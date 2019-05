(P): Alianța 2020 USR PLUS: ”Furtul este independent de apartenența etnică”

Dintotdeauna politicienii s-au bazat pe naționalități, în vederea obținerii voturilor. Indiferent de faptul că au fost partide românești, sau partide ale minorităților, tuturor le-a ieșit să pună bariere între români, maghiari, sârbi, romi, evrei, germani, sași, etc, doar prin felul lor de-a interpreta politica. USR este un partid care se adresează cetățenilor, și nu naționalității lor. Iar Alianța USR PLUS 2020 este un partid fundamental pro-european, care militează pentru o Europă unită și colorată și pentru drepturile egale ale minorităților. Cu toții, indiferent de etnie, am dori școli, autostrăzi, spitale, și condiții de viață cât mai bune. Nici românii, nici maghiarii, slovacii, germanii sau evreii, nu au autostrăzi separate prin Româna, pe care pot merge. Ne împotmolim în aceleași ambuteiaje, ni se strică mașinile în aceleași groape, sau ne pierdem viețile pe aceiași drumuri supraaglomerate. Nu avem spitale conform apartenenței etnice, gândacii umblă prin toate saloanele, medicamentele au același preț. România este printre statele care respectă drepturile minorităților, dar reprezentanții minorităților nu iau întotdeauna deciziile așteptate de electoratul lor, dezamăgindu-i de multe ori. Atunci când majoritatea PSD-ALDE-UDMR și câțitva reprezentanți ai minorităților se unesc pentru a crea, vota legi favorabile infractorilor, nu câștigă nimeni, dar pierde toată lumea. Fiecare cetățean onest, indiferent de etnie.

Când UDMR, împreună cu PSD-ALDE a votat Legea recursului compensatoriu, și au eliberat din penitenciare peste 16.000 de infractori, minoritatea maghiară a fost expusă la aceiași riscuri, ca și majoritatea română. Infractorii nu discriminează pe bază de etnie.

Când reprezentanții minorităților, alături de UDMR, PSD și ALDE au votat modificările Codului penal favorizând politicienii penali, au permis totodată furtul și din banii minorităților etnice. Corupția nu face diferențe.

În data de 26 mai, votați Alianța USR-PLUS 2020, indiferent de etnie, dacă v-ați săturat de politicienii care ne conduc de 30 de ani, aceeași „staruri” și politicieni pensionari, pe care tot îi trimitem în Parlamentul European, unde ei dispar pentru 5 ani. Votați Alianța USR PLUS 2020, dacă dorești reprezentanți de nivel european, care sunt dispuși să lupte pentru democrație, statul de drept, pentru o societate onestă, dar și pentru a oferi standarde mai bune de viață pentru cetățenii europeni, indiferent de naționalitatea lor.

Pe 26 mai spune DA la cele două întrebări ale referendumului, ca să redăm România cetățenilor ei onești, indiferent de etnie.

(Comandat de Uniunea Salvaţi România. Executat de Zi de Zi Events SRL. CUI mandatar financiar coordonator: 4119006)