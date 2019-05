(P): PSD a mințit: Spitalul Regional Târgu Mureș trebuia să fie gata în 2020

Share



În programul de guvernare, PSD promitea construirea, până în 2020, a nouă spitale regionale și înființarea, în cadrul acestora, a peste 50.000 de noi locuri de muncă.

PSD a mințit și a scos de la finanțare Spitalul Regional Târgu Mureș. Județul Mureș a fost, evident, omis de pe lista prioritară a preocupărilor lui Liviu Dragnea.

Proiectul Spitalului Regional Târgu Mureș va ajunge pe masa europarlamentarilor români, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, fiind redactat de o echipă de specialiști coordonată de acad. prof.univ.dr. Horațiu Suciu, președintele Comisiei de Sănătate a PNL Târgu Mureș și prof.univ.dr. Theodora Benedek, vicepreședinte PNL Târgu Mureș.

PNL Mureș vă invită miercuri, 22 mai, ora 17, la Hotel Privo la dezbaterea “SĂNĂTATEA JUDEȚULUI MUREȘ, între brand și politici publice”, moderată de Cristian Bușoi, europarlamentar, președintele Comisiei de Sănătate a Partidului Național Liberal.

Cine sunt coordonatorii echipei PNL care va redacta proiectul Spitalului Regional de Urgență Târgu Mureș:

Prof. univ. dr. Horațiu Suciu este șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, membru în Senatul Universitar UMFST și Preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş. S-a specializat în Chirurgia cardiacă a nou născutului şi sugarului, în Italia, la Istituto Policlinico San Donato Milano și deține o supraspecializare în Chirurgia cardiacă şi a vaselor mari –Chirurgia cardiacă a nou născutului şi sugarului, la International Society for Heart and Lung Transplantation. Este membru în European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACT), Societatea Română de Chirurgie, Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară, Asociaţia Romtransplant şi Societatea Română de Cardiologie.

Prof. univ. dr. Theodora Benedek este profesor de cardiologie, cardiologie intervențională și medicină internă, directorul Departamentului de Medicină Internă de la UMFST Târgu Mureș, Președintele Comisiei de Cercetare Științifică a Senatului UMFST, Președintele filialei Mureș a Societății Române de Cardiologie, Șeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul Clinic Judetean de Urgență Târgu Mures, expert extern și vice-chair panel la Comisia Europeană. Coordonează centrele din Europa centrală și de Est în proiectul European DISCHARGE, finanțat de Comisia Europeană. S-a specializat la Universitatea din Viena, Spitalul AKH, Institutul de Cardiologie Gotsegen Gyorgy, Budapesta și la Institutul de Cardiologie Debrecen.

