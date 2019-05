APIA, Direcția Agricolă și ANAF, în comisiile de evaluare a pagubelor inundațiilor

Share



Întemperiile naturii din ultimele zile au fost resimțite la nivelul a 33 de unități administrativ teritoriale din județul Mureș, potrivit prefectul județului Mureș, Mircea Dușa. Au fost afectate un număr de 533 de case, 623 de anexe gospodărești, 19 poduri, 142 de podețe, peste 4.066 de hectare de teren arabil și peste 480 de hectare de pășuni și fânațe.

„Legat de aceste evenimente produse în județ , de fiecare dată am atenționat în primul rând primarii și comitetele locale pentru situații de urgență și s-a intervenit, zic eu cu promtitudine, pentru a diminua efectele căderilor mari de apă. În continuare avem o situație deosebită la Sânpaul unde digul construit în anii 60 a fost rupt de către debitul mare de apă din albia râului Mureș, ca urmare a fost inundată o suprafață mare de teren agricol și de pășuni.De două zile sunt în pericol casele de aclo să fie inundate, dar prin măsurile luate în cusul zilelor de ieri și alatăieri, am menținut nivelul apei revărsate în acea zonă, astfel încât să nu intre în case. Urmează ca în cursul zilei de azi, sau mâine, pe măsură ce scade debitul în albia râului Mureș, să închidem acea ruptură, să asigurăm deversarea apei acumulate în spatele digului prin pompele de mare capacitate instalate acolo”, a precizat prefectul Mircea Dușa.

Evaluarea pagubelor și compensarea pierderilor

După ce în cursul săptămânii trecut a fost emis un ordin prin care au fost stabilite comisiile de evaluare a pagubelor, în cursul zilei de azi, prefectul Mircea Dușa a anunțat emiterea altor noi ordine,

„Având în vedere volumul mare de muncă, am decis în cursul zilei de azi să emit un nou ordin prin care să mărim numărul echipelor care se deplasează în teren. Ce apare în plus în aceste echipe este că vor fi cooptați și reprezentanți de la APIA și Direcția Agricolă, pentru a evalua și pagubele produse , în special pe perenurile arabile , având în vedere că deja culturile sunt înființate, proprietarii și fermierii au depuse cereri la APIA pentru subvenții, fapt pentru care trebuie să avem o evidență foarte strictă a pagubelor, având în vedere că sumele care urmează să le încaseze să nu fie diminuate. Am avut o discuție cu cei de la APIA și Direcția Agricolă , dat fiind faptul că au fost afectate producțiile pe cele peste 4.000 de hectare vor fi mai mici din cauza efectelor inundațiilor, iar sumele nu vor fi dimunuate.Tot legat de producțiile din domeniul vegetal, vorbim de evaluările făcute de comisii, conform Ordonanței 21, pentru persoanele juridice. Având în vedere precizarea din Codul Fiscal că și persoanele fizice care dețin terenuri arabile care sunt cultivate, trebuie sprijinite, tocmai de aceea voi emite încă un ordin în cursul zile de azi, prin care voi înființa o altă comisie , conform Codului Fiscal, compusă din reprezentanți de la APIA, Direcția Agricolă și cei de la ANAF, pentru a stabili pagubele produse iar prin evaluările care se fac, să fie diminuat nivelul la care se calculează impozitul pe venit, pentru proprietarii de terenuri arabile, persoane fizice”, a precizat prefectul Mircea Dușa.