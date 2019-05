Brânzeturile de Ruștior, apreciate de consumatorii reghineni

Share



Printre expozanții cu produse tradiționale prezenți duminică. 19 mai la Reghin, în cadrul evenimentului organizat de Asociația „Caprirom Nord” au fost și cei din localitatea Ruștior, comuna Şieuţ, localitate în care majoritatea locuitorilor sunt crescători de animale, de ovine în special. Printre aceștia se numără și familia Cira, prezentă la toate edițiile târgului cu vânzare de produse tradiționale de la Reghin.

„Venim la acest eveniment încă de la prima ediţie. Anul acesta am avut la standul nostru produsele de stână, caş de oaie, urdă, făcute de noi, de la animalele noastre. Avem undeva la 200 de oi, la care se adaugă 20 de vaci. E foarte mult de muncă până să obţinem aceste produse, o muncă destul de grea, plus că şi vremea ne-a cam dat bătăi de cap. Am avut mari probleme, dar nu avem ce face, mergem înainte. Produsele noastre le vindem de regulă în piaţă la Reghin, plus la acest târg, unde suntem mai mulţi crescători din satul nostru. La Ruştior sunt multe animale, implicit mulţi crescători care continuă această tradiţie a prelucrării produselor de stână. Despre calitatea produselor noastre musai să vorbească cumpărătorii, noi oricum le lăudăm, şi spunem despre ele că sunt bune dar mai ales sănătoase. Caşul de oaie e foarte bun, la fel şi produsele obţinute din amestec de lapte de oaie şi vacă, produse care, din punctul nostru de vedere sunt foarte bune, altfel nu ar fi cumpărate de consumatori”, ne-a declarat Liana Cira din localitatea Ruștior, comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud .

Prezența la ediția din acest an a fost încununată cu un premiu, Locul 2 în ce privește calitatea produselor lactate, respectiv a cașului de oaie.