Artiști noi în line-up-ul UNTOLD: Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki, Busta Rhymes, Nicky Romero și Tove Lo, printre alții

La cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD în line-up se adună unele dintre cele mai importante nume de pe scena internațională a muzicii electro-dance și nu numai.

3 are Legend, Busta Rhymes, Don Diablo, Nicky Romero, Steve Aoki, Tinie Tempah, Tove Lo și Tujamo se alătura în line-up celorlalți artiști anunțați deja de organizatorii festivalului: Martin Garrix, David Guetta, Bastille, Dimitri Vegas&Like Mike, James Arthur și nu în ultimul rând Armin Van Buuren, cel care va aduce la Cluj-Napoca un show, unic, exclusiv la nivel mondial, „ARMIN UNTOLD”.

Proiectul 3 ARE LEGEND înseamnă Dimitri Vegas&Like Mike și DJ-ul american Steve Aoki. Cei trei se declară foarte buni prieteni și și-au propus în 2014 înființarea acestui proiect, iar de atunci fanii îi pot vedea împreună pe scenele marilor festivaluri de muzică din întreaga lume. Fanii îi vor putea vedea pentru prima data în această formulă pe scena festivalului UNTOLD, în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.

Rapper-ul american Busta Rhymes vine pentru prima dată pe scena festivalului UNTOLD. Artistul are o carieră îndelungată care a cuprins colaborări cu artiști importanți ca și Mary J Blige, Mariah Carey, Sean Paul, Janet Jackson, Puff Daddy, Kelis, Pharrell, Chris Brown, Lil Wayne, dar și cu Tiesto sau Diplo. Fanii artistului vor putea auzi live, în vară, hituri cunoscute ca și „I know what you want” sau „Break ya neck”.

Don Diablo, Steve Aoki și Tujamo sunt deja cunoscuți fanilor festivalului și au spus prezent pentru cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD, ediție aniversară.

Nicky Romero vine pentru prima dată la UNTOLD, însă promite să facă un show și mai intens decât la prima ediție a festivalului NEVERSEA. De la cea mai tare și cea mai mare petrecere aniversară nu putea să lipsească artistul britanic, Tinie Tempah, care a fost prezent la aproape toate edițiile festivalului UNTOLD.

Artista suedeza Tove Lo vine prima dată pe scena festivalului UNTOLD și promite că își va face un obicei din asta. Hitul „Habbits” și „Cool girl” vor răsuna în vară la Cluj-Napoca.

Scena Alchemy adresează comunității sale din cadrul festivalului UNTOLD, al doilea

val de headlineri care vor completa experimentul muzical aniversar din 2019. Laboratorul de bas Alchemy va fi onorat în continuare cu prezență de spirit și forță muzicală de către A Skillz B2B Krafty Kuts, Congo Natty, Dub FX, Roni Size și Nero DJ Set. Alchimiști din toată țara, uniți-vă!

Scena UNTOLD Galaxy își dezvăluie al doilea val de stele călăuzitoare care vor lumina călătoria intergalactică aniversară din 2019. Vor completă mișcarea de revoluție în jurul soarelui pe orbita Galaxy cu frecvențe sonice intense presărate cu melodii techno, acid house și deep tech-house, Paul Kalkbrenner live, Elax, Jamie Jones B2B Martinez Brothers, Joseph Capriati, Oxia și Seth Troxler.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.