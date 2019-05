Reacția prefectului Mircea Dușa la situația inundației din Sânpaul

Share



Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a convocat de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență la Sânpaul, acolo unde, în cursul zilei de azi, o porțiune a digului de protecție s-a prăbușit, iar Mureșul a inundat mai multe sute de hectare și câteva case.

La fața locului intervin și la această oră angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, ai Administrației Bazinale de Apă Mureș, ai Primăriei Sânpaul și localnici.

Conform comunicatului trimis de Biroul de presă al Instituției Prefectului Județul Mureș, debitul râului Mureș este în scădere, urmând ca, în zilele următoare, să se intervină pentru eliminarea efectelor inundației.

„În zona comunei Sânpaul, un dig mai vechi, construit în anii 60, a fost rupt de ape și o zonă importantă din comună a fost inundată. Au fost inundate peste 100 de hectare de teren arabil și peste 200 de hectare de pășune și există pericolul ca apele să intre în casele construite în această zonă. Având în vedere această situație, am dispus convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a grupului tehnic de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Se intervine cu forțe serioase, peste 80 de persoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” Mureș, localnici, personal de la Administrația Bazinală de Apă Mureș. În momentul de față se realizează un dig din saci cu nisip pentru a proteja casele care sunt în pericol să fie inundate. Am evacuat cele două familii din casele amenințate și, de asemenea, am dispus măsuri pentru deplasarea în zonă a două pompe de mare capacitate pentru evacuarea apei. Pe măsură ce va scădea debitul Mureșului, se va crea o nouă breșă în digul de apărare pentru revenirea apei în albie. Acestea sunt soluții de moment, dar am discutat cu cei de la Administrația Bazinală de Apă Mureș să realizeze un proiect pentru realizarea unui dig nou, care să protejeze atât comuna Sânpaul, cât și localitățile din zonă pentru eventuale inundații,” a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Foto: Andi Czakó pentru Zi de Zi