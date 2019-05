PSD Mureş, sesizare la BEJ pe tema sistemului electronic de monitorizare a votului: „Sunt situaţii grave, care din punctul nostru de vedere vor vicia rezultatul referendumului”

Share



PSD Mureş a sesizat Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Nr. 28 Mureş cu privire la „modul defectuos de desfăşurare a votării”.

Potrivit informaţiilor furnizate de Dragoş Bardoşi, secretar executiv al PSD Mureş, în mai multe secţii de votare din judeţul Mureş preşedinţii acestora încalcă Decizia BEC numărul 72 din 14 mai 2019, articolul 1, litera d, şi anume faptul că operatorul sistemului electronic nu transmite preşedintelui secţiei de votare opţiunea alegătorului pentru unul sau altul din cele două scrutinuri.

Prin nerespectarea respectivei Decizii a BEC, a arătat Dragoş Bardoşi, „vor exista diferenţe între datele înscrise în sistemul electronic şi cele de pe listele electorale.”

„Am identificat modul defectuos de desfăşurare a votării în această dimineaţă. Mai mulţi preşedinţi ai secţiilor de votare din judeţul Mureş nu respectă prevederile Deciziei BEC numărul 72 din 14 mai 2019, articolul 1, litera d, şi anume faptul că operatorul sistemului electronic nu transmite preşedintelui secţiei de votare opţiunea alegătorului pentru unul sau altul din cele două scrutinuri. În mod concret, operatorul sistemului are obligaţia, conform acestei decizii, să transmită de îndată, pe loc, preşedintelui secţiei de votare, opţiunea alegătorului. În ceea ce ne priveşte, am constatat în foarte multe secţii de votare faptul că după ce alegătorul se înregistrează la operatorul sistemului electronic, acesta merge la masa biroului secţiei de votare, la masa preşedintelui, şi este din nou întrebat pentru care din cele două scrutinuri a optat şi doreşte să voteze. Am întâlnit situaţii în care alegătorul şi-a exprimat în mod clar intenţia de a vota doar pentru alegerile pentru Parlamentul European, şi cu toate acestea preşedintele i-a dat buletinele de la referendum, sau alegători care au fost puşi să semneze în tabelul pentru referendum deşi au optat să voteze doar pentru Parlamentul European. De asemenea, preşedinţii secţiilor de votare au obligativitatea de a bara rubrica de semnătură în dreptulul alegătorului acolo unde acesta a optat doar pentru unul din scrutinuri. Sunt situaţii grave, care din punctul nostru de vedere vor vicia rezultatul alegerilor, mai ales al referendumului. Am depus această sesizare, iar situaţia se repetă şi în alte localităţi din judeţul Mureş”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dragoş Bardoşi.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul sesizării:

„Având în vedere situația grava privind modul de desfășurare al votării pentru cele două scrutinuri, datorită faptului că operatorul SIMPV sistemului electornic nu transite președinteluil biroului sectiei de votare opțiunea alegătorului pentru unul din scrutinuri sau pentru ambele, situație regăsită în foarte multe secii de votare (24, 89, 93, 94, 436), vă solicităm următoarele:

Să dispuneți transimterea în regim de urgență a unei circulare prin care să aduceți la cunoștința președinților SV obligativitatea ca operatorul sitemului SIMPV să transmită oral, de îndată, opțiunea alegătorului președintelui secției de votare.

PSD Mureș are capacitatea tehnică, prin call center, să verifice implementarea, de îndată a acestei cerințe, conform Deciziei BEC nr 72 din 14.05.2019. Art 1 lit d..

În caz contrar vom solicita oprirea votării până la remedierea situației deoarece acest mod de lucru viciază în mod evident rezultatul votării mai ales în cazul referendumului care are nevoie de validare.”

Alex TOTH