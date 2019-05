Ministrul Economiei, în vizită la singura fabrică de tractoare românești

Share



Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, însoțit de prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a efectuat marți, 21 mai, o vizită de lucru la Reghin, unde a vizitat Compania IRUM, ghid fiindu-le Andrei Oltean, directorul de dezvoltare al companiei reghinene.

„Ne bucurăm când statul român își apleacă ochii și asupra firmelor private românești. Sperăm ca această vizită, în decursul timpului să aducă beneficii societății IRUM, pentru că, până la urmă este și un proiect social, unde lucrează o serie de oameni din zonă, care trebuie să aibă o stabilitate pe termen lung. Ministrului Economiei i-am prezentat procesul nostru de producție, ce se întâmplă cu adevărat în fabrica noastră. Am pus accent pe faptul că într-devăr noi producem ceva aici, nu doar comercializăm”, a precizat Andrei Oltean, director de dezvoltare al Companiei IRUM SA Reghin.

Laude duse Reghinului

Despre potențialul economic al Reghinului a vorbit Maria Precup, primarul municipiului Reghin , în peisajul căruia Compania IRUM își găsește un loc binemeritat.

„Suntem un municipiu de talie mijlocie , dar din punct de vedere economic suntem foarte dezvoltați. După revoluție eram chiar pe primul loc pe țară în ce privește numărul agenților economici raportați la numărul populației. În momentul de față avem aproape 4.000 de agenți economici la un număr de 32.000 de locuitori. La instrumente muzicale suntem lideri europeni ca și producție, anual avem aproape produse 100.000 de instrumente muzicale din lemn, foarte bine cotate la nivel mondial. În ce privește utilajele forestiere și agricole, suntem pe primul loc în această ramură, meritul fiind al minunatei familii Oltean, cea care conduce Compania IRUM. Pe lângă producție, familia Oltean a făcut primul centru de cercetare în domeniu unde au adus specialiști din afara țării, lucru care ne ajută, atât pe noi ca și localitate, cât și industria în domeniu”, a precizat orimarul Mria Precup.

Cuvinte de laudă Reghinului au fost aduse și de Vasile Gliga, președintele PSD, a doua gazdă a ministrului Economiei care a vizitat în cursul după amiezei fabrica de instrumente Gliga.

„Mulțumim ministrului Bădălău de vizita făcută la Reghin, cel mai frumos oraș din punctul meu de vedere, un loc unic, unde se produc viori, tractoare și multe alte lucruri frumoase. Bine ar fi ca toți cei care vor reprezenta România la nivel internațional să spună același lucru despre România, o țară unică, prosperă, cu omeni harnici”, a declarat Vasile Gliga.

„Este una din cele mai moderne fabrici care le-am vizitat”

La rândul său, ministrul Economiei, Niculae Bădălău s-a declarat încântat de ce a văzut la Compania IRUM., sublniind totodată managementul profesionist al companiei reghinene.

„Sunt impresionat de ceea ce am găsit aici la Reghin. Știam de această fabrică, dar vâzând-o pe viu pot spune că este una din cele mai moderne fabrici care le-am vizitat, plecând de la organizare, cum este integrată cercetarea ,producția și vânzarea. Îi felicit pe cei de la IRUM pentru această fabrică modernă, cu un management care se vede că este unul performant. Am vizitat în aceste zile câteva fabrici care efectiv m-au impresionat, dovadă că în România se pot dezvolta agenți economici, mai ales în industrie. Am vizitat Electroprecizia Săcele, cu o fabrică extrem de bine dotată, apoi fabrica de apă minerală de la Borsec , care a beneficiat de jutor de stat, fapt de care sunt mândru. Acest lucru am discutat și cu Andrei Oltean, fapt pentru care trebuie să gândim împreună un proiect pentru dezvoltare, cumulat și cu ministrul Agriculturii,Petre Daea, să vină să vadă ceea ce a făcut aici la Reghin familia Oltean, muncă care trebuie promovată în special agricultorilor români, care să beneficieze de aceaste facilități ale tractorului românesc fabricat la Reghin”, a precizat ministrul Economiei, Niculae Bădălău .

Problema forței de muncă calificate

Un punct discutat a fost cel legat de învățământul dual, care să ofere o forță de muncă calificată.

„Vorbeam cu doamna primar legat de acest aspect, al școlilor profesionale. Lucrăm în cadrul ministerului la ceea ce economia românească așteaptă de la învățământ în ziua de astăzi. Avem o situație pe fiecare domeniu, vom discuta cu toți agenții economici despre ce vor să formeze acest învățământ profesional. Cred că deja trebuie o restartare, sau dacă vreți o reașezare a școlilor profesionale, în funcție de agenții economici. Dacă la Reghin se crează o fabrică puternică de tractoare, aici trebuie făcută o școală profesională care să ofere muncă calificată pentru această fabrică.Școala românescă trebuie să fie legată clar de ce are nevoie societatea românească, de ce are nevoie economia românească până la urmă. Trebuie să fie legată direct, în afara faptului că trebuie să dăm cultura generală, cea practică trebuie să fie legată de nevoile societății”, a subliniat ministrul Economiei.

Proiectul pomenit de ministrul Bădălău este unul mult șteptat de agenții economici, inclusiv de către Compania IRUM, care s-a confruntat la rândul ei cu lipsa tinerilor calificați.

„Așteptăm cu foarte mare interes acest proiect despre care a vorbit ministrul Economiei. Până în prezent am avut destul de mari probleme pe partea aceasta de forță de muncă deoarece, majoritatea tinerilor care veneau la noi, nu aveau nicio calificare concretă, și eram nevoiți să-i introducem într-un program de doi, trei ani în care să-i calificăm la locul de muncă. Așteptăm să se dea drumul la un astfel de program pentru că va fi de un real ajutor pentru noi”, a spus Andrei Oltean.

Pentru Compania IRUM, urmează lansarea liniei de ansamblare la noile tractoare agricole,

„Acest lucru care se v întâmpla în luna iunie, ulterior urmând să dezvoltăm rețeaua de vânzări, să promovăm noul produs, tractorul TAGRO 86. pentru a putea avea succes în România și în Europa”, a subliniat Andrei Oltean.