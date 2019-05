AWAKE lansează episodul final al documentarului vizual #BohemianBlast: Noii boemi

Share



Domeniul Teleki își deschide porțile în 2019 pentru #NewBohemians: creativi, minți libere, pasionate de reinventare. Cultura neo-boemă este explorată în cele 3 părți ale documentarului. Al treilea și ultimul episod #BohemianBlast – Noii boemi poate fi vizualizat pe awakefestival.ro.

#AWAKE3 vine cu o experiență muzicală atent curatoriată: Netsky, Pussy Riot, Dirtyphonics Live, Lady Leshurr, De Staat, Triggerfinger, AJ Tracey și mulți alții. AWAKE este cel mai așteptat festival boutique multi-experiențial: lectură sub copacii seculari la Forest Library, filme de Cannes sau spectacole de teatru independente la Cinema și Theatre Under the Bridge, relaxare cu yoga și pilates la Serenity Meadow, accesoriile perfecte în tema festivalului la Bazaar. Platforma de discuție Feed Your Mind activează doza necesară de inspirație cu panel-uri și workshop-uri inovatoare.

AWAKE 2019 vă așteaptă în perioada 15-18 august la Castelul Teleki din Transilvania, Gornești, județul Mureș.

Biletele sunt disponibile pe tickets.awakefestival.ro, iabilet.ro și eventim.ro.

Abonamentele de 4 zile Early Bird sunt disponibile la prețurile de 179 lei sau 209 lei (cu camping inclus).