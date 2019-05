INTERVIU. Florin Buicu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților: ”Aducem condițiile de desfășurare a medicinii anului 2020 în Târgu-Mureș”

Share



Prin construcția noii clădiri în vecinătatea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, ce va adăposti centrul de mari arși, toate sălile de operație și paturile de anestezie terapie intensivă existente în prezent în actuala clădire a SCJU Târgu-Mureș, se va rezolva problema infecțiilor nosocomiale, a circuitelor. În clădirea actuală a spitalului va rămâne doar componenta de diagnostic și componenta hotelieră. Detalii despre proiectul de anvergură finanțat de Ministerul Sănătății prin Banca Mondială a oferit mai multe detalii conf. dr. Florin Buicu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

Reporter: Vă rog să faceți o prezentare a proiectului privind construcția clădirii ce se va construi lângă SCJU Târgu-Mureș. Cum a început acest demers?

Conf. dr. Florin Buicu: Povestea începe undeva în anul 2012, când România pregătea documentele necesare în vederea încheierii acordului pentru finanțare cu Banca Mondială. La acel moment am avut onoarea de a fi consilierul ministrului Sănătății și în documentele respective pentru SCJU Târgu-Mureș au fost incluse sumele necesare pentru reabilitarea și dotarea sălilor de operație din cadrul spitalului, a paturilor de anestezie terapie intensivă precum și crearea unui centru de mari arși. Documentul a fost întocmit în cursul anului 2012, iar acordul cu Banca Mondială a fost încheiat un an mai târziu, având termen de implementare o perioadă ceva mai lungă. Vorbim de investiții care acopereau mai multe domenii. De-a lungul timpului au fost ani în care proiectul Băncii Mondiale a fost cumva blocat, dar am reușit începând cu anul 2017 să deblocăm acest proiect. Inițial Banca Mondială finanța doar reabilitări de spații și nu construcții de clădiri noi, dar în urma negocierilor care au avut loc între Ministerul Sănătății și Banca Mondială aceștia au fost de acord să finanțeze construcția unei clădiri noi. Vorbim de centre de mari arși la Timișoara, Târgu-Mureș și două în București, la care se adaugă programul de reabilitare al blocurilor operatorii și paturilor de ATI din mai multe centre. Pentru Târgu-Mureș, pornind de la cele trei obiective care erau urmărite în proiectul Băncii Mondiale, am găsit această soluție integrată, a unei clădiri noi care să reunească cele trei obiective care înseamnă 25 de săli de operații- mutarea tuturor sălilor de operație ale SCJU Târgu-Mureș în această nouă clădire, 55 de paturi de ATI-mutarea practică a paturilor de anestezie terapie intensivă din clădirea mare în noua clădire, la care se adaugă cele șase paturi de mari arși, toate acestea respectând circuitele și standardele de îngrijire.

Studiile de fezabilitate au demarat anul trecut, o companie italiană a câștigat licitația organizată de Ministerul Sănătății. În această perioadă, în cadrul proiectului au existat opt livrabile, adică opt etape de evoluție în construcția acestei clădiri, în care și-au dat concursul specialiștii din cadrul SCJU Târgu-Mureș, specialiști din cadrul comisiilor de specialitate de chirurgie, anestezie terapie intensivă din cadrul Ministerului Sănătății, astfel încât pot să vă spun că ultimul livrabil din cadrul proiectului a fost deja depus, urmând a fi aprobat finalul – indicatorii macroeconomici care înseamnă suprafața desfășurată și sumele necesare. În continuare, procedura înseamnă aprobarea indicatorilor macroeconomici de către o comisie interministerială ca pentru orice investiție care depășește o anumită valoare, pentru că vorbim de o investiție de peste 25 milioane de euro doar clădirea, urmată ulterior de aprobarea prin Hotărâre de Guvern.

Am fost fericit că la ultima vizită a primului ministru și al ministrului Sănătății (n.red. – la Târgu-Mureș) acest obiectiv să fie prezentat și ne bucurăm de sprijinul Ministerului Sănătății respectiv a Guvernului în vederea accelerării acestor pași birocratici care trebuie respectați pentru a aproba această Hotărâre de Guvern.

