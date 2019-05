EXCLUSIV! Centru de excelență în radiologie intervențională la Târgu-Mureș, pregătire pentru medici din țară și străinătate

Share



La Târgu-Mureș va fi înființat un Centru de excelență în radiologie intervențională, unde se vor specializa medici din țară și din străinătate pentru a obține competența de radiologie intervențională.

Prin înființarea acestui centru și dotările care vor exista va putea fi lărgită fereastra de intervenție în cazul AVC-ului, practic timpul de realizare a procedurii terapeutice se va extinde de la 4,5 – 6 ore la 24 de ore. Este un concept nou utilizat la nivel european, care va funcționa și la Târgu-Mureș. Mai mult, în cadrul acestui centru de excelență va fi dezvoltată și o procedură terapeutică de injectare a citostaticului direct în tumoare, respectiv chimioterapia țintită tumorală. Mai multe detalii despre acest proiect a oferit conf. dr. Florin Buicu, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Spuneați că la Târgu-Mureș va fi lansat în perioada următoare un proiect legat de înființarea unui centru de excelență în radiologie intervențională. Puteți să oferiți mai multe detalii?

Conf. dr. Florin Buicu: Târgu-Mureș este recunoscut din punct de vedere profesional și aș dori să vă prezint un proiect care va fi lansat în perioada următoare. După cum se știe, Guvernul a reușit introducerea tuturor spitalelor județene în programul de tratament trombolitic al accidentului vascular cerebral. Deoarece până la 15% dintre pacienții care au accident vascular cerebral nu pot fi tratați prin fibrinoliză, este necesară dezvoltarea de centre de trombarterectomie, adică o modalitate prin care această categorie de pacienți la care nu funcționează tromboliza să poată fi tratați. Iar Târgu-Mureș va fi un centru de excelență în acest domeniu prin parteneriatul care va fi încheiat între Spitalul Clinic Județeam de Urgență Târgu-Mureș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu-Mureș și Med-Home, o companie privată care va investi sumele necesare pentru amenajarea spațiilor astfel încât Târgu-Mureș să devină centru de pregătire pentru specialiștii nu numai din România ci și pentru specialiști din vreo cinci țări din jur. Este vorba despre introducerea unui sistem similar sistemului de tratament în cazul infarctului miocardic acut , care a fost introdus în România în urmă cu câțiva ani, și care a avut ca rezultat îmbunătățirea indicatorilor în infarct astfel încât am redus mortalitatea prin infarct în România cu procente foarte bune. Am avut o recunoaștere inclusiv la nivel mondial a îmbunătățirii acestor indicatori. La fel, Târgu-Mureș va fi un pionier, la nivel național, pe componenta de accidente vasculare cerebrale ischemice astfel încât prin proceduri de radiologie intervențională minim invazive pacientul să poată fi tratat. Vorbim deja de o experiență pe care centrul Târgu-Mureș o are în ultima perioadă. Vorbim de o rețea prin care Târgu-Mureș va deservi 18 județe din România, în prima fază.

Rep.: Unde s-a identificat locația pentru amenajarea acestui centru de execelență?

F.B.: Acest centru va funcționa la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, undeva la parterul clădirii. Parteneriatul urmează a fi semnat în cursul lunii iunie. Vor începe și lucrările de amenajare care sunt finanțate de un partener privat.

Aș vrea să vă explic o problemă de specialitate: în general în cazul pacienților care au AVC fereastra de intervenție este de 4,5 până la 6 ore. Prin dezvoltarea acestui centru de excelență, care va utiliza un soft, vom putea lărgi această fereastră de intervenție în cazul AVC-ului pentru o anumită categorie de pacienți la 24 de ore. Cu alte cuvinte, la un pacient care a făcut accident vascular cerebral se poate interveni în primele 6 ore după care medicii nu mai au soluție terapeutică. Prin utilizarea acestui nou concept la pacienții care au avut în antecedente mici accidente vasculare cerebrale, care au permis dezvoltarea unor mici circulații colaterale , prin investigațiile imagistice care se vor efectua la nivelul fiecărui județ din cele 18 de, imaginile computer tomografice vor fi urcate în acest soft și vor putea fi identificate în afară de zona de necroză zonele care au vascularizație cerebrală astfel încât pentru această categorie de pacienți va exista posibilitatea de intervenție prin radiologie intervențională nu numai în primele 4,5 – 6 ore, ci pentru un interval de 24 de ore. Va fi de fapt o șansă importantă pe care o vor câștiga o categorie de pacienți români care au neșansa de a avea această patologie.

Trebuie să recunosc că a existat deschiderea totală a specialiștilor, a colectivului de la radiologie intervențională, a UMFST Târgu-Mureș, dar și a partenerului privat care a văzut că la Târgu-Mureș sunt oameni de calitate.

Rep.: La Târgu-Mureș vor putea fi adresați pacienți cu AVC doar din cele 18 județe sau vor putea fi aduși și din alte zone ale țării?

