concurență serioasă pe piață.

C.M.: În momentul înfiițării societății, cea mai mare problemă a constituit-o lipsa de fonduri, de lichidități. La momentul respectiv erau prezenți pe piața procesării și ambalării de produse alimentare și mulți producători locali, alături de marile firme cu activitate în domeniu.

Ca atare, produsele noastre fiind noi pe piață, am întâmpinat o oarecare reticență din partea clienților. Totuși, cu strădanie susținută și cu multă muncă, am reușit.

Rep.: Ce criterii de calitate aplicați în alegerea producătorilor de la care achiziționați semințele, în vederea prelucrării lor?

C.M.: Achiziționăm materie primă numai de la companii cu tradiție în cultivarea semințelor. Calitatea materiei prime este cea mai importantă, ca dealtfel în orice alt domeniu de activitate. Sunt companii mari, cu care lucrăm de mulți ani, care ne oferă marfă controlată și însoțită de buletine de analiză.

Rep.: Dacă ar fi să clasificați motivele pentru care un consumator alege un anume produs dintre mărcile prezente pe piață – ne referim aici, desigur, la domeniul dumneavoastră de activitate – ce criterii de calitate ar trebui îndeplinească produsul în sine?

C.M.: Consider că, în primul rând, gustul produselor și prețul la care acestea ajung la consumatorul final sunt cele mai importante criterii de competitivitate. Este esențial să reusești să oferi un produs de o calitate ridicată, la un preț rezonabil. Alături de acestea intervin și alte criterii, secundare, cum ar fi ambalajul, gramajul oferit și – de ce nu – locații diverse și ușor accesibile în care să poată fi găsite produsele.

Rep.: De-a lungul anilor, ați făcut o serie de investiții pentru a crește cantitativ producția de semințe prăjite și, în același timp, calitatea produselor. Puteți să ne exemplificați, succinct, câteva dintre investițiile realizate?

C.M.: În ultimii ani am investit în tehnică de ultimă generație pentru ambalare și procesare. Am achiziționat mașini de ambalat performante și un prăjitor automatizat, care ne permite să oferim consumatorilor produse de o calitate superioară. Am achiziționat, de asemenea, și o mașină de ambalat condimente, în vederea extinderii paletei de produse pe care le vom oferi clienților noștri în viitorul apropiat.

Rep.: Care considerați că sunt atuurile pentru care semințele prăjite și sărate „ANDRA” sunt apreciate de cei care le consumă? Aveți rețete specifice sau „mici secrete” în prelucrarea, ambalarea și păstrarea semințelor?

C.M.: Ca orice companie, avem rețetele noastre ”secrete”. Semințele Andra au fost și sunt în continuare apreciate pentru gustul autentic, plăcut, precum și pentru faptul că nu sunt atât de sărate ca cele ale altor branduri din domeniu. De asemenea, prețul cântărește mult în alegerea brandului ANDRA, întrucât oferim clienților noștri tot timpul un preț competitiv.

Rep.: Activitatea dumneavoastră a început prin distribuție proprie. După cum ați menționat, în prezent lucrați cu o firmă de distribuție. În ce măsură vă ajută acest parteneriat? Pornind de la desfacere și continuând cu vânzările? Ați câștigat din acest parteneriat timp suplimentar, pe care să-l alocați dezvoltării afacerii?

C.M.: Da, într-adevăr, am început prin distribuție proprie, direct în magazine. Pe parcursul anilor, produsele noastre au fost vândute de diverși distribuitori și depozite engros din județ. La ora actuală, la nivel de județ avem un unic distribuitor, fapt care ne permite să alocăm mai mult timp pentru alte proiecte.

Rep.: Pentru că am vorbit despre distribuție: ne puteți oferi câteva detalii referitoare la piața de desfacere a semințelor prăjite marca „ANDRA”? Sunt distribuite doar la hypermarket-uri și magazine din Județul Mureș sau acoperiți o arie mai largă?

C.M.: Acoperim o piață mai largă. Produsele ANDRA se vând în toată țara, prin intermediul firmelor de distribuție, dar și prin intermediul hipermarketurilor și magazinelor de tip cash and carry, de pe întreg teritoriul țării.

Rep.: De curând, SC Mondial Impex SRL a întrunit condițiile de eligibilitate pentru accesarea unui proiect finanțat din fonduri europene. Doriți să menționați câteva aspecte legate de proiect și despre impactul pe care l-ar avea accesarea fondurilor asupra extinderii și a dezvoltării afacerii?

C.M.: Prin accesarea acestui proiect din fonduri europene ne propunem să extindem spațiul de producție, prin construirea unui nou depozit. În același timp, vom avea posibilitatea să achiziționăm noi utilaje, necesare creșterii capacității de producție. În acest fel, vom reuși să ne creștem și productivitatea si spațiile de depozitare.

Rep.: Ați investit, ați riscat, ați muncit din greu și ați reușit să răzbateți în acest sector, al procesării și ambalării de produse alimentare. Semințele prăjite „ANDRA” sunt cunoscute acum pe piață. Ce alte proiecte aveți pentru viitor? Aveți în plan o diversificare a produselor?

C.M.: În viitorul apropiat dorim să lansăm un nou produs pe piață , si anume „ANDRA – arahide prăjite și sărate”. Ulterior ne vom diversifica producția, cel mai probabil, cu alte fructe uscate cum ar fi: fistic, caju etc.

De asemenea, în scurt timp, produsele ANDRA vor apărea pe piață într-un nou ambalaj, care se aliniază tendințelor și cererilor actuale. Va fi un rebranding total, dar reușit, spunem noi.

Rep.: Cum definiți rețeta succesului în afaceri? Ne puteți dezvălui, din experiența acumulată pe parcursul celor peste 20 de ani de activitate în industria alimentară, ce calități trebuie să întrunească un bun administrator pentru a reuși, indiferent de domeniul în care inițiază o afacere?

C.M.: În primul rând, e nevoie de multă muncă și perseverență. Trebuie să știi să gestionezi problemele și piedicile apărute și, mai ales, să nu renunți. O altă calitate importantă este seriozitatea. Asta, dacă dorești să dezvolți o afacere pe termen lung. Nu în ultimul rând, comunicarea este foarte importantă, fie că ne referim la clienți, fie la furnizori.

Rep.: Doamna Cornelia Meruță, vă dorim să aveți success pentru viitor! Compania se află pe un trend ascendent, veți accesa cel mai probabil și proiectul din fonduri europene. Pentru brandul „ANDRA”, viitorul sună bine!

C.M.: Mulțumesc! Avem în urmă multă experiență, avem piață de desfacere și planuri de viitor bine structurate. Am convingerea că vom reuși să ne extindem și să mărim capacitatea de producție și desfacere în anii următori.

A consemnat Ioan SANDOR