După aprobarea Hotărârii de Guvern urmează licitația pentru proiectarea efectivă și construcție. Estimez ca până la finalul acestui an să avem deja contractul efectuat și să înceapă lucrările. Modelul de lucru în acest caz este modelul Băncii Mondiale, care diferă cumva de procedurile europene în sensul în care în cazul studiului de fezabilitate proiectarea este foarte avansată, urmând în etapa ulterioară să aibă loc doar stabilirea detaliilor de execuție în cadrul proiectului. Vorbim de o clădire nouă care are două componente, să-i spunem resurse materiale-clădirea plus dotările, dar și o componentă de resursă umană. În paralel, vorbim și de o pregătire a oamenilor care vor lucra în această clădire la partea de mari arși, o echipă alcătuită din specialiști ai SCJU Târgu-Mureș, condusă de dr Dorin Dorobanțu, care s-a deplasat în Franța, într-un centru similar, să vadă procedurile de lucru dar și organizarea acestui centru. În afară de componenta de construcție vorbim și de dotare, astfel încât la final investiția totală se ridică undeva la suma de 40 milioane de euro. O parte din dotările care vor fi utilizate în această clădire au fost licitate separat de Ministerul Sănătății, respectiv pentru dotări de bloc operator, și o parte din aceste dotări chiar au fost livrate și sunt utilizate în momentul de față în actuala locație a SCJU Târgu-Mureș.

Rep.: Când se va da această Hotărâre de Guvern?

F.B.: Există aceste proceduri birocratice care nu vor fi prelungite, dar care înseamnă de fapt aprobarea interministerială pentru o investiție care depășește 20 de milioane de euro. În momentul în care consultantul italian depune indicatorii macroeconomici se desfășoară această aprobare interministerială, care înseamnă semnături de la multe ministere, în momentul în care aprobarea aceasta interministerială va fi obținută Ministerul Sănătății va fi cel care va iniția textul Hotărârii de Guvern. Undeva în cursul acestei veri, până spre toamnă, sper să avem aprobate și indicatorii și Hotărârea de Guvern și să dăm drumul la finanțare și execuție.

Rep.: Finanțarea va fi în totalitate de la Banca Mondială?

F.B.: Finanțarea este inclusă deja în bugetul Ministerului Sănătății din fondurile Băncii Mondiale. În momentul de față finanțarea întregului proiect cuprinde atât clădirea cât și echipamentele. Din ce știu, partea de echipament a fost deja licitată de către Ministerul Sănătății. Diferența aceasta de finanțare, din declarația doamnei ministru (n.red. – referitor la faptul că inițial estimarea a fost de 17 milioane de euro și în final s-a ajuns la peste 40 de milioane de euro) va fi asigurată tot de Minister, în sensul în care va fi fie din economiile pe celelalte proiecte cu Banca Mondială, fie din bugetul Ministerului Sănătății.

Rep.: Prin această investiție putem spune că Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș devine atât teoretic cât și practic un spital regional?

F.B.: Aici aș vrea să lămuresc un lucru, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș este un spital regional. Când vorbim de spital regional înseamnă că de fapt trebuie să ne gândim la definiția din lege, spitalul regional fiind spitalul care rezolvă pacienții, având practic resursa umană, dotări pentru așa ceva. Spitalul din Târgu-Mureș este deja regional datorită adresabilității pacienților care vin din regiunea 7 Centru și nu numai. Pentru anumite specialități Târgu-Mureș are adresabilitate poate chiar națională. Aici m-aș referi la componenta de Neonatologie, de exemplu, fiind maternitatea de cel mai înalt grad, cazurile complicate vin și sunt tratate la Târgu-Mureș. Cu alte cuvinte, spitalul din Târgu-Mureș este regional chiar dacă în titulatură nu are regional, respectând de fapt definițiile din Legea 95/2006. Modelul acesta de dezvoltare în care se scoate să spunem componenta operativă din spital, ”inima spitalului”, reprezentată de blocurile operatorii, de anestezie terapie intensivă, într-o clădire nouă este modelul urmat de foarte multe spitale din Europa și chiar din lume. Prin acest model de construcție separată a blocurilor operatorii, a ATI-ului într-o clădire nouă rezolvăm practic problema infecțiilor nosocomiale, a circuitelor, urmând ca în clădirea actuală a spitalului să rămână doar componenta de diagnostic și componenta hotelieră. Clădirea nouă va fi legată cu actuala clădire a SCJU Târgu-Mureș printr-o pasarelă astfel încât accesul dinspre și spre această clădire să fie foarte bine controlat și să încercăm prin această investiție îmbunătățirea condițiilor de lucru a profesioniștilor și oferirea unui mediu lipsit de pericolul infecțiilor nosocomiale. Aș vrea să mulțumesc pentru implicare tuturor specialiștilor din cadrul spitalului, care au participat în ultimul an la această construcție.

Rep.: Ce va însemna pentru județul Mureș, pentru regiune această nouă clădire prin facilitățile pe care le va avea?

