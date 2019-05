FOTO: Candidatul UDMR, Vincze Loránt, a votat în această dimineață pentru „o reprezentare puternică a comunității maghiare în parlamentul European, pentru o Europă care își apără cetățenii”

Share



În această dimineață, puțin după ora 10.00, la Secția de votare nr. 30 din incinta Liceului „Ion Vlasiu” (Forestier) s-a prezentat candidatul Uniunii Democratice Maghiare din România, Vincze Loránt, care se află pe locul II pe listele de candidați UDMR, jurnalist de profesie și care momentan este consilier pentru drepturile minorităților.

„Am votat pentru o reprezentare puternică a comunității maghiare în parlamentul European, pentru o Europă care își apără cetățenii, care respectă valorile creștine, am votat pentru o Europă care respectă și apără drepturile minorităților naționale, am votat pentru o Europă care să permită dezvoltarea Transilvaniei și a comunității maghiare în continuare, am votat și pentru noi oportunități pentru România și pentru oprirea a unui dublu-standard aplicat României și țărilor din regiune. Și am votat împotriva forțelor politice care doresc ca comunitatea maghiară să nu aibă o voce puternică și să nu aibă reprezentare la Bruxelles”, a declarat candidatul.

Întrebat care ar fi oportunitățile noi pe care le dorește pentru România, Vincze Loránt a răspuns prompt. „În special la finanțări și la o respectare a principiului că fiecare țară membră este egală în Uniunea Europeană și fiecare poate să aibă o contribuție puternică la tot ceea ce înseamnă valorile și proiectele europene”, a spus acesta.

Prioritățile sale ca viitor europarlamentar, dacă va fi ales, sunt clare. „Principalul proiect pe care îl avem în cadrul UMDR este adoptarea unor acte normative pentru protecția drepturilor minorităților autohtone, dar și cât mai multe finanțări pentru Transilvania și cum spuneam, celelalte proiecte care țin de un respect al valorilor și principiilor noastre, transilvane, dar și a comunității maghiare”, a promis consilierul.

Candidatul consideră votul pentru parlamentul european ca fiind foarte important. „Este posibilitatea ca cetățeanul să participe direct la procesul politic și să-și trimită reprezentanții în Parlamentul European unde ei timp de 5 ani le reprezintă interesele și prioritățile”, a spus el.

Când vine vorba de votul pentru Referendum, Vincze Loránt nu este la fel de entuziasmat. „Am votat pentru Referendum, deși cred că este un demers care nu va avea nicio finalitate concretă, dar procesul democratic de a participa la un Referendum este unul pe care eu îl respect”, a concluzionat candidatul UDMR.

Elena Polearuș