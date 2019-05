„Protejat / Neprotejat“ ridică întrebări incomode, dar firești, la Teatrul Ariel

Share



De ce corpul lui e diferit de al meu? Fetele nu fac pipi din picioare? Ce fac oamenii acolo la televizor? Cum se pune un absorbant? Ce este Red Tube? Când e OK s-o faci prima dată? Cine pune prezervativul? Cum se simte un orgasm? Voi cât de des faceți sex?

Sunt întrebări pe care ni le-am pus cu toții la un moment dat. La unele dintre ele am reușit să primim un răspuns. Altele au rămas suspendate în mintea noastră pentru mult timp. Pentru că ne-a fost rușine să întrebăm. Sau pentru că am fost pedepsiți atunci când am întrebat.

În „Protejat / Neprotejat“ nu ne este rușine să punem întrebări. Și nici să răspundem la ele. În „Protejat / Neprotejat“ vrem să ne cunoaștem mai bine. Și vrem să vorbim despre asta. Tu vrei să vorbești despre asta? Vrei să vorbești cu noi despre asta?

Spectacolul va avea loc luni, 20 mai, ora 19.00, la Teatrul Ariel (Str. Poligrafiei nr. 4, Târgu Mureș), Sala Studio.

Din distribuție fac parte actorii Andreea Cuc, Denis Demian, Carmen Ghiurco, Mălina Moraru, Mădălina Popa, Denissa Rogoz și Dragoș Stoenescu. Scenografia este realizată de Denisa Berceanu, muzica îi aparține lui Adonis Tanța, regia tehnică este realizată de Alexandru Macrinici, iar autorul design-ului grafic pentru afiș este Paul Mureșan.

„Protejat / Neprotejat“ este recomandat celor cu vârsta peste 14 ani.

Bilete pentru spectacol se pot cumpăra la sediul Teatrului Ariel cu jumătate de oră înaintea începerii spectacolului.

Prețul biletelor pentru elevi și studenți este 9 lei, iar pentru adulți este 18 lei.

Pentru rezervări, sunteți rugați să scrieți la rezervari@animact.net.