F.B.: În noua clădire vorbim de săli de operație hibride, în care se pot desfășura intervenții minim invazive, dar având în vedere pericolul care poate să apară o sală de intervenție minim invazivă poate să fie transformată într-o sală de operație, hai să-i spunem obișnuită. Standardul unei săli obișnuite cuprinde o anumită suprafață, anumite dotări, în schimb sălile hibride sunt mult mai mari și permit depozitarea la nivelul lor nu numai a echipamentelor de anestezie, de intubație etc, dar și a unor echipamente de diagnostic gen radiologie, angiograf etc. Practic, clădirea va avea aceste săli, respectiv paturile de ATI la standardele acestui an, aducem condițiile de desfășurare a medicinii anului 2020 în Târgu-Mureș.

Rep.: În ultima perioadă, medicina mureșeană a beneficiat de finanțare pentru o serie de investiții. Vă rog să faceți o radiografie a acestora și eventual să ne spuneți dacă au fost identificate noi obiective pentru care să fie alocate fonduri?

F.B.: Nevoile în sănătate, la nivel național nu doar din județul Mureș, sunt foarte mari pentru că au lipsit investițiile majore. În ultimii ani am încercat prin diverse mijloace să atragem către Târgu-Mureș (n. red. – finanțare) cât am putut, pe diverse domenii și pe diverse specialități. Pot să vă spun că în bugetul din acest an, în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, de exemplu, există finanțare pentru reabilitarea Clinicii de Oncologie. Clinica de Oncologie din Târgu-Mureș este o clinică în care nu exista lift, am încercat de-a lungul timpului diverse variante, până la urmă Spitalul Clinic Județean Mureș a făcut proiectele necesare și am obținut în acest an o finanțare de 10 milioane lei care vor fi utilizați pentru reabilitare, reamenajare, montare de lift etc. Este un punct important astfel încât să oferim pacienților condițiile de spitalizare corecte. Tot legat de Oncologie, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș s-a început construcția buncărului astfel încât la finalul anului să avem posibilitatea să montăm echipamentul achiziționat de către Ministerul Sănătății, acceleratorul de particule pentru radioterapie. Anul 2019 este anul investițiilor în echipamente și pot să vă spun că dotările cu echipamente pentru Spitalul Clinic Județean Mureș, SCJU Târgu-Mureș și Institutul Inimii sunt cu sume care practic depășesc finanțările din alți 3-4 sau chiar 5 ani. Vorbim pentru cele trei unități de echipamente care merg pe domenii diferite: echipamente necesare pentru transplantul de măduvă, dotări privind diagnosticul și aici mă refer la ecografe, continuând cu echipamente de laparoscopie cu care vor fi dotate toate specialitățile – chirurgie pediatrică, chirurgie de adulți, ginecologie, dar și componentă de sterilizare, Spitalul Clinic Județean Mureș primind finanțarea necesară pentru a asigura sterilizarea necesară pentru toate centrele de sterilizare din clădirile în care își desfășoară activitatea. Institutul Inimii primește în acest an o sumă considerabilă, vorbim de 14 milioane lei, bani care merg în dotări- monitoare, pompă de circulație extracorporală utilizată în chirurgia cardiovasculară pediatrică și de adulți.

Rep.: Ați identificat și alte obiective pentru care ar fi nevoie de finanțare?

F.B.: SCJU Târgu-Mureș în urma acreditării are o problemă legată de faptul că nu poate asigura într-un cadru, să-i spunem organizat, locurile necesare pentru vestiarele angajaților. A fost una dintre solicitările spitalului astfel încât pentru a îndeplini pe de o parte criteriile de acreditare, pe de altă parte în a limita infecțiile nosocomiale, să existe o amenajare practică a unei zone pentru vestiarele pacienților. Au fost făcute demersurile necesare și vorbim de construcția unei clădiri, în zona unei curți interioare a spitalului, care va adăposti necesarul de vestiare, vorbim în momentul de față de 2.000 de vestiare. În afară de acest lucru, spitalul este în curs de a finaliza componenta de spitalizare de zi, parte a acreditării spitalului, un proiect ce depășește 20 de milioane de lei. Cred că partea de vestiare va fi finalizată până la sfârșitul acestui an și îmi doresc să primească aprobare să fie finalizată și componenta de spitalizare de zi. Aceste obiective sunt cele care au fost solicitate de către SCJU Târgu-Mureș.

Spitalul Clinic Județean Mureș și-a făcut evaluarea necesarului și împreună cu Consiliul Județean Mureș urmează să fie pregătit un plan. În momentul de față toate aceste lucruri sunt în derulare, vorbim și de finalizarea construcției începute de la Spitalul Județean, pe strada Gheorghe Marinescu nr. 1. Prin finalizarea acesteia s-ar îmbunătăți situația spațiilor de la Spitalul Clinic Județean Mureș.

A consemnat Arina TOTH