F.B.: Împreună cu Departamentul de Situații de Urgență urmează a fi încheiat un protocol prin care pacienții care provin din cele 18 județe să fie preluați de ambulanțe, duși la spitalele județene, la nivelul fiecărui spital există un computer tomograf unde se va face investigația, investigația respectivă va fi încărcată în soft, iar softul respectiv va calcula necesarul de materiale, modalitatea de abord și va identifica, dacă este cazul, posibilitatea de intervenție. Medicul din Târgu-Mureș va primi informația pe telefon și va putea lua decizia dacă poate interveni sau nu, având materialele necesare.

Este un concept nou, utilizat la nivel european în câteva centre și care va fi utilizat și la Târgu-Mureș. Prin colaborarea existentă dintre UMFST Târgu-Mureș, UMF București, un centru din Ungaria și un centru din Germania există posibilitatea ca specialiștii din Târgu-Mureș să intre în relație directă cu acei specialiști (n.red. – din centrele din străinătate) și chiar să solicite păreri astfel încât să fie luată decizia cea mai bună din punct de vedere medical pentru a salva pacientul.

Prin această colaborare cu DSU va fi stabilit un protocol, așa cum a fost dezvoltat programul pe infarct miocardic acut, similar se va dezvolta și acest program pe AVC.

Vorbim de Târgu-Mureș și București ca două centre inițiale pentru acest program. Cu timpul, după ce specialiștii vor fi pregătiți urmează să fie dezvoltate și alte centre. Târgu-Mureș devine pe de o parte centru de excelență de tratament, dar și centru de pregătire pentru alți specialiști.

La București sunt deja doi specialiști care lucrează la spitale din București, dar pentru a lucra, pentru că e vorba de echipe, vorbim și de creșterea numărului de specialiști la nivel național.

În acest domeniu de radiologie intervențională vorbim de mai multe intervenții terapeutice, de intervenția în Stroke -atacul cerebral ischemic, dar există în schimb și alte variante terapeutice pe care le utilizează această specialitate și aici ne referim, de exemplu, la chimioterapia țintită tumorală. Asta înseamnă că nu se mai injectează citostaticul în întreg organismul, pentru a avea efectele secundare, ci printr-o procedură nouă, minim invazivă, se intră până la nivel tumorii pe un traiect vascular astfel încât la acel nivel se injectează aceste particule care sunt îmbibate cu citostatic. Nu vorbim de toate tipurile de cancer, dar există în momentul de față anumite tumori care sunt eligibile pentru a fi tratate prin această procedură. Este o procedură care în momentul de față este făcută de relativ puțini specialiști, vorbim de București, a fost făcută și de specialiștii din Târgu-Mureș dar ne dorim dezvoltarea acestei proceduri terapeutice la Târgu-Mureș.

Rep.: Va fi dezvoltată această procedură în cadrul centrului de excelență?

F.B.: Da, va fi dezvoltată tot în cadrul acestui centru de excelență.

Rep.: Cum a apărut ideea dezvoltării acestui centru de excelență la Târgu-Mureș?

F.B.: Acest centru de excelență a apărut în urma discuției dintre prieteni, care au avut oportunitatea să intre în contact la nivel național cu specialiști din România dar și din străinătate. Era vorba de a alege București pentru dezvoltarea acestui centru, dar fiind prezent la acea întâlnire am avut posibilitatea să ”tragem” către Târgu-Mureș dezvoltarea acestui centru.

În cadrul centrului va exista un simulator astfel încât cei care se vor pregăti în acest domeniu să poată să utilizez procedurile și pe simulator. Pregătirea care în momentul de față se face și la Barcelona pentru a face asemenea proceduri în cazul AVC, pentru a obține o competență de radiologie intervențională se va face și la noi, vom putea vorbi de o asemenea pregătire la Târgu-Mureș.

Rep.: Competența este recunoscută de Ministerul Sănătății?

F.B.: Da, competența de radiologie intervențională a fost recunoscută printr-un Ordin al ministrului Sănătății din luna februarie. Această competență de radiologie intervențională este recunoscută în România. La momentul la care centrul de excelență în radiologie intervențională va fi gata, Târgu-Mureș va intra în această listă a centrelor de pregătire în radiologie intervențională.

Rep.: Practic specialiștii din Târgu-Mureș vor pregăti medici din țară și străinătate?

F.B.: Din România dar și din alte alte țări vecine. Iată că în domeniul medical putem vorbim de o colaborare între diverși specialiști, la SCJU Târgu-Mureș acest lucru va fi posibil. Este vorba de colaborarea în sprijinul pacienților, între neurologie, neurochirurgie și radiologie intervențională astfel încât pacienții cu accidente vasculare cerebrale să poată beneficia de cele mai bune condiții de tratament. Domnul doctor Lucian Mărginean, de la Radiologie Intervențională, va fi cel care va coordona acest centru și îmi doresc ca toate cunoștințele lui, atât cele teoretice cât și practice, să poată fi împărtășite și tinerilor specialiști care vor dori să se pregătească într-un asemenea domeniu. Este un domeniu în care la urma urmei se încearcă oferirea unor șanse pacienților cu patologii care lasă urme, vorbim de accidente vasculare cerebrale, pe de o parte, și vorbim de pacienții cu tumori pe de altă parte.

A consemnat Arina TOTH