Zece scriitori români și maghiari au fost invitați în șase licee din Târgu Mureș

În perioada februarie-mai, zece scriitori s-au întâlnit cu elevi din șase licee din Târgu Mureș. Fiecare autor a condus minimum trei ore de literatură contemporană. Proiectul „Scriitori la școală” este desfășurat de Asociația Podium, printr-o cofinanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul companiei Reea, sponsor „hardcover” al proiectului, și al Ligiei Voro, sponsor „paperback”.

Autorii care au acceptat invitația Asociației Podium sunt: Tudor Ganea, Láng Orsolya, Elise Wilk, Gabriela Feceoru, Kali Ágnes, Vida Gábor, Alex Văsieș, Marin Mălaicu-Hondrari, Demény Péter și László Noémi.

Proiectul „Scriitori la școală”, ediția 2019, demarat de Asociația Podium, a debutat la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, având-o invitată pe tânăra poetă Gabriela Feceoru. Aceasta a susținut ore de literatură contemporană la clasele a XII-a B, a IX-a A și a XI-a B, avându-le ca profesoare de Limba și literatura română pe doamnele Daniela Matache, Beatrice Standavid și Cristina Sărăcuț.

Poeta consideră că poezia este o necesitate a celor care o scriu și că nu și-a pierdut din relevanță, din actualitate și din forța de expresie de-a lungul timpului, ci s-a adaptat vremurilor și tipului de personalitate al creatorilor.

Demény Péter a susținut trei ore de literatură maghiară pentru elevii din trei clase de liceu ale doamnei profesoare Brandner Judit Emőke, la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc”. Demény Péter, poet, prozator, traducător și publicist, a realizat un scurt jurnal al experienței sale de scriitor la școală, în care a consemnat în stilul său inconfundabil întâlnirea cu cele trei clase de elevi.

Elise Wilk a susținut trei ore de dramaturgie română contemporană pentru elevii de la trei clase ale doamnelor profesoare Cristina Timar, Ruxandra Soțan și Diana Cârnațiu, la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai“. Elise a mărturisit că în copilărie citea cu mare plăcere o scriitoare suedeză, căreia îi scriau mii de alți copii din toată lumea și, deși a fost îndemnată să îi trimită și ei o scrisoare, n-a reușit să își facă curaj, fapt pe care acum îl regretă.

„Eu aș fi crezut înainte că un scriitor este o persoană inabordabilă și că e undeva pe un soclu și că nu pot să-l ating, dar ei acum, și cu evoluția tehnologiei, sunt mult mai aproape de oameni și își dau seama că și scriitorii sunt oameni ca mine și ca tine, oameni obișnuiți, cu care se poate discuta, și cred că de aceea sunt mai dezinvolți decât eram noi”, a fost de părere Elise Wilk.

Vida Gábor a susținut trei ore de literatură maghiară contemporană pentru elevii din trei clase ale Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai“. Întâlnirea scriitorului cu elevii a avut loc joi, 7 martie, la clase ale doamnei profesoare de Limba și literatura maghiară Simon Erika. Până la participarea în cadrul proiectului „Scriitori la școală“, singura activitate pedagogică a lui Vida Gábor a fost coordonarea unul workshop literar la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”. În acest fel, întâlnirea cu elevi de liceu și susţinerea unor ore de literatură a însemnat și pentru dânsul o experienţă aparte.

Kali Ágnes a susținut cinci ore de literatură maghiară contemporană pentru elevii din cinci clase ale Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș. Ágnes a conversat, în timpul orelor, cu elevi ai profesoarelor Szakács Mátyási Tímea, Fekete Erzsébet Noémi, Murvai Éva Imola, Sikó Olga Anna și Soós Katalin. Ágnes a vorbit despre influențele ei literare, dar și muzicale (la cererea elevilor, le-a destăinuit că ascultă cu plăcere artiști diverși precum Nick Cave, Kendrick Lamar, Lana del Rey, dar că nu îl exclude nici pe Eminem), le-a făcut recomandări de lectură, le-a deslușit sursele ei de inspirație și cum ajung acestea să se concretizeze în texte, le-a citit din volumul de debut și le-a destăinuit felul în care moartea tatălui ei, pe când ea era mică, a influențat geneza cărții „Ópia”. Nu au lipsit nici sfaturile despre scris pe care le-au solicitat elevii pasionați de literatură.

Tudor Ganea a susținut trei ore de literatură română contemporană, la trei clase ale Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș. Întâlnirile cu elevii au fost organizate cu ajutorul profesorilor Romana Pantea, Dănuț Lung și Ioana Nemeș.

„Scurt şi la obiect: mi-a plăcut! Mult! Am vorbit până mi s-au pus cârcei la muşchii masticatori şi am rămas fără salivă. La finalul celei de-a treia ore eram năuc, dar la fel de entuziasmat (şi emoționat) ca în primele minute ale primei ore. Am dat de nişte liceeni foarte faini, care m-au prins în şah cu câteva întrebări deştepte. Cred eu că s-a întâmplat acolo o chimie reciprocă, care pe mine m-a alimentat cu o energie termonucleară ce ar fi putut alimenta oraşul Târgu Mureş preț de câteva ore. Felicit inițiativa lui Andrei şi Valentin şi le mulțumesc tare mult de invitație şi ospitalitate“, a declarat scriitorul la finalul întâlnirilor de la Liceul Vocațional de Artă.

Alex Văsieș, al 7-lea autor invitat în cadrul programului „Scriitori la școală” (2019), s-a întâlnit cu elevi din trei clase de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș. Întâlnirile dintre poet și elevi au avit loc în timpul orelor de limba și literatura română și au fost organizate cu ajutorul profesorului Bogdan Rațiu.

„Înainte de prima oră, la clasa a 9-a – n-am mai văzut de mult ochi atât de curioși și vioi –, m-am gândit cum aș putea să fiu interesant, cum să le câștig încrederea. Dar de îndată ce am intrat în sală mi-a fost clar: trebuie doar să fii sincer și să ai încredere în ei. De acolo, fie că a fost vorba de clasa a 9-a, a 10-a sau a 12-a, m-am simțit de parcă m-aș fi reîntâlnit cu foștii mei colegi de liceu, care, într-un fel ciudat, deveniseră interesați de literatură și aveau întrebări dintre cele mai neașteptate. Atâta energie și intensitate a venit spre mine în cele 3 ore, că tot drumul spre casă am dansat și fredonat singur, la volan, pe LCD Soundsystem”, a declarat Alex Văsieș la finalul celor trei întâlniri de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”.

Programul „Scriitori la școală” a continuat cu a opta întâlnire dintre elevi târgumureșeni și scriitori contemporani. Marți, 7 mai, între orele 13.00-16.00, Láng Orsolya a vorbit, în timpul orelor de limba și literatura maghiară, cu elevi și eleve din trei clase ale Liceului Vocațional de Artă. Întâlnirile au fost organizate cu ajutorul profesoarei Kozma Edit.

„S-a întâmplat în așa fel încât am vorbit cu fiecare clasă despre ceva diferit, deoarece nu am pregătit nici un discurs, neștiind exact cum se desfășoară de fapt acest eveniment, și m-am gândit că va merge totul spontan, de la sine. Și cumva fiecare clasă are dinamica ei proprie cu care trebuie rezonat, așa că ar fi fost păcat să mă pregătesc dinainte și să mă țin rigid de vreo regulă sau formă“, a fost de părere scriitoarea.

Apreciatul autor Marin Mălaicu-Hondrari a fost cel de-al nouălea invitat din acest an în cadrul programului „Scriitori la școală“. Acesta a susținut trei ore de literatură română contemporană joi, 9 mai, începând cu ora 11.00, la Colegiul Național „Unirea“, la clase ale profesoarelor Consuela Pop, Melania Bândilă și Codruța Turcu.

„Cele trei ore pe care le-am petrecut la Colegiul Național „Unirea” mi-au confirmat faptul că liceenii nu sunt interesați doar de telefoane, muzică și jocuri video, ci și de literatură. Și, mai ales, de literatură contemporană. Doar că e nevoie de cineva care să le deschidă ochii, să le recomande cărți scrise de autori români contemporani, să le vorbească firesc despre autori, nu în termeni de „luceafărul poeziei românești” sau „întemeietorul romanului românesc”. A fost o experiență foarte plăcută și le mulțumesc responsabililor de proiectul „Scriitori la școală” și elevilor primirea caldă, de întrebările pe care mi le-au adresat, de curiozitatea lor sinceră. M-aș bucura dacă acest proiect ar fi preluat și de alte licee din țară, pentru că într-adevăr contribuie la o mai bună înțelegere a literaturii”, consideră Marin Mălaicu-Hondrari.

Ultima întâlnire din cadrul programului „Scriitori la școală”, ediția 2019, a avut loc în 16 mai, când László Noémi a mers la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu“.

„De când scrii? Când scrii? De ce scrii? Despre ce scrii? Modifici ce-ai scris? Nu e mai sincer să lași textul așa, cum l-ai scris din prima? Cine e idolul tău? Câte poezii ai scris? Scrii și altceva, sau numai poezii? Există reguli sau rețete pentru scris? Ce-au zis părinții tăi când au aflat că vrei să fii poetă? Și încă multe alte întrebări de importanță majoră, iată ce-am primit de la elevii din băncile Liceului Pedagogic din Târgu Mureș, în trei ore consecutive de literatură. Și teribila posibilitate de a răspunde mereu altceva – cu toate că am încercat să răspund în linii mari cam tot aceleași lucruri. Însă, de îndată ce scrii, apare tentația de a merge pe mâna momentului, chiar dacă este vorba despre tine, despre adevăr, despre fapte. Dar cine sunt eu, care e adevărul, ce sunt faptele? Frământările mele de ieri, pentru care le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest minunat proiect”, a declarat László Noémi la finalul celor trei întâlniri cu elevii.

Partenerii Asociației Podium în cadrul proiectului „Scriitori la școală” sunt: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, revista Vatra și revista Látó, iar parteneri media sunt Radio Guerrilla, cotidianul Zi de Zi, Erdély TV și Radio Târgu Mureș.