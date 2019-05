FOTO. Târgu-Mureş: Soluţie pentru 1.500 de parcări peste Pocloş propusă de conducerea ABA Mureş

Share



Directorul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Mureş, ing. Cristian Bratanovici, a declarat joi, 23 mai, pentru cotidianul Zi de Zi, că a propus conducerii Primăriei municipiului Târgu-Mureş o soluţie viabilă pentru construirea a 1.500 de locuri de parcare peste pârâul Pocloş.

Parcarea peste canalul Turbinei, dată ca exemplu

Potrivit directorului ABA Mureş, care deţine şi funcţia de consilier local din partea Partidului Social Democrat în Consiliul Local Târgu-Mureş, cea mai bună variantă pentru acoperirea pârâului Pocloş este cea de la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Târgu-Mureş, unde a fost contruită o parcare peste canalul Turbinei.

„Se pot amenaja parcări, dar parcări foarte uşoare pentru că Pocloşul, fiind în administrarea noastră, trebuie să asigure şi tranziţia potenţialelor unde de viitură. Din acest motiv, nu putem acoperi Pocloşul cu structuri masive deoarece trebuie să păstrăm acea secţiune optimă, astfel încât dacă apar fenomene secţiunea nu ar face faţă, şi ca să nu deverseze trebuie să creem o structură relativ uşoară, ceea ce presupune nişte cuzineţi din beton, respectiv o structură cu mai multe grinzi cu zăbrele. Prin acea grindă cu zăbrele eu nu obturez decât în proporţie de 1% apa care vine, pot tranzita şi acele debite în caz de intemperii. Pe canalul Turbinei am făcut o parcare similară aceleia pe care am propus-o Primăriei”, a declarat ing. Cristian Bratanovici.

„Mingea”, în „terenul” Primăriei

Directorul ABA Mureş a precizat că instituţia pe care o conduce a expediat conducerii Primăriei municipiului Târgu-Mureş un draft de acord de parteneriat, care aşteaptă să fie semnat.

„Deocamdată noi am trimis acordul de parteneriat către Primărie, dar nu a venit înapoi semnat. Am început să comunicăm, dar nu am finalizat această comunciare. Ştiu că Primăria a iniţiat un astfel de studiu de fezabilitate, aş fi preferat să îl vedem ca şi specialişti, nu doar ca şi consilieri în domeniul apelor, şi dacă Primăria înţelege că aceste structuri uşoare aduc beneficiu oraşului am putea realiza acest tip de parcări, numai în zona centrală s-ar putea crea 1.200 de locuri de parcare”, a susţinut ing. Cristian Bratanovici.

Calcule optimiste

Pentru a-şi susţine propunerea, directorul ABA Mureş a exemplificat, în mod practic, cu câteva calcule matematice

„Practic, o secţiune a Pocloşului are cam 14-15 metri, şi e similară cu cea de pe canalul Turbinei. Dacă facem un pătrat de 15 x 15 cu care acoperim Pocloşul, pe un sector încap 12 maşini. Pe malul Pocloşului sunt două artere de circulaţie, unde sunt sensuri unice, practic dacă pun 12 maşini, pe 5 metri încap 60 de maşini. Dacă elimin acea parcare laterală şi o pun pe Pocloş înseamnă că ocup doar 15 metri cu 12 maşini. Asta înseamnă că pe un sector de 30 de metri pot de pe fiecare sens să pun 12 maşini. Calculând faptul că dacă le punem longitudinal, pe 60 de metri s-ar dubla numărul de parcări, iar noua structură creată ar fi mai rapidă. Dacă reuşim să facem aceste module între Bulevardul Gheorghe Doja şi strada Libertăţii, ceea ce înseamnă toată zona centrală, cu specificaţia că la fiecare două intervale trebuie lăsat un loc de acces pentru utilaje, în caz de nevoie, atunci se pot crea cele 1.200 de locuri de parcare. În SF aveam şi zona Dacia, ceea ce ar însemna încă 300 de locuri, iar cumulate ar fi 1.500”, a menţionat ing. Cristian Bratanovici, care a adăugat că instituţia pe care o conduce nu are atribuţii în amenajarea locurilor de parcare: „Eu, ca şi gospodar în apă, nu pot face investiţii în parcări.”

Varianta construcţiilor peste Pocloş, neagreată

Totodată, directorul ABA Mureş a dezvăluit că deşi susţine varianta construirii de parcări uşoare peste pârâul Pocloş, nu este de acord cu acoperirea acestuia cu construcţii.

„Nu sunt de acord cu realizarea unor construcţii pentru Poliţia Locală sau grădiniţe. Vă daţi seama că structura şi fundaţia nu mai permit acelaşi lucru ca o parcare pentru 12 maşini. E o altă discuţie şi normal că din punct de vedere tehnic nu pot fi de acord, pentru că în caz de inundaţii pot să apară diverse probleme. Doamne fereşte, cum s-a întâmplat în anii 70-75, s-ar putea să apară şi noi trebuie să fim precauţi, chiar dacă în ultimii zeci de ani nu s-a întâmplat. Noi trebuie să ne facem meseria şi aşa ceva nu pot să semnez”, a conchis ing. Cristian Bratanovici.

Alex TOTH