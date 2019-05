Prezenta de aproape 40% la Ludus pana la 18.00

Share



Conform ultimelor estimari de prezenta la vot in orasul Ludus, arele 18, numarul celor care si-au exprimat votul la aceste alegeri europarlamentare si la referendum a trecut de 40%. Cei mai multi votanti au fost in sectia de votare din Gheja, unde pana la ora 17.30 au votat peste 50% dintre cetatenii cu drept de vot.

Cristian Moldovan: “Nu am votat pentru referendum”

Primarul orasului Ludus a declarat pentru Zi de zi ca a votat doar pentru alegerile europarlamentare, nu si pentru referendumul convocat de presedinte. “Cred ca cele doua intrebari de la referendum nu au sens. Ele au fost facute numai pentru interesul de a aduce un partid politic la vot. La alegerile europarlamentare am votat pentru partidul care poate sa aduca bunastare si sa lupte in Europa pentru interesul romanilor. Indemn ludusenii in continuare sa se prezinte la vot pentru ca Ludusul trebuie sa fie un exemplu ca un oras care se implica in viata publica”, declarat Moldovan.

De la nunta direct la vot

La secția de vot de la Casa de Cultura din Ludus ne-am intalnit cu un tanar cuplu care tocmai ieseau de la vot, venind tocmai de la o nunta. I-am intrebat la ce si pentru ce au votat. “Am votat la ambele alegeri, pentru un viitor mai bun si pentru copii noștri. Vrem sa facem pentru ei o schimbare”, au spus Cristina si Bogdan.

Ionel